NDR-Sport Nach Notfall im VfL-Fanblock: Osnabrück punktet in Düsseldorf

Ein tragischer Unfall hat das Zweitliga-Gastspiel des VfL Osnabrück bei Fortuna Düsseldorf überschattet. Im Gästeblock war im Vorfeld der Partie ein VfL-Anhänger über die Brüstung hinweg mehrere Meter tief hinabgefallen. Die Lila-Weißen kamen am Freitagabend zu einem respektablen 1:1 (0:0).

Von Christian Görtzen

Nach einer Erstversorgung durch Notärzte wurde der Fan ins Krankenhaus gefahren. Sein Zustand war zunächst als kritisch eingestuft worden. Nach 50 absolvierten Spielminuten teilte der VfL Osnabrück auf X (ehemals Twitter) mit, dass sich der Anhänger außer Lebensgefahr befinde. Direkt nach dem Vorfall im Stadion hatten sich beide Fanlager darauf verständigt, in der ersten Hälfte auf akustische Unterstützung zu verzichten.

Trotz des Punktgewinns beim Aufstiegskandidaten Düsseldorf steht schon vor den weiteren Partien am Sonnabend und Sonntag fest, dass die Mannschaft von VfL-Trainer Tobias Schweinsteiger mit ihren jetzt sechs Punkten auf einem direkten Abstiegsrang in die länderspielbedingte Pause in der Zweiten Liga gehen wird. Erik Engelhardt rettete dem VfL spät einen Punkt. Düsseldorf kam in der Tabelle nicht am FC St. Pauli, dem HSV und Hannover 96 (1:3 in Kaiserslautern) vorbei.

VfL Osnabrück zweimal mit Fortune

Bei ungewöhnlicher Atmosphäre bot die Partie in Düsseldorf vor der Pause wenige Höhepunkte. Eine erste gute Chance hatten die Rheinländer: Jordy de Wijs setzte eine Volleyabnahme knapp neben das Tor (18.). Noch knapper war es in der 36. Minute, als Emmanuel Iyoha mit seinem Schuss den Pfosten traf.

Von den Niedersachsen kam offensiv lange Zeit wenig. Doch in der ersten Minute der Nachspielzeit bot sich plötzlich die Chance, glücklich in Führung zu gehen: Nach einem weiten Einwurf von Bashkim Ajdini scheiterte Robert Tesche freistehend an Fortuna-Keeper Florian Kastenmaier. So ging es mit dem torlosen Remis in die Pause.

Iyoha überwindet Osnabrücker Keeper Grill

Zum Beginn der zweiten Hälfte nahmen die Fan-Gruppen ihren Support auf. Zehn Minuten nachdem sich die Nachricht verbreitet hatte, dass der VfL-Anhänger außer Lebensgefahr sei, musste der Aufsteiger dann aber den Rückstand hinnehmen. Im Anschluss an eine Ecke überwand Iyoha den Osnabrücker Torhüter Lennart Grill mit einem Schuss aus 20 Metern.

Engelhardt lässt VfL-Fans jubeln

Osnabrück musste danach offensiv aktiver werden und wurde es auch. Der eingewechselte Charalambos Makridis (75.) und Engelhardt (77.) hatten bereits gute Möglichkeiten zum Ausgleich. Letzterer machte es dann bald darauf besser. Ein Schuss von Makridis wurde noch vom Düsseldorfer Jamil Siebert geblockt, doch den den zurückspringenden Ball schoss Engelhardt dann zum 1:1 ein (90.).

Dabei blieb es dann auch. Der VfL geht mit einem Achtungserfolg in die Spielpause in der Zweiten Liga.

Spielstatistik Fortuna Düsseldorf - VfL Osnabrück

9.Spieltag, 06.10.2023 18:30 Uhr

Fortuna Düsseldorf 1 VfL Osnabrück 1

Tore:

1:0 Iyoha (60.)

Iyoha (60.) 1:1 E. Engelhardt (90.)

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - Uchino (76. Gavory), Siebert, de Wijs, Iyoha (89. Oberdorf) - Y. Engelhardt, Johannesson (70. Tanaka), Appelkamp - F. Klaus, Ginczek (89. Niemiec), Tzolis (70. Jastrzembski)

VfL Osnabrück: Grill - Ajdini, Gyamfi, Wiemann, Kleinhansl - Gnaase (87. Verhoek), Cuisance, Tesche (69. Kehl) - Wulff (69. Makridis), E. Engelhardt (90.+3 L. Kunze), Niemann (87. Wriedt)

Zuschauer: 33132

