NDR-Sport NBA: Heftige Pleite bei Schröder-Debüt für Golden State Warriors

NBA: Heftige Pleite bei Schröder-Debüt für Golden State Warriors Stand: 20.12.2024 08:02 Uhr

Das Debüt des deutschen Basketball-Weltmeisters Dennis Schröder für seinen neuen NBA-Club Golden State Warriors ist gründlich schief gegangen. Schröder verlor bei seinem ersten Auftritt mit dem Team aus San Francisco in der Nacht auf Freitag deutscher Zeit deutlich mit 93:144 bei den Memphis Grizzlies. Coach Steve Kerr hatte bis zuletzt offen gelassen, ob er den Braunschweiger, dessen Wechsel von den Brooklyn Nets Ende der vergangenen Woche bekannt gegeben worden war, von Beginn an aufs Parkett schickt. Tatsächlich durfte der 31-Jährige an der Seite von Stephen Curry starten, kam aber lediglich auf fünf Punkte. Auch Curry kam nur auf zwei Zähler. In der Western Conference belegen die Warriors nach der klaren Niederlage gegen den Tabellenzweiten den zehnten Rang. | 20.12.2024 08:02