Segeln News-Blog Vendée Globe: Herrmann Dritter - Spitze eng beieinander Stand: 15.11.2024 11:47 Uhr

Die 10. Auflage der Vendée Globe läuft. Der Hamburger Boris Herrmann zählt mit der Malizia - Seaexplorer bei seiner zweiten Teilnahme zu den Favoriten. Alle News und Hintergründe zur Solo-Weltumseglung im Live-Blog des NDR.

Höhere Temperaturen, abnehmende Winde - Spitze näher zusammen

Auf Kurs Äquator rücken die Besten aktuell immer dichter zusammen. Und Malizia-Skipper Boris Herrmann ist weiter vorne mit dabei.

Herrmann schiebt sich auf Platz drei vor - Joschke holt auf

Boris Herrmann hat sich über Nacht mit seiner Malizia - Seaexplorer auf Rang drei vorgeschoben. Am Donnerstagabend betrug sein Rückstand rund 76 Seemeilen (140 Kilometer), am Freitagmorgen liegt der Hamburger Skipper nur noch 40 Seemeilen (74 Kilometer) hinter Sam Goodchild (Vulnerable), der die Führung von Herrmanns ehemaligem Navigator Nicolas Lunven (Holcim - PRB) übernommen hat.

Aufgrund der zunehmend leichten Bedingungen schiebt sich die Flotte der Imoca-Rennyachten weiter zusammen. Die Boote am Ende des Feldes hatten zuletzt noch kräftigere und stabilere Winde und konnten den Abstand nach vorne verringern.

Davon proftierte auch die Deutsch-Französin Isabelle Joschke (MACSF), die deutlich Boden auf die Spitze gut gemacht hat. Sie liegt an Position 31 aktuell rund 190 Seemeilen (351 Kilometer) hinter Goodchild.

Erster "Barfuß-Tag" - Herrmann nutzt seichte Bedingungen

Boris Herrmann hat auf der Malizia - Seaexplorer den "ersten Barfuß-Tag" verlebt. "Wir sind recht schnell in Richtung Süden und damit in warme Gefilde gekommen", berichtete der Skipper am Nachmittag. Die Flotte steuere nun auf "eine unübersichtliche Hochdruckzone mit fünf Tagen mit leichtem Wind zu". So eine Vorhersage sei "seltsam. Ich habe noch nie eine so lange Zeit mit leichtem Wind gesehen."

Er nutzt die Bedigungen nun, um das Boot weiter zu "tunen". Er schätzt, dass die Spitzengruppe "die Äquatorialzone erst in sieben Tagen erreicht, was sehr spät ist für eine Vendée-Globe-Bestzeit". Andererseits, so der Hamburger, gebe das auch die Gelegenheit, "einen Rhythmus zu finden" - oder dringend nötige Arbeiten zu erledigen. Was in seinem Fall auch bedeutet, "das Cockpit aufzuräumen - wenn ich mir ein Herz fasse".

Weöres befreit Teil des Vorsegels, weitere Reparaturen nötig

Szabolcs Weöres hat das ruhigere Wetter am Morgen genutzt, um zumindest einen Teil seines verhedderten Gennaker-Vorsegels zu befreien. Der ungarische Skipper (New Europe) kletterte 22 Meter den Mast hinauf, um die Arbeiten durchzuführen. Es gelang ihm, den oberen Teil des beschädigten Segels herunterzunehmen, das Vorstag zu stabilisieren und das Risiko eines Mastverlusts zu verringern. Der untere Teil des Segels aber ist weiter eng um das Vorstag gewickelt. Weöres' Boot war am Dienstagabend in unruhiger See umgeworfen worden, wodurch Großsegel und Vorsegel erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden waren.

Ursprünglich hatte er geplant, für die dringend notwendigen Arbeiten nach Madeira zu fahren, konnte die Insel aber aufgrund der Wetterbedingungen nicht wie geplant anlaufen. Um Vorstag und Vorsegel weiter inspizieren und Reparaturen am Großsegel durchführen zu können, muss "Szabi" in einem geschützten Bereich ankern. Aktuell liegt er auf Rang 38 mit mehr als 400 Seemeilen Rückstand auf die Spitze.

"The Brain" Lunven zieht an allen vorbei

Nicolas Lunven setzt seine wundersame Reise bei der Vendée Globe fort: Der frühere Navigator von Boris Herrmann, der mit seiner Yacht Holcim - PRB erst am Vortag den 24-Stunden-Geschwindigkeitsrekord verbessert hat, hat nun sogar im virtuellen Tracker die Führung übernommen. Nachdem der Großteil der Flotte Madeira hinter sich gelassen hatte, fand "The Brain" - weiter im Osten als die meisten Konkurrenten - in Richtung Kanaren einmal mehr den besten Kurs.

"Ich versuche weiter, das Maximum aus dem Boot herauszuholen", erklärte der 41-Jährige, der "sehr stolz" auf seinen Rekord ist. Auch wenn sich die Imoca-Yachten auf ein Hochdruckgebiet zubewegen, das deutlich leichtere Winde und damit schwierigere Segel-Bedingungen mit sich bringt, kann er sich gut vorstellen, dass seine Bestmarke noch in dieser Vendée Globe übertroffen wird: "Die Boote sind schon sehr schnell."

Herrmann selbst bleibt mit seiner Malizia als Zehnter in der Spitzengruppe mit dabei und hat auf den zuletzt führenden Yoann Richomme (Paprec Arkéa) sogar knapp zehn Seemeilen gutgemacht.

Lecker Pizza, lecker Tomate - und es rummst gewaltig

Noch sind die Skipper nicht allein auf die sogenannte (gefriergetrocknete) Astronautenkost angewiesen, es gibt frisches Brot, frische Tomaten und Wurst und manche landestypische Leckerei.

Doch mit den Schlemmereien ist es irgendwann vorbei auf der langen und fordernden Reise rund um den Erdball, wenn die Vorräte nach und nach weniger werden - und je nach Dauer vielleicht sogar rationiert werden müssen. Gemütlich geht sowieso anders: Es schaukelt und rummst gewaltig an Bord - auch während der Mahlzeiten.

Stichwort Ernährung an Bord

Rund 80 Tage und länger werden die Skipper auf ihrer langen und fordernden Reise rund um den Erdball unterwegs sein. Bis zu einer Tonne Ausrüstung haben sie dabei - 150 bis 200 Kilogramm davon entfallen allein auf Nahrung. Denn Anhalten und die Vorräte auffüllen, ist nicht vorgesehen. "Wenn man merkt, dass einem langsam das Essen ausgeht, muss man rationieren", erklärt NDR Experte Tim Kröger. Dabei sind die körperlichen Anstregungen enorm, dafür braucht es Kalorien.



Viele Speisen sind gefriergetrocknet, sogenannte Astronautenkost. Rennärztin Laure Jacolot warnt jedoch davor, sich nur auf diese "Flüssigkost" zu verlassen. Denn: Der Kaumuskel könnte verfallen. "Wenn man seine Fähigkeit zu kauen verliert, kann das zu Essstörungen oder Problemen bei der Verdauung von Nahrung führen." Die Ernährung sei so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten.



Aber das Essen an Bord birgt Schwierigkeiten. "An manchen Tagen kann man nicht essen, weil es zu schwierig ist, einen Löffel zu benutzen. Man trinkt aus einem Hydrationspack mit einem Schlauch im Mund, weil Wasserflaschen gefährlich sind. Wir werden ziemlich durchgeschüttelt", berichtet Hublot-Skipper Alan Roura.



Er rechnet damit, in den wärmeren Teilen des Atlantiks zwei oder drei, in den kalten Gebieten aber vier Mahlzeiten pro Tag zu sich zu nehmen. Auf einer Imoca-Yacht bei voller Fahrt zu kochen, ist allerdings gefährlich. Für die Zubereitung steht als einziges Gerät ein kleiner Gaskocher zu Verfügung. Damit lässt sich Wasser erhitzen - zum Beispiel, um das gefriergetrocknete Essen in den vakuumverpackten Beuteln zu erwärmen. Boris Herrmann ist ein gebranntes Kind: Er hat sich schon einmal bei einer Regatta schlimm am Fuß verbrüht.

Richomme führt - und überrascht sich selbst

Yoan Richomme führt die Flotte weiter an - und ist davon selbst überrascht. "Ich hatte nicht erwartet, die Führung zu übernehmen - und bin davon ein bisschen überrascht worden. Ich hatte länger nicht auf die Karte geschaut und wusste nicht, wo Charlie Dalin und die anderen sind", sagte der Vendée-Globe-Neuling, der sich hinter Kap Finisterre weiter westlich orientierte als seine Konkurrenten. Dort erwischte er sehr gute Windbedingungen: "Es war sehr schnell und auch ein bisschen riskant, dem Schiff nicht zu viel abzuverlangen. Aber es hat alles geklappt und seitdem läuft es für mich ganz gut."

Boris Herrmann hat derweil mit seiner Malizia - wie auch Mitfavorit Dalin - an Tempo verloren. Der Hamburger ist in den vergangenen vier Stunden weitere 20 Seemeilen hinter Richomme (auf 81,1 Seemeilen) zurückgefallen, segelt aber als Neunter weiter im vorderen Peloton mit.

Herrmann hat aufgeholt und liegt gut im Rennen

Zwischenzeitlich Achter, aktuell Zehnter: Boris Herrmann liegt mit der Malizia gut im Rennen und hat seit Mittwochmorgen rund 20 Seemeilen (ca. 37 Kilometer) auf die Spitzengruppe um den Führenden Yoann Richomme aufgeholt. Für den Hamburger geht es in dieser Phase des Rennens vor allem darum, den Kontakt zur Spitze zu halten und im selben Wettersystem zu bleiben. Denn dann ist er beim Erreichen des Südpolarmeeres mit vorne dabei - und kann dort die Stärken der Malizia ausspielen.

Vor Herrmann und der restlichen Flotte liegen nun erst einmal herausfordernde Bedingungen mit Flautenlöchern, wenn die Kanaren passiert werden. "Die Strecke, die vor uns liegt, ist extrem komplex. Ich weiß also nicht wirklich, wo wir hingehen werden", sagte der Drittplatzierte Jérémie Beyou (Charal).

Alles gut bei Boris Herrmann

"Alles gut an Bord", vermeldet Boris Herrmann am Mittwochnachmittag. "Es geht schnell voran, wir segeln machmal bis zu 34 Knoten." Er habe von Problemen anderer Teilnehmer gehört, "ich wünsche ihnen nur das Beste und hoffe, sie können das schnell lösen".

Madeira wird zur Zuflucht

Maxime Sorel (V und B - Monbana - Mayenne) hat mit einer Reihe von Schwierigkeiten zu kämpfen und läuft nun Madeira an. Der Franzose hatte erst Probleme mit dem Gennaker, das er erfolgreich flickte, dann mit dem Großsegel und verknackste sich schließlich auch noch bei den Reparaturarbeiten den Knöchel, er steht im Dauerkontakt mit den Rennärzten.

"Ich habe heute Morgen versucht, das Großsegel zu senken, aber es blieb am dritten Reff hängen. Ich wollte dann auf den Mast klettern, aber die See war zu rau und ich habe aufgegeben. Meine Arme waren so taub und es hat meinem Knöchel nicht geholfen", berichtete der Skipper, der nach dem "Everest der Meere" auch 2023 den echten Mount Everest bezwungen hatte. Er wolle jetzt auf Madeira Schutz suchen, um auf den Mast zu klettern und zu versuchen, die Reparaturen vorzunehmen.

Auch Szabolcs Weöres plant nach Madeira zu fahren, um die Insel als Windschutz zu nutzen. Der ungarische Skipper (New Europe) berichtete, dass sein Boot am Vorabend in unruhiger See umgeworfen worden sei, was zu erheblichen Schäden an Großsegel und Vorsegel führte. Der Gennaker ist weiterhin verheddert und Wind und Wellen lassen "Szabi" keine Chance, es zu befreien. Er hoffe, dass ihm das am Donnerstag gelingt. Für Reparaturen am Großsegel benötigt er aber sehr ruhiges Wetter - oder eben den Schutz einer Insel.

Ex-Malizia-Skipper Lunven mit 24-Stunden-Weltrekord

Vendée-Globe-Debütant Nicolas Lunven (Holcim - PRB) hat einen sensationellen Start in die Solo-Weltumseglung hingelegt und mit seinem einsamen Ritt nach Westen einmal mehr das richtige Näschen bewiesen. Der Franzose, jetzt schon Vierter, profitierte auf seiner Route abseits des Pelotons länger vom starken Wind sowie vom direkteren Kurs und rauschte mit knapp 25 Knoten und so schnell wie kein anderer gen Süden.

In den vergangenen 24 Stunden legte er 546,60 Seemeilen (gut 1.012 Kilometer) zurück - das bedeutet einen 24-Stunden-Geschwindigkeitsrekord für Imocas, der noch ratifiziert werden muss. Er übertraf damit die Bestmarke, die Thomas Ruyant im vergangenen Winter bei der Regatta Retour à la Base aufgestellt hat (540 Seemeilen). Lunven ist damit jetzt quasi ein doppelter Rekordhalter: zum einen Solo, zum anderen aber auch mit Crew. Beim Ocean Race im vergangenen Jahr gehörte er als Navigator zu Boris Herrmanns Team Malizia, dem im Nordatlantik ein 24-Stunden-Weltrekord für Einrumpfboote gelang.

Er habe das Verkehrstrennungsgebiet von Kap Finisterre meiden wollen mit seinem Küstenverkehr, den Fischern und Frachtschiffen sowie den notwendigen Halsen und zudem das Potenzial des Bootes besser ausschöpfen wollen, erklärte "The Brain" seine ungewöhnliche Kurswahl. Das hat geklappt. Und das trotz eines ein kleinen Ruderproblems der Nacht. "Der Pinnenarm löste sich, das Boot war nicht mehr steuerbar und ich musste es wegen einiger Reparaturen anhalten. Ich habe etwas Zeit verloren, aber solche Dinge passieren", sagte Lunven. Nach seinem Ausflug in die Einsamkeit wird der 41-Jährige demnächst wieder mit seinem ehemaligen Chef und anderen Kollegen zusammentreffen.

"Ein bisschen frustrierend" - Isabelle Joschke hadert

Isabelle Joschke ist aktuell 35. und hatte in den ersten Tagen ihrer zweiten Vendée Globe erneut große Schwierigkeiten, den richtigen Rhythmus zu finden. "Dieser Start in die Vendée Globe war an Bord der MACSF nicht einfach. Ich hatte den Eindruck, dass ich viele Dinge tat, aber nicht das, was nötig war. Im Grunde war ich die ganze Zeit dabei, habe aber die Dinge verkompliziert statt sie zu vereinfachen. Es hat mich erschöpft und deshalb bin ich nicht so schnell gesegelt", schilderte die Deutsch-Französin: "Ich muss in den Rhythmus dieses ganz besonderen Rennens kommen, und im Moment habe ich es offensichtlich verpasst. Es ist ein bisschen frustrierend."

Sie sei aber trotz allem "wirklich froh, hier zu sein", betonte die 47-Jährige. Sie sei viel cooler und nicht mehr so gestresst wie vor vier Jahren, als sie mit Defekten kämpfte und nach einem längeren Reparaturstopp in Brasilien hinterhersegelte. "Und vor allem weiß ich, dass der Weg noch lang ist."

Harte Nacht für Clarisse Crémer

Die Probleme beim "Mount Everest der Meere" häufen sich nach einigen Tagen und einer rauen Nacht auf See. So erlebte Clarisse Crémer (L'Occitane en Provence) eine heftige Nacht, als sie vor der portugiesischen Küste ihr größtes Vorsegel verlor. Das bedeutet nicht nur Stress, sondern auch einen Nachteil bei Leichtwinden.

"Ohne dieses Segel werden die nächsten Tage bei leichtem Wind nicht viel Spaß machen. Ich habe viel Energie verloren, aber es liegt noch ein langer Weg vor mir", teilte die Französin mit, die auf der ehemaligen Apivia unterwegs ist, mit der Charlie Dalin vor vier Jahren Gesamtzweiter wurde. Nach einer schlaflosen Nacht, in der sie in ständigem Austausch mit ihrem Team stand, versucht sich die 34-Jährige nun auszuruhen, um dann das Rennen den Atlantik hinunter fortzusetzen.

Herrmann weiter Achter

Boris Herrmann wurde in der Nacht im Tracker zwischenzeitlich sogar auf Platz fünf geführt und geht nun mit einem Rückstand von 67 Seemeilen auf den Führenden als Achter in den vierten Tag der Weltumsegelung. Der Brite Sam Goodchild (Vulnerable) fiel vom ersten auf den dritten Rang zurück. An der Spitze segelt der Franzose Yoann Richomme (Paprec Arkéa) vor Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance).

Die Flotte befindet sich zwischen den Azoren und Gibraltar und bewegt sich mit gut 20 Knoten auf die Kanaren zu.

Boris Herrmann sieht bei der Vendée Glob Benjamin Dutreux' GUYOT Environnement - Water Family

Herrmann Achter - Herausforderungen in Sicht

Boris Herrmann arbeitet sich im Feld der Imoca-Rennyachten weiter nach vorn. Der Hamburger hat sich mit der Malizia auf Rang acht vorgeschoben, liegt 46 Seemeilen (ca. 85 Kilometer) hinter dem weiter führenden Briten Sam Goodchild (Vulnerable). Louis Burton (Bureau Vallée) und Yannick Bestaven (Maitre CoQ V) auf Rang sechs und sieben hat Herrmann in Sichtweite.

Das hat Will Harris ein "breites Grinsen" ins Gesicht gezaubert, wie der Co-Skipper in der Malizia Vendée Show berichtete. "Das ist ein gutes Zeichen. Er hat schlaue Entscheidungen getroffen."

In Sichtweite für Boris Herrmann von der Malizia: Louis Burton (Bureau Vallée) und Yannick Bestaven (Maitre CoQ V)

Die werden auch nötig sein, wenn Herrmann und Co. am Donnerstag die Kanarischen Inseln passieren. "Die große Herausforderung für die Flotte wird dann sein, in den Korridor zwischen dem Hochdruckgebiet westlich und den Leichtwindzonen östlich zu kommen", erklärte Harris, der viele Manöver erwartet.

Kleines Leck an Ruyants Vulnerable

Schon am Sonntag kurz nach dem Start hatte Thomas Ruyant bemerkt, dass er einen kleinen Wassereinbruch vorne an seiner Vulnerable hat. In der unruhigen See und im starken Wind vor Kap Finisterre an der Nordwestküste Spaniens musste der Franzose nun regelmäßig Wasser abpumpen. Laut seinem Team hat er die Situation unter Kontrolle und wird eingreifen, wenn die Zeit und das Wetter es zulassen. Ruyant ist derzeit Dritter der Gesamtwertung.

Sein Landsmann Fabrice Amedeo hatte unterdessen an Bord seines Bootes Nexans - Wewise einen Stromausfall, blieb jedoch gelassen und witzelte, dass sein Philosophiestudium ihn nicht darauf vorbereitet habe, mitten auf dem Meer auf allen Vieren Elektrik zu reparieren. Das Meer stelle seine Entschlossenheit vom ersten Tag an auf die Probe.

Boris Herrmann hat Boden gutgemacht

Boris Herrmann hat den längeren Weg außen um das Verkehrstrennungsgebiet am Kap Finisterre genommen und davon profitiert. Er ist aktuell mit fast 20 Knoten unterwegs und hat sich nach seiner Aufholjagd nach schwierigem Start mit Problemen an der Steuerung auf den zwölften Platz vorgeschoben. Sein Rückstand auf den Führenden Charlie Dalin, der auf Macif Santé Prévoyance unter Land gesegelt ist, hat sich von über 100 auf gut 80 Seemeilen verkürzt.

Grafik aus dem Tracker der Vendée Globe

Die erste große Herausforderung steht an

Am Abend und in der Nacht wartet die erste große Herausforderung auf die Weltumsegler. Am Kap Finisterre werden Windstärken von 20 bis 25 Knoten erwartet mit Böen von bis zu 40 Knoten. Problem ist dabei vor allem ein Verkehrstrennungsgebiet. Die Skipper können es links liegen lassen - der viel weitere und auch ruppigere Weg, der aber wahrscheinlich auch länger Wind bedeutet. Oder aber unter Land daran vorbeifahren. Dann dürfen sie mit weniger heftigen Wind-Bedingungen rechnen, müssen aber viele Manöver und Gefahren durch Berufsschifffahrt mit Fracht-, Containerschiffen und Fischerbooten in Kauf nehmen.

"Das wird sehr stressig", prognostiziert Malizia-Co-Skipper Will Harris. "Die Boote, die da reinfahren und es schaffen, werden sicher zwischen 30 und 40 Seemeilen gewinnen. Aber wenn du einen Fehler machst oder es schlecht läuft, kann es dich schon nach wenigen Tagen die Vendée kosten." Mit anderen Worten: Es gibt an dieser Stelle und zu diesem frühen Zeitpunkt nicht viel zu gewinnen - aber alles zu verlieren.

Die Sperrgebiete der Vendée Globe

Die Skipper müssen während der Vendée Globe einige Bereiche meiden. Drei verschiedene Arten von Sperrgebieten werden durch GPS-Punkte in ihrer Routing-Software angezeigt. Zonen mit starkem kommerziellen Verkehr, wie Schnellstraßen für Frachtschiffe und Containerschiffe, sind den Seglern im Nordatlantik bekannt, wie beispielsweise die Ushant-Schifffahrtsroute an der Spitze der Bretagne oder das Kap Finisterre im Nordwesten Spaniens. Es gibt sechs solcher Sperrzonen für die Imocas auf dem Kurs, zusätzlich eine Ölplattformzone vor der Küste Brasiliens. Ein neues Merkmal sind die Zonen zum Schutz der Biodiversität. Um Kollisionsrisiken mit Booten zu minimieren, wurden zwei Zonen auf dem Kurs als unzugänglich markiert, da sie eine wichtige Rolle als Migrations- und Brutgebiete für große Wale und andere Meeressäugetiere spielen, nahe den Azoren und Kap Verde. Die Eiszone oder Antarktische Sperrzone umschließt den Südpol, um zu verhindern, dass die Rennteilnehmer eine kürzere Route nehmen, die das Risiko birgt, auf treibendes Packeis, Eisberge oder Growlers - kleine Eismassen, die im Wasser treiben - zu stoßen. Die Zone wird ständig von Satelliten überwacht, um Bewegungen von Packeis und abgebrochene Eisberge zu identifizieren. Die Zone kann sich ändern, wenn das Rennmanagement über abdriftendes Eis auf dem Kurs informiert wird.

Kopfschmerzen und Schlafprobleme bei Boris Herrmann

Am Tag nach dem Start kämpft Boris Herrmann mit Kopfschmerzen und Schlafproblemen. Nach einer zeitraubenden Reparatur gleich zu Beginn und einer unruhigen ersten Nacht auf See ist der Hamburger etwas angeschlagen. "An Bord ist alles in Ordnung. Es gibt keine Probleme und wir arbeiten uns im Ranking nach vorn", berichtete der Malizia-Skipper. Aber die erste Nacht sei nicht optimal gelaufen, zumal er Pech hatte mit Winddrehern und Böen. "Ich habe nicht viel geschlafen und ein bisschen Kopfschmerzen." Die ersten 24 Stunden seien "sehr intensiv" gewesen, "aber ich finde meinen Rhythmus. Wir orientieren uns nun nach Süden." Vor der spanischen Küste werde er dann auf kleinere Segel wechseln, aber nun erst einmal versuchen, einen Nap zu machen. "Eine simple Sache an Land, aber an Bord ist es nicht immer so einfach, mal eben Schlaf zu finden."

Blinder Passagier auf Boris Herrrmanns Malizia

Allein um die Welt? Von wegen! Boris Herrmann hat an Bord der Malizia - Seaexplorer unverhofft Gesellschaft bekommen. Der Weltumsegler hat eine Spinne entdeckt - die vielleicht zur dauerhaften Begleitung wird. Je nach Art können Spinnen mehrere Jahre alt werden. Bei der Lösung der ersten Probleme mit dem Schiff war allerdings externe Hilfe gefragt. Die Technik-Crew unterstützte per Telefon.

Langsam kommen die Boote in Fahrt

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vendée Globe 2024 haben die erste Nacht hinter sich und angesichts besserer Winde etwas an Fahrt aufgenommen. Von ihren Höchstgeschwindigkeiten sind die Boote aber noch weit entfernt. Boris Herrmann segelt nun im Hauptfeld und macht nach einer ersten Reparatur und dem Zurückfallen auf Platz 40 wieder Boden gut. An der Spitze befinden sich nach rund 150 zurückgelegten Seemeilen (278 Kilometer) in Charlie Dalin, Sébastien Simon, Sam Goodchild und Yannick Bestaven bereits die "üblichen Verdächtigen".

Video: So lief der Start der Vendée Globe mit Boris Herrmann

Begeisterte Zuschauer an Land und zu Wasser und mit wenig Wind kämpfende Skipper: Der Start der Vendée Globe 2024 in der ausführlichen Zusammenfassung:

Herrmann mit kleinen technischen Problemen

Kurz nach dem Start hatte Boris Herrmannn auf der Malizia mit kleinen technischen Problemen an der Bootssteuerung zu kämpfen. Ein Teil musste getauscht werden. "Ich hatte eine kleine Challenge", berichtete der Hamburger, der mehrere Telefonate mit der Technik-Crew an Land führte. "Jetzt ist es wieder gut."

Auch ein Grund, warum der 43-Jährige von "keinem so guten Start" in die Vendée Globe 2024 sprach. Dazu kam ein bisschen Pech. "Die vorausfahrenden Boote hatten denselben Wind, haben ihn nur früher erwischt. Aber das ist nicht das Ende der Welt."

Video: Boris Herrmann wagt seine zweite Vendée Globe

Bei seiner Premiere vor vier Jahren wurde der Hamburger am Ende Fünfter. Eine bessere Platzierung verhinderte die Kollision mit einem Fisch-Trawler kurz vor dem Ziel. Nun ist Herrmann wieder in See gestochen.

Die Strecke: 45.000 Kilometer rund um den Globus

In Les Sables d'Olonne an der französischen Atlantikküste begann und endet die Hatz über 24.300 Seemeilen (45.000 Kilometer) rund um den Erdball. Die Strecke führt zunächst Richtung Süden, vorbei am Kap der Guten Hoffnung (Südafrika). Die Segler nehmen dann Kurs auf die Antarktis, die es zu umrunden gilt, vorbei am Kap Leeuwin, dem südwestlichsten Punkt des australischen Festlands. Zurück Richtung Norden steuern sie Südamerika und das Kap Hoorn an, bis sie sich schließlich wieder Frankreich nähern, wo sie Ende Januar erwartet werden.

So ist die Vendée Globe in gewisser Weise auch eine Art Klimareise: Vom herbstlichen Frankreich führt die Route runter auf die sommerliche Südhalbkugel und dann rund um die Antarktis zurück ins winterliche Europa.

Video: Das war die spektakuläre Parade vor dem Start

Was für ein Abschied für die Weltumsegler am Sonntagmorgen. Trubel, Tränen und tolle Bilder gab es bei der Parade der Skipperinnen und Skipper vor dem Start der Vendée Globe. 350.000 Zuschauende waren in Frankreich dabei.

Boris Herrmann ist gut weggekommen...

... und liegt nach 15 Minuten sogar vorn. Damit hat er sich seinen Wunsch nach einem gelungenen Start erfüllt und segelt vorneweg. Und das mit einem Boot, das sich vermeintlich bei leichtem Wind etwas schwertut. "Guter Start", vermeldete der "Malizia-Skipper" kurz nach dem Kreuzen der Startlinie.

Vendée Globe 2024 ist gestartet!

Die Weltumseglung hat begonnen. Keiner bekommt eine vierstündige Strafzeit aufgebrummt, niemand war zu früh dran - ein sauberer Start der gesamten Flotte. Aber nun ist es in der Anfangsphase ein Nervenspiel, bei dem es darum geht, jeden Hauch Wind zu erwischen.

Neue Doku über Boris Herrmann

Zum Start der Weltumseglung gibt es in der ARD Mediathek die neue Doku "Boris Herrmann - Segeln am Limit" - ein intimes Porträt des deutschen Extremseglers.

Parade der Skipper vorbei - 350.000 Zuschauende dabei

Die mehrstündige und emotionale Parade der Skipperinnen und Skipper ist vorbei - eine gigantische Prozession moderner Abenteurer vor rund 350.000 Zuschauenden! Als letzte der 40 Teilnehmer - 6 Frauen und 34 Männer - hat die erst 23-jährige Französin Violette Dorange den Hafen verlassen. Alle sind nun auf dem Weg zum Start, der um 13.02 Uhr erfolgt.

Boris Herrmann vom Team Malizia winkt von Bord.

"Rock around the Globe" - Überragende Stimmung im Hafen

Eine ganz andere Szenerie als vor vier Jahren während der Corona-Pandemie erleben Segler und Zuschauende in Frankreich. Da durften keine Fans dabei sein. Nun stehen sie dicht gedrängt und jubeln, Euphorie und Emotionen pur. Es ist eine gebührende Verabschiedung für die Gladiatoren der See.

Zuschauer bei Start der Vendée Globe

Boris Herrmann und Hündin Lilly auf dem Weg zur Malizia

Und da ist Boris Herrmann bei der emotionalen Parade der Skipper, der Verabschiedung an Land. Zuletzt hat er sich rar gemacht, ist schon längst im "Tunnel". In Begleitung von Hund Lilly geht er unter dem Jubel Tausender Segel-Fans über den Steg zur Malicia. Sehr gut gehe es ihm, sagt Herrmann beim schnellen Interview und winkt in die Menge. Der 43-Jährige wirkt entspannt, wie es wohl in ihm aussieht vor der voraussichtlich rund 80-tägigen Strapaze? Fürst Albert II von Monaco umarmt ihn zum Abschied - und natürlich Ehefrau Birte, die zum Start aus Hamburg angereist ist und ein paar Tränen verdrückt.

Boris Herrmann auf dem Weg zur Malizia

Tim Kröger begleitet die Vendée Globe für den NDR

Violette Dorange erfüllt sich ihren Segel-Traum

Mit gerade einmal 23 Jahren erfüllt sich Violette Dorange ihren Traum und segelt bei der Vendée Globe nonstop alleine um die Welt. Ihre Offshore-Karriere begann die Französin mit 15 - da überquerte sie mit einem Opti den Ärmel-Kanal. Seit zwei Jahren ist sie nun in der Königsklasse des Einhand-Segelns dabei - und zählt mit der Yacht DeVenir bereits zu den Favoritinnen unter den Imoca ohne Foils.

Wer ist der Top-Favorit, wo steht Boris Herrmann?

Der französische Weltranglisten-Erste Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance) gilt für viele als Top-Favorit auf den Sieg. Nicht aber für Boris Herrmann. "Er hat ein Boot, das im Atlantik sehr schnell sein wird, er dürfte als Erster im Südpolarmeer ankommen", prognostiziert er. Dalins Schiff funktioniert bei flachem Wasser und stabilen Windverhältnissen perfekt, aber wird es rauer, könnte es anders aussehen. Dann schlägt die Stunde der aufs Südpolarmeer ausgelegten Schiffe. Wie die von Yoann Richomme (Paprec Arkéa) und Thomas Ruyant (Vulnerable) - und von Herrmanns Malizia - Seaexplorer.

Dalin, der vor vier Jahren als Erster die Ziellinie überquert hatte, dann aber seinem Landsmann Yannick Bestaven nach dessen Zeitgutschrift infolge der Rettungsaktion für Kevin Escoffier den Vortritt lassen musste, sieht in Herrmann einen ernst zu nehmenden Konkurrenten: "Er ist definitiv immer stärker geworden. Bei den beiden Solo-Transatlantikregatten im Frühling hat Boris jeweils den zweiten Platz gemacht. Er segelt jetzt auf sehr hohem Niveau und ist sehr konstant. Für mich gehört er ganz klar zum Kreis der Favoriten. Wir werden sehen, wem das Wetter und die Verhältnisse auf See am Ende in die Karten spielen."

Boris Herrmann optimistisch: "Zählen zu den Favoriten"

"Ich denke, wir zählen zu den Favoriten", sagt Boris Herrmann. "Wir sind in den vergangenen vier Jahren die meisten Meilen gesegelt. Wir haben dieses neue Schiff als erstes unter allen neuen Booten da draußen bekommen und sind damit um die Welt und durch das Südpolarmeer gefahren, um es bewusst auf die Vendée Globe vorzubereiten."

"Für mich ist die Vendée Globe mehr als ein Rennen; vielleicht ist es nicht einmal ein Rennen. Ich versuche, es als eine Reise zu sehen."

— Boris Herrmann

Seit ihrem Stapellauf im Juli 2022 ist die neue Malizia - Seaexplorer schon über 60.000 Seemeilen (über 112.000 Kilometer) im Rennmodus gesegelt. Theoretisch hätte sie die Erde also bereits drei Mal umrunden können. Dieses Jahr setzte Herrmann bei zwei Transatlantik-Regatten mit zwei zweiten Plätzen dicke Ausrufezeichen.

In ruhiger See hat die Malizia Nachteile. Das Boot mache immer dann die beste Fahrt, wenn der Wind mit 20 bis 25 Knoten von hinten kommt, so der Hamburger. Beste Voraussetzungen: "Statistisch betrachtet segeln wir zu über 70 Prozent des Rennens mit Wind von hinten." Die Vorteile seiner Yacht sollten sich insbesondere auf der schwierigen und notorisch ruppigen Stecke rund um den Südpol bemerkbar machen.

Herrmann größte Challenge - die Einsamkeit

Es ist vor allem die Einsamkeit, die Boris Herrmann fürchtet. Nicht die erbarmungslosen Stürme in völliger Abgeschiedenheit weit weg vom nächsten Hafen oder das unkomfortable Leben an Bord mit Astronautennahrung und voller Schlafmangel. Aber über 80 Tage kein physischer Kontakt zur Familie, zu Freunden, das beschäftigt den Hamburger. "Nach der letzten Vendée Globe habe ich versucht, einen Psychologen zu finden, der mir helfen sollte. Aber ich habe niemanden gefunden, der nachvollziehen konnte, was ich durchmache", sagte er.

Er verspüre nicht den Druck wie beim ersten Mal, "dass mein weiterer Karriereweg davon abhängt", sei aber dennoch aufgeregter: "Woran das liegt, weiß ich gar nicht so genau." Aber: "Es ist immer noch eine Reise ins Ungewisse."

