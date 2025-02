NDR-Sport Olympia in Hamburg? Grote für Votum der Bevölkerung zuversichtlich Stand: 06.02.2025 14:48 Uhr

Olympische Spiele in Deutschland - zuletzt standen mögliche Bewerbungen unter keinem guten Stern und scheiterten am Votum der Bevölkerung. Doch was das angeht, geben sich sowohl der DOSB als auch Hamburg zuversichtlich.

Die Stimmungslage habe sich vor allem seit den Spielen in Paris 2024 zum Positiven verändert, glaubt Thomas Weikert. Entsprechende Umfragen seien "immer positiv, also im Moment über 70 Prozent", sagte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) am Donnerstag bei der Sportbusiness-Konferenz SpoBis in Hamburg.

Der DOSB will im Dezember auf einer Mitgliederversammlung abstimmen, mit welcher Stadt oder Region der Verband in die Bewerbungsrennen für die Spiele 2036, 2040 und 2044 gehen will. Weikert verteidigte die Strategie des DOSB, nicht einen Kandidaten zu benennen. Die Bevölkerung müsse mitgenommen werden: "Einen Bewerber zu bestimmen, hat mit Demokratie eher wenig zu tun. Und ich glaube daran, dass aus den Regionen, die sich bewerben wollen, auch ein positives Signal von der Bevölkerung ausgehen muss."

Grote befürwortet parallele Abstimmung

Auch Hamburgs Innen- und Sportsenator Andy Grote befürwortet trotz des negativen Ergebnisses 2015 eine erneute Abstimmung. Zumal eine Befragung keine politische Entscheidung sei, wie er betonte. "Jede Initiative kann eine Volksabstimmung erzwingen. Deswegen ist es klug, von vornherein zu sagen: Selbstverständlich wollen wir das Votum der Bevölkerung dazu einholen", meinte der SPD-Politiker.

Er habe viel für die Idee übrig, dass man bei allen deutschen Kandidaten parallel und gleichzeitig eine Abstimmung in der Bevölkerung macht, so Grote: "So hätten wir ein bisschen diesen Wettbewerbsgedanken und man wüsste dann auch, bevor man sich für eine Stadt entscheidet, wie hoch ist denn eigentlich die Zustimmung." Für Hamburg sei er zuversichtlich.

Baerbocks "Deutschlandbewerbung" nicht machbar

Außenministerin Annalena Baerbock erinnerte unterdessen daran, dass Olympia-Initiativen in Deutschland zuletzt "mehr als kraftvoll gescheitert" seien, wenn sie sich auf eine Stadt konzentriert hatten: "Ich glaube, es funktioniert nur als eine Deutschlandbewerbung". Die Grünen-Politikerin wünscht sich also Spiele in mehreren Orten und nicht mehr klassisch in einer Stadt, "von der alles abhängt. Das ganze Land muss mitmachen, und wenn das ganze Land davon etwas hat, dann wird auch jeder mitziehen."

Dabei spielt allerdings das Internationale Olympische Komitee (IOC) nicht mit. "Die Regionen müssen eine Bewerbung abgeben, in der sie mindestens 65 Prozent der Athleten in einem Dorf unterbringen. Das heißt: Wir können das Event nicht in ganz Deutschland machen, so wie es ursprünglich mal möglich war. Das IOC sagt: Das geht nicht", erläuterte Weikert.

Endgültiger Fahrplan soll im Dezember stehen

Der DOSB strebt eine Bewerbung um die Sommerspiele 2036, 2040 beziehungsweise 2044 an. Interesse an der Ausrichtung bekunden die Städte Hamburg, Berlin, München und Leipzig sowie die Bundesländer Bayern und Nordrhein-Westfalen. Der DOSB erwartet die Konzepte der Regionen in diesem Frühjahr, bestätigte Weikert am Donnerstag. Bei der Mitgliederversammlung im Dezember soll dann der endgültige Fahrplan stehen.

Die vergangenen Olympia-Kampagnen in Deutschland waren am Widerstand und dem Votum der Bevölkerung in München (für Winterspiele 2022) und Hamburg (Sommerspiele 2024) gescheitert.

