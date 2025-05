NDR-Sport Reiten: Stars, eine Premiere und viel Tradition beim Derby in Klein Flottbek Stand: 27.05.2025 13:55 Uhr

Am Mittwoch beginnt das traditionsreiche Deutsche Spring- und Dressur-Derby in Hamburg-Klein Flottbek, bei dem es einige Veränderungen gibt. Der NDR Sportclub überträgt an vier Tagen live im TV und bei NDR.de.

Erstmals findet das 105 Jahre alte Derby unter der Verantwortung von Matthias Alexander Rath statt. "Es ist ein faszinierendes und besonderes Turnier. Das erste Mal ist immer spannend", sagte der frühere Reiter des einst als Dressur-Wunderhengst verklärten Totilas vor seiner Premiere in Klein Flottbek.

Der 40-Jährige tritt als Turnierchef ein mächtiges Erbe an. Von 2000 bis zum vergangenen Jahr hatte Volker Wulff mit seiner Agentur En Garde aus Uthlede bei Bremen den Turnier-Klassiker verantwortet. Der heute 68-Jährige hatte das Derby übernommen, als es auf dem besten Weg war, eine Veranstaltung von allenfalls noch regionaler Bedeutung zu werden.

Unter seiner Regie gewann das Turnier wieder den Status als eines der wichtigsten Reitsport-Events in Deutschland nach dem CHIO in Aachen und erhielt seine internationale Geltung zurück. Die Zuschauerzahl stieg von Jahr zu Jahr. Zum Abschluss 2024 waren erstmals insgesamt 100.000 Menschen an den fünf Tagen im Derby-Park.

Ende einer Ära - und ein Neubeginn?

Dennoch hatte der Rechte-Inhaber, der Norddeutsche und Flottbeker Reiterverein (NFR), den Vertrag im vergangenen Jahr mit Wulff nicht verlängert. Der NFR-Vorstand übergab die Organisation an Rath und seiner Agentur Schafhof Connects aus Kronberg im Taunus. Zehn Jahre läuft der Vertrag mit dem NFR.

Die Höhepunkte und Live-Zeiten in Klein Flottbek

Mittwoch:

8 - 9.20 Uhr: Eröffnungsspringen

Donnerstag:

12.15 - 14.30 Uhr: CDI5* Grand Prix de Dressage - Qualifikation zum Grand Prix Special und zur Grand Prix Kür

13 - 14.15 Uhr: Championat von Hamburg (Qualifikation für den Großen Preis)

14 - 16.10 Uhr live im NDR Fernsehen und bei NDR.de

Freitag:

11 - 14.30 Uhr: Grand Prix de Dressage - Qualifikation zum Deutschen Dressur-Derby

13.40 - 16 Uhr: CSI4* 2. Qualifikation zum Deutschen Spring-Derby

14 - 16 Uhr live im NDR Fernsehen und bei NDR.de

Sonnabend:

11.30 - 13.15 Uhr: CDI5* Grand Prix Special

14.30 - 17 Uhr: Großer Preis von Hamburg

16.30 - 17.45 Uhr: CDI5* Grand Prix Kür

14.30 (Web-exklusiv, TV ab 15.30 Uhr) - 17.15 Uhr live im NDR Fernsehen und bei NDR.de

Sonntag:

11 - 12.15 Uhr: Deutsches Dressur-Derby (mit Pferdewechsel)

13.50 - 16.30 Uhr: Deutsches Spring-Derby

14 - 15.45 Uhr live im NDR Fernsehen und bei NDR.de

16 - 16.45 Uhr live im Ersten und bei NDR.de

In den Al Shira'aa Stables wurde ein neuer Hauptsponsor für die nächsten fünf Jahre gefunden. Das Reitunternehmen gehört Scheicha Fatima bint Hazza bin Zayed. Sie gehört zur Herrscherfamilie der Vereinigten Arabischen Emirate und sponsert unter anderem seit acht Jahren das englische Derby in Hickstead. Auch der Sponsor des Deutschen Spring-Derbys am Sonntag (13.50 Uhr) ist nach dem Rückzug von Albert Darboven neu. Ein anderes Kaffee-Unternehmen und ein Auto-Partner sprangen ein.

Dressur-Programm wird aufgewertet

Sportlich setzt Rath Akzente beim Dressur-Programm. Dazu gehören neben dem 65. Dressur-Derby mit Pferdewechsel als Novum hochklassige Fünf-Sterne-Prüfungen. Erstmals seit Jahren ist wieder eine Weltklasse-Reiterin am Start: Die achtmalige Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) kommt nach 17 Jahren wieder nach Hamburg. 2008 war sie zuletzt am Start - und gewann. Ihr sechster Erfolg in der Hansestadt.

Allerdings nimmt sie nicht am Derby teil: "Das ist nicht geplant. Weil ich kein Pferd habe, das für drei Pferdewechsel zur Verfügung steht", sagte die 55-Jährige dem NDR. "Man braucht genau das passende Pferd, um das Hamburger Derby im Springen zu reiten, und so ist es auch in der Dressur."

Tolles Teilnehmerfeld im Springen

Im Springen sind am Sonnabend (14.30 Uhr) der mit 250.000 Euro dotierte Große Preis und am Sonntag die 94. Auflage des mit 120.000 Euro ausgeschriebene Deutschen Derbys die Höhepunkte. Bei den Fünf-Sterne-Prüfungen am Donnerstag und Sonnabend sind unter anderem Einzel-Olympiasieger Christian Kukuk, Vize-Europameister Philipp Weishaupt und Christian Ahlmann am Start.

Marvin Jüngel (Kamenz) will an seinem Geburtstag - er wird am Sonntag 24 - zum dritten Mal in Folge das begehrte Blaue Band gewinnen. Ein Hattrick mit Derby-Erfolgspferd Balou's Erbin wäre das schönste Geschenk.

Auch Lokalmatadorin Janne Friederike Meyer Zimmermann startet nach Jahren wieder beim Derby. Lange hat sie nach dem richtigen Pferd gesucht und es nun in Electric Joy gefunden. Trotz des engen Turnierkalenders hat das Duo für den anspruchsvollen Kurs an der Kondition gearbeitet: "Hügel rauf und Hügel runter", berichtete sie. Meyer Zimmermann und Co. wollen sich zudem bei Bundestrainer Otto Becker, der am Sonnabend seine Kaderreiter beobachtet, für die EM im Sommer empfehlen.

Facelift für Derby-Park

Gesamt-Preisgeld und Etat der Veranstaltung sind um 100.000 Euro auf 1,3 beziehungsweise 4,1 Millionen Euro gestiegen. Der Derby-Park hat ein Facelifting bekommen. Einen sechsstelligen Betrag haben Rath und der NFR investiert, unter anderem in die Haupttribüne und in den Richterturm.

Unangetastet bleibt aber der von Eduard F. Pulvermann entworfene Derby-Parcours mit 17 Naturhindernissen wie dem drei Meter hohen Wall und Pulvermanns Grab. Er ist seit 1920 beinahe unverändert - und legendär.

