NDR-Sport New York Vendée: Boris Herrmann als Zweiter gut im Rennen

New York Vendée: Boris Herrmann als Zweiter gut im Rennen Stand: 31.05.2024 15:05 Uhr

Nach einem stockenden Start und einem intensiven ersten Tag auf See mit dem tückischen Golfstrom und heftigen Böen sind die Führenden der Imoca-Flotte beim Solo-Transatlantikrennen New York Vendée gut unterwegs in Richtung Les Sables-d'Olonne. Boris Herrmann ist aktuell Zweiter.

Bei moderaten Windstärken von 12 bis 15 Knoten nutzen die Skipper aktuell jede Gelegenheit, um sich auszuruhen und neue Energie zu tanken. Am Sonnabend werden rauere Bedingungen erwartet, vor allem in der Nacht zum Sonntag.

"Die erste Nacht und der erste Renntag waren nicht einfach. Ich habe noch nie so heftige Stürme gesehen. Es war wunderschön und gleichzeitig ziemlich gruselig Jetzt haben wir endlich wieder etwas Wind gefunden und es fühlt sich gut an", berichtete Sébastien Simon (Gruppe Dubreuil), aktuell Zehnter im Klassement.

Boris Herrmann und Dalin auf Tuchfühlung

Boris Herrmann, der zwischenzeitlich sogar in Führung lag, belegt mit seiner Malizia - Seaexplorer Rang zwei, ist aber in Schlagdistanz zu Charlie Dalin (Macif), der gerade einmal eine Seemeile vor dem Hamburger an Position eins segelt. Aktuell ist Herrmann schneller unterwegs als die Konkurrenz.

Mittlerweile erstreckt sich die Flotte über 200 Seemeilen (370 Kilometer), nachdem die Hightech-Yachten zu Beginn dicht beieinander gelegen hatte. Die neueren Boote wie die Malizia können nun ihr Potenzial voll ausschöpfen.