NDR-Sport Siebte Niederlage: So ist Braunschweig nicht zweitligatauglich Stand: 20.10.2023 20:29 Uhr

Eintracht Braunschweig hat in der 2. Fußball-Bundesliga am zehnten Spieltag seine siebte Niederlage kassiert. Bei Aufsteiger SV Elversberg gab es am Freitagabend eine 0:3 (0:2)-Niederlage - nach einer erschreckend schwachen Leistung.

Von Florian Neuhauss

Eigentlich wollten die "Löwen" in der Länderspielpause den Schalter umlegen. Unter ihrem Trainer Jens Härtel, der im Sommer überraschend Klassenerhaltscoach Michael Schiele ersetzt hatte, endlich in die Saison starten. Doch die Niedersachsen ließen alles vermissen, was es in der Zweiten Liga braucht, um Spiele zu gewinnen. Vollkommen mutlos und ohne Selbstvertrauen war der Auftritt im Saarland. Daran änderten auch gleich drei Umstellungen nichts, die Härtel im Vergleich zum bis dato letzten Auftritt beim 1:3 gegen Paderborn. Die erneute Niederlage war vollkommen verdient und schlicht unausweichlich, weil Braunschweig über die komplette Spielzeit ohne einen gefährlichen Torschuss blieb. Und so dürfte auch die Luft für den Coach immer dünner werden.

Braunschweig erschreckend harmlos

Mit Fußball auf Zweitliga-Niveau hatte der Kick an der Kaiserlinde nämlich von Beginn an nicht viel zu tun. Braunschweig war die Verunsicherung nach zuvor sechs sieglosen Partien in Folge deutlich anzumerken. Elversberg schien nur auf Fehler der Gäste zu lauern. Der Auswärtsblock auf der Tribüne war gut gefüllt, aber überhaupt keine Hilfe für die "Löwen". Ganz im Gegenteil: Nach zehn Minuten flogen aus dem Fanblock einige Rauchtöpfe aufs Spielfeld. Das führte zunächst zu einer Spielunterbrechung und wird die Eintracht sicher finanziell noch teuer zu stehen kommen.

Als der Ball wieder rollte, brauchten die Hausherren nicht mehr lange, um in Führung zu gehen. Nach einer Ecke landete der Ball bei Paul Stock, der diesen direkt und humorlos flach im Toreck versenkte (20.). Auf dem vom Regen nassen Platz hatte Keeper Ron-Thorben Hoffmann keine Abwehrchance. Es war auch erst der zweite Torschuss der Saarländer. Der Aufsteiger aber wirkte viel zielstrebiger und konzentrierter.

Und nach dem ersten Treffer kamen dann auch nur noch die Elversberger zu richtigen Chancen. Stock (34.) und Kapitän Luca Schnellbacher (41.) scheiterten noch Hoffmann. Mit einer tollen Kombination nahm die SVE Braunschweig dann auseinander. Nach einem Chipball von Stock und einer Kopfablage von Schnellbacher jagte der 17-jährige Paul Wanner den Ball zum 2:0 in die Maschen (43.).

Bitterer BTSV-Abend: Vermeintliches 1:2 zählt nicht

Die Niedersachsen hatten sich in der Halbzeit sicher viel vorgenommen. Und Trainer Härtel versuchte, mit zwei Wechseln einen neuen Impuls zu geben. Der Effekt war aber praktisch gleich null. In der 68. Minute hätte Anton Donkor mal für Gefahr sorgen können, als er im gegnerischen Strafraum an den Ball kam. Aber Braunschweigs linker Außenbahnspieler brachte nicht mehr als ein Schüsschen zustande, das auch noch direkt in den Armen von SVE-Torhüter Nicolas Kristof landete.

0:3 bleibt den "Löwen" nicht erspart

Es verwundert nicht, dass den Braunschweigern überhaupt erst ein Auswärtstor gelungen ist. Kurz dachten sie, es wäre noch ein weiteres dazugekommen. Joker Johan Gomez hatte den Ball per Kopf ins Netz bugsiert. Der gebürtige Amerikaner hatte im Luftduell mit Kristof allerdings seinen Arm weit ausgefahren und Schiedsrichter Robert Hartmann entschied dann auch auf Foul (77.).

Und zum Schluss legten die Hausherren noch einen Zahn zu. Zunächst rettete Torhüter Hoffmann drei Minuten vor dem Ende noch mit einer starken Parade gegen Dominik Martinovic. Dann hatten die "Löwen" Glück - das vermeintliche 3:0 der SVE durch Joseph Boyamba zählte wegen Abseits nicht. Aber das 0:3 blieb ihnen nicht erspart. In der letzten Minute der Nachspielzeit tauchte noch einmal Boyamba vor dem Gästetor auf und traf mit einem starken Schuss. Es war der Schlusspunkt hinter einen ganz bitteren Abend für den BTSV.

Spielstatistik SV 07 Elversberg - Eintracht Braunschweig

10.Spieltag, 20.10.2023 18:30 Uhr

SV 07 Elversberg 3 Eintracht Braunschweig 0

Tore:

1:0 Stock (20.)

Stock (20.) 2:0 Wanner (43.)

Wanner (43.) 3:0 Boyamba (90. +6)

SV 07 Elversberg: Kristof - Vandermersch, Sickinger, Jäkel, Neubauer - Fellhauer, Stock (83. T. Jacobsen), S. Sahin (83. Dürholtz) - Wanner (74. Boyamba), Schnellbacher (83. Martinovic), Rochelt (64. Feil)

Eintracht Braunschweig: R.-T. Hoffmann - Wiebe, Decarli, Ivanov (46. Kurucay), Donkor - Krauße, Griesbeck - Amyn (64. Endo), Helgason (46. Gómez), F. Krüger (64. F. Kaufmann) - Caliskaner (73. Ihorst)

Zuschauer: 8700

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 20.10.2023 | 22:25 Uhr