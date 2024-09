NDR-Sport Siwsiwadse trifft die Eintracht ins Mark - Braunschweig unterliegt KSC Stand: 01.09.2024 15:31 Uhr

Eintracht Braunschweig hat am Sonntag im vierten Zweitliga-Spiel die vierte Niederlage kassiert. Gegen den Karlsruher SC unterlag das Team von Trainer Daniel Scherning mit 1:2 (1:0). KSC-Stürmer Budu Siwsiwadse traf spät zum Sieg für die Gäste.

Von Tobias Knaack

Der Treffer des Georgiers kurz vor dem Ende (86.) war bereits das achte Gegentor der Eintracht in dieser Saison nach einem Fehler im Spielaufbau. Dieses Mal kostete er die Braunschweiger den ersten Punkt der Spielzeit.

Denn eigentlich hatten sich die Niedersachsen den durch eine zumindest kämpferisch starke Leistung verdient gehabt. Eine Woche nach dem mut- und energielosen Auftritt beim 0:5-Debakel in Köln zeigte der BTSV insbesondere in den ersten 45 Minuten ein anderes Gesicht: Laufstark und sehr griffig in den Zweikämpfen machten die Niedersachsen dem gut in die Spielzeit gestarteten KSC das Leben schwer - und setzten immer wieder gefährliche Konter.

Dass es am Ende wieder nicht Kapitän Ermin Bicakcic hatte die Braunschweiger Führung erzielt (14.), Andrin Hunziker den Ausgleich für die Mannschaft von Christian Eichner (73.) besorgt.

Nach der Länderspielpause steht für die Niedersachsen das wichtige Duell mit Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 an (14. September, 13 Uhr, im NDR Livecenter), der mit nur einem Zähler einen schwachen Start in die Saison hatte.

Mit Köhlers Energieleistung und Bicakcics Fußspitze zum 1:0

Scherning beorderte seine beiden Last-Minute-Transfers Sebastian Polter und Paul Jaeckel direkt in die Startelf. Und der BTSV war direkt gut in der Partie: Rayan Philippe schickte Fabio Kaufmann, dessen Schuss nach 33 Sekunden aber das Tor verfehlte. Den Niedersachsen war ihre Entschlossenheit nach der Demontage in Köln anzumerken: Mit hoher Laufbereitschaft sowie Intensität erstickten sie das Spiel der Karlsruher im Keim.

Und nach vorne wurden immer wieder Polter und Philippe als Anspielstationen gesucht - und gefunden. Für die frühe Führung aber sorgten zwei andere "Löwen": Nach einem abgewehrten Standard setzte Mittelfeldmotor Sven Köhler sich mit einer Energieleistung gleich gegen drei KSC-Spieler durch und hielt aus halbrechter Position einfach mal drauf, in der Mitte kam Bicakcic noch mit der Fußspitze an den Ball - das verdiente 1:0 (14.).

Philippe verpasst das zweite Tor, Grill pariert stark.

In der Defensive ließ das Scherning-Team bis zur Pause kaum etwas zu: Ein Schuss von KSC-Angreifer Budu Zivzivadze brachte erst kurz vor der Pause erstmals Gefahr. Lennart Grill im Tor der Eintracht aber tauchte blitzschnell ab und parierte (45.+3).

Der Ausgleich wäre nicht verdient gewesen, denn gefälliger und gefährlicher waren bis dahin die Gastgeber gewesen, zum Beispiel in der 39. Minute: Philippe hatte - geschickt von Polter - nach einem starken Sprint das 2:0 verpasst, vielleicht auch, weil er auf das Tor zielte, anstatt auf seinen neuen Sturmpartner zurück zu passen. Da die Chancen hüben wie drüben keinen Erfolg brachten, blieb es bei der verdienten Pausenführung der "Löwen".

Wanitzek-Knaller an die Latte, Hunziker zum Ausgleich

Der Favorit aus Baden startete mit deutlich mehr Esprit in den zweiten Durchgang - und kam fast umgehend zum Ausgleich: Dzenis Burnic legte stark für Marvin Wanitzek ab, dessen strammer Schuss mit der Innenseite aus rund zehn Metern an die Latte klatschte (51.). In der Folge gelang es den Braunschweigern aber wieder besser, das Pass- und Kombinationsspiel der Gäste zu unterbinden.

Umso bitterer, dass das Scherning-Team in der 73. Minute nicht verteidigt bekam: Eine Wanitzek-Flanke segelte in den Fünfmeter-Raum, wo sich Hunziker gleich gegen zwei Braunschweiger durchsetzte und auch Torhüter Grill keine gute Figur abgab. Brach die Eintracht - wie schon so oft in dieser Spielzeit - nun erneut ein?

Siwsiwadse trifft spät

Keineswegs - und doch entführte das Eichner-Team dank Siwsiwadse am Ende alle Punkte. Ein Ballverlust von Köhler flog den Hausherren um die Ohren: Bambase Conté schickte Siwsiwadse steil, der Georgier war schneller als Bicakcic und blieb im Eins-gegen-Eins gegen Grill cool. Das Ende aller Braunschweiger Träume vom ersten Punkt.

Spielstatistik Eintracht Braunschweig - Karlsruher SC

4.Spieltag, 01.09.2024 13:30 Uhr

Eintracht Braunschweig 1 Karlsruher SC 2

Tore:

1:0 Bicakcic (14.)

Bicakcic (14.) 1:1 Hunziker (73.)

Hunziker (73.) 1:2 Siwsiwadse (87.)

Eintracht Braunschweig: Grill - Ivanov (90.+1 Ehlers), Bicakcic, Jaeckel - Rittmüller, Köhler, Krauße (90.+1 Ould-Chikh), Di Michele Sanchez - F. Kaufmann (64. Gómez) - Polter (64. Szabó), Philippe (78. C. Conteh)

Karlsruher SC: Weiß - S. Jung, Franke, Beifus, La. Günther (60. Herold) - Burnic (60. Conté), N. Rapp (72. Heußer), L. Jensen, Wanitzek - Siwsiwadse (90.+1 Luca Pfeiffer), Schleusener (46. Hunziker)

Zuschauer: 19908

