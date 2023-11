Punktgewinn der Moral Hannover 96 holt gegen Hertha BSC 0:2 auf Stand: 24.11.2023 20:25 Uhr

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat im ersten Spiel nach der Länderspielpause Nehmer- und Comeback-Qualitäten gezeigt: Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl zeigte am Freitagabend gegen Hertha BSC beim 2:2 (0:2) eine gute Moral.

Von Florian Neuhauss

Bei Dauerregen am Maschsee hatten sich die Hannoveraner zunächst sehr schwer getan. Wegen einiger haarsträubender Fehler lagen die "Roten" vollkommen verdient gegen den Bundesliga-Absteiger zurück. Doch Leitl und sein Team ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. Beharrlich spielten sie ihren Stiefel herunter. Und am Ende war es Joker Andreas Voglsammer, der den Niedersachsen einen wichtigen Punkt im Kampf um den Aufstiegsplätze sicherte.

Mit einem Sieg wäre Hertha bis auf zwei Punkte an Hannover herangerückt. Dank des Punktgewinns überholt 96 zumindest vorübergehend Holstein Kiel auf Rang drei.

Hannover lädt die Hertha zum Toreschießen ein

Beiden Teams war zu Beginn die Länderspielpause anzumerken gewesen. In der Defensive zeigten sich auf beiden Seiten überraschende Unkonzentriertheiten. Besonders die eigentlich so sichere 96-Abwehr erlaubte sich kaum nachvollziehbare Fehler. Erst hatte Enzo Leopold Riesenglück, dass sein Querpass am eigenen Sechzehner folgenlos blieb (12.). Kurz darauf kam der Flachpass von Torhüter Ron-Robert Zieler nicht bei Mitspieler Louis Schaub an - stattdessen hätte eigentlich das 1:0 für Berlin fallen müssen, aber die Hannoveraner klärten gerade noch mit vereinten Kräften (16.).

Auf der anderen Seite jubelten die Hausherren - aber nur kurz: Das vermeintliche 1:0 von Derrick Köhn zählte zu Recht wegen Abseits nicht (20.). Das Tor fiel dann aber doch auf der anderen Seite. Fabian Reese hatte viel Zeit zum Flanken und Florian Niederlechner traf am langen Pfosten per Direktabnahme sehenswert (30.).

Hannover hatte deutlich mehr Ballbesitz, aber nicht die richtigen Ideen. Ein Plan B musste her. Doch bevor Leitls Mannen den gefunden hatten, stand es schon 2:0 - 96 ließ sich auskontern: Wieder war Reese der Wegbereiter, seinen Pass in den Rücken der Abwehr schoss Pascal Klemens aus elf Metern ein.

Nielsen und Voglsammer gleich aus

In der zweiten Hälfte ließen es die Berliner ruhiger angehen und weil sie bei ihren Konterchancen die Konsequenz vermissen ließen, kam Hannover zusehends besser ins Spiel. Und eine Energieleistung von Phil Neumann sorgte dafür, dass wieder Hoffnung bei den Fans aufkam. Der 96-Verteidiger dribbelte sich durch die ganze Herthaner Hälfte und steckte dann geschickt auf Havard Nielsen durch. Der Norweger schoss direkt und verkürzte auf 1:2 (67.).

Der Treffer wirkte jedoch nicht als Initialzündung. Vielmehr plätscherte das Spiel in der Folge eher dahin. Doch plötzlich stand es 2:2. Marcel Halstenberg schickte Andreas Voglsammer mit einem 45-Meter-Traumpass. Der Joker versetzte mit seiner Ballannahme gleich zwei Verteidiger und schob dann überlegt zum Ausgleich ein (80.). Am Ende war es ein gerechtes Remis - das auch beide Mannschaften nicht mehr aus der Hand geben wollten.

Spielstatistik Hannover 96 - Hertha BSC Berlin

14.Spieltag, 24.11.2023 18:30 Uhr

Hannover 96 2 Hertha BSC Berlin 2

Tore:

0:1 Niederlechner (29.)

Niederlechner (29.) 0:2 Klemens (45.)

Klemens (45.) 1:2 Nielsen (67.)

Nielsen (67.) 2:2 Voglsammer (80.)

Hannover 96: Zieler - Neumann, Halstenberg, Arrey-Mbi - Dehm (46. Muroya), F. Kunze, Leopold (75. Christiansen), Köhn - Schaub (75. Scott), Nielsen - Tresoldi (62. Voglsammer)

Hertha BSC Berlin: T. Ernst - Kenny, Leistner, Kempf, Zeefuik - Klemens (79. Gechter), Marton Dardai (73. Bouchalakis) - Winkler (73. Scherhant), Reese - Niederlechner (90.+3 Prevljak) - Tabakovic

Zuschauer: 45000

