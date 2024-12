NDR-Sport Schröder stellt Erfolg der Warriors gegen die Phoenix Suns sicher Stand: 29.12.2024 09:10 Uhr

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat einen wichtigen Erfolg der Golden State Warriors in der nordamerikanischen Profiliga NBA gesichert. Der Braunschweiger erzielte beim 109:105-Heimsieg gegen die Phoenix Suns mit zwei verwandelten Freiwürfen entscheidende Punkte in den letzten Sekunden. Der Nationalmannschaftskapitän kam insgesamt auf elf Zähler, den Schlusspunkt per Freiwurf setzte dann Jonathan Kuminga, der mit 34 Punkten auch bester Werfer war. Nach sechs Niederlagen in den vergangenen sieben Partien war es ein wichtiger Erfolg für den Ex-Meister, zu dem Schröder vor Kurzem von den Brooklyn Nets gewechselt war. | 29.12.2024 08:35