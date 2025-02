NDR-Sport NBA: Schröder gewinnt Weltmeister-Wettstreit mit Wagner und da Silva Stand: 04.02.2025 09:08 Uhr

Dennis Schröder hat das erste Weltmeister-Duell mit Franz Wagner in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA nach seinem Wechsel zu den Golden State Warriors gewonnen. In San Francisco setzten sich die Warriors mit 104:99 gegen Orlando Magic durch und feierten den vierten Sieg in den jüngsten sechs Spielen. Für Wagner und Landsmann Tristan da Silva war es die vierte Pleite in Serie. Schröder spielte unauffällig und kam von der Bank auf neun Punkte. Wagner erzielte 21 Punkte, Rookie da Silva zwei. | 04.02.2025 09:04