NDR-Sport Niedersachsenderby mit Gästefans - Behrens: "Letzte Chance"

Niedersachsenderby mit Gästefans - Behrens: "Letzte Chance"

Am 6. Oktober findet im Eintracht-Stadion das Niedersachsenderby zwischen Braunschweig und Hannover 96 statt - mit Gästefans, wie Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) am Mittwoch verkündete. Es sei die "letzte Chance".

Braunschweig zeige sich nun zu Maßnahmen bereit, die der Verein bisher immer abgelehnt habe, so die Ministerin. Das sei ein wichtiger Schritt. "Ich erwarte, dass es ein sicheres Spiel gibt, ohne Randale, ohne Gewalt ohne Verletzte", betonte die SPD-Politikerin rund dreieinhalb Wochen vor Anpfiff der Zweitliga-Begegnung am 6. Oktober (13.30 Uhr). Ansonsten fänden die Derbys im Eintracht-Stadion künftig ohne Gästefans statt.

Letzte Bewährungschance im Oktober?

Zuletzt hatten die Vereine bis zum 30. August erneut eigene Sicherheits-Konzepte im Ministerium einreichen müssen. Weil die Maßnahmen in ihren Augen nicht ausreichten, hatte Behrens danach einen Ausschluss von Gästefans beim prestigeträchtigen Derby immer noch "für das Maß der Dinge" gehalten. Am Dienstag habe die Eintracht nun ein akzeptables Konzept vorgelegt.

Schwere Ausschreitungen in der Vorsaison der Auslöser

In der vergangenen Saison war es in Braunschweig zu schweren Ausschreitungen gekommen, danach mussten beide Clubs über 300.000 Euro Strafe an den DFB zahlen. "Wir sind an einem Punkt, an dem wir der gewaltbereiten Minderheit im Stadion sagen müssen: Das Ende der Fahnenstange ist erreicht", so Behrens damals.

GdP: "Kollektivmaßnahmen sorgen für Unmut"

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte sich gegen einen Ausschluss von Gästefans ausgesprochen. "Kollektivmaßnahmen wie der pauschale Ausschluss der gesamten Anhängerschaft eines Vereins sorgen aber verständlicherweise für Unmut, da viele Unbeteiligte betroffen sind", so der Landesvorsitzende Kevin Komolka. Gleichwohl seien Ausschreitungen oder das Abbrennen von Pyrotechnik laut GdP nicht akzeptabel.

