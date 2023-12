NDR-Sport Randale von Ultras: Müssen Vereine künftig Polizeieinsatz zahlen? Stand: 06.12.2023 06:07 Uhr

Nach den Ausschreitungen beim Niedersachsenderby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig bittet Innenministerin Behrens die Fußball-Clubs heute zum Gespräch. NDR.de überträgt die Pressekonferenz ab 11.30 Uhr live.

Von Tiede Thedinga

Der Aufwand für die Polizei, die Gewalt und der Vandalismus bei dem Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga Anfang November haben Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) alarmiert. Sie war selbst im Stadion in Hannover und zeigte sich entsetzt über die gewaltbereite Stimmung. Ihr Eindruck sei, dass die Vereine nicht genug unternehmen, um die Sicherheit in den Stadien zu gewährleisten. Im Gespräch mit Vereins-Vertretern will sie heute hören, wie diese zukünftig damit umgehen wollen.

Behrens deutet mögliche Kostenübernahme der Vereine an

Zuletzt hatte Behrens auch angedeutet, die Kosten für künftige Polizeieinsätze an die Vereine weiterzureichen. "Dieser hohe Polizeieinsatz ist sicherlich auf Dauer so nicht zu leisten, ohne dass wir uns mit den Vereinen über eine Kostenerstattung unterhalten müssen", sagte sie. Bislang macht das nur das Bundesland Bremen. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) wehrt sich dagegen. Voraussichtlich Anfang des Jahres entscheidet das Bundesverfassungsgericht in dem Streit.

Aktive Fanszene nicht zu Gespräch im Innenministerium geladen

Zu den Gesprächen im Innenministerium sind auch Fanbetreuer der Clubs und Sicherheitsbeauftragte eingeladen - Vertreter der aktiven Fanszenen dagegen nicht. Die Fronten zwischen den Anhängern und gerade der Polizei sind oftmals verhärtet. Viele Fußball-Fans beklagen repressive Kontrollen, sehen sich häufig unter Generalverdacht gestellt und beschuldigen immer wieder Einsatzkräfte übermäßig hart vorzugehen. Auch die Vereine selbst stehen regelmäßig in der Kritik. So hatten im Vorfeld des Derbys die Ultras von Hannover 96 eine nach eigenen Angaben aufwendig gestaltete und teure Choreografie abgesagt. Der Club habe für das Derby aus Sicherheitsgründen nur einer so kleinen Gruppe Zugang zum Innenraum erlauben wollen, dass es unmöglich gewesen wäre, die Choreo aufzubauen, heißt es auf der gemeinsamen Internetplattform verschiedener Fangruppen.

Hannover 96 spricht von Schaden in Höhe von 150.000 Euro

Rund um das Derby in Hannover Anfang November gab es mehrere verletzte Polizisten und Ordner. Nach Polizeiangaben flogen innerhalb des Stadions unter anderem Metallteile und Feuerwerkskörper, die auch auf dem Spielfeld landeten. Im Gästebereich warfen Besucher ganze Sitzreihen, die zuvor abmontiert worden waren. Insgesamt waren wegen des Spiels nach Angaben des Innenministeriums mehr als 2.000 Polizistinnen und Polizisten vor Ort. Der Einsatz hat demnach mehr als eine Million Euro gekostet. Eintracht Braunschweig zeigte sich nach den Geschehnissen schockiert: Trotz intensiver Maßnahmen seitens Hannover 96 habe das Einbringen von Pyrotechnik nicht im zufriedenstellenden Maße verhindert werden können. Nach Angaben von Hannover 96 entstand dem Verein ein Schaden von rund 150.000 Euro. So viel Vandalismus habe es zuvor noch nie gegeben, teilte ein Sprecher mit.

