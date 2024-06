NDR-Sport New York Vendée: Dalin siegt - Herrmann auf Kurs zweiter Platz Stand: 09.06.2024 10:47 Uhr

Der Franzose Charlie Dalin hat das Solo-Transatlantikrennen New York Vendée gewonnen. Er kam am Sonnabend kurz vor Mitternacht ins Ziel. Der Hamburger Segler Boris Herrmann hat beste Chancen, am Sonntag als Zweiter das Ziel zu erreichen.

Dalin segelte am Samstagabend um 23.45 Uhr Ortszeit ins Ziel an der französischen Atlantikküste. Er benötigte mit der Macif für die 3.200 Seemeilen von New York nach Les Sables-d'Olonne 10 Tage, 3 Stunden und 44 Minuten.

Für Dalin war es der erste Solo-Sieg bei einer Atlantik-Überquerung, 2021 hatte er zusammen mit Yann Eliès die Transat Jacques Vabre westwärts gewonnen.

Herrmann lag mit der Malizia Seaexplorer am Sonntagmorgen (10 Uhr) auf dem zweiten Platz und hatte einen komfortablen Vorsprung auf die Verfolger. Bis zum Ziel sind es noch gut 100 Seemeilen für den Hamburger, der am Nachmittag in Les Sables-d'Olonne ankommen dürfte.

Das Rennen war durch teilweise unberechenbare Winde geprägt, die zu unterschiedlichen Strategien führten. Hermann wählte eine Nordroute, auf der er zunächst Boden verlor, dann aber massiv von gutem Wind profitierte und so noch weit nach vorne segeln konnte. Dahlin war deutlich weiter südlich unterwegs.

Die New York Vendée ist für Herrmann und die anderen Segler der Imoca-Klasse nach der Transat CIC vor einem Monat der letzte Härtetest vor dem Highlight des Jahres: der im November startenden Vendée Globe. Bei der Transat hatte Herrmann Rang zwei belegt.

