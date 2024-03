NDR-Sport Medien: VfL Wolfsburg trennt sich von Trainer Niko Kovac Stand: 17.03.2024 09:50 Uhr

Der VfL Wolfsburg hat am Sonntag auf die sportliche Talfahrt in der Fußball-Bundesliga reagiert und sich von Coach Niko Kovac getrennt. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Der mit Europapokal-Ambitionen in die Saison gestartete Werksclub ist seit elf Partien sieglos und auf Platz 14 abgerutscht.

Die 1:3-Niederlage am Sonnabendnachmittag gegen den FC Augsburg war zudem die dritte Pleite in Folge für die "Wölfe". Nach lediglich sechs Siegen in 26 Spielen zogen die Verantwortlichen des Meisters von 2009 am Tag darauf die Notbremse und gaben dem Trainer den Laufpass. Das vermeldeten der "kicker", die "Bild" und die "Wolfsburger Allgemeine Zeitung" übereinstimmend. Eine offizielle Bestätigung des Autoclubs steht noch aus. Bereits zuvor soll das Ende der Zusammenarbeit im Sommer Medienberichten zufolge konkret von den Vereinsoberen ins Auge gefasst worden sein, obwohl der Kontrakt mit dem Kroaten noch bis 2025 datiert ist.

Die Negativserie bringt den VfL nun sogar in Abstiegsgefahr. Der Vorsprung auf Relegationsplatz 16 beträgt nur noch sechs Punkte.

Keine Entwicklung unter Kovac sichtbar

Kovac war in Wolfsburg im Sommer 2022 auf Florian Kohfeldt gefolgt. In der ersten Saison wurde der 52-Jährige mit den Niedersachsen Tabellenachter. Die aktuelle Spielzeit begann mit vier Siegen aus den ersten sechs Partien verheißungsvoll. Diese gute Form konnte der VfL aber nicht konservieren und wurde peu à peu in der Tabelle durchgereicht. Die Vereinsverantwortlichen hielten dennoch lange an dem vormaligen Coach der AS Monaco fest, da die Mannschaft in vielen Begegnungen ordentliche Leistungen zeigte, sich aber für ihren hohen Aufwand nicht belohnte.

Nach der ebenfalls unglücklich zustande gekommenen Pleite gegen Augsburg ging nun aber der Glauben der VfL-Oberen verloren, mit Kovac die Trendwende schaffen zu können. Als Nachfolger für den langjährigen Bundesliga-Profi werden unter anderem der vereinslose Ralph Hassenhüttl sowie Matthias Jaissle (Al-Ahli/Saudi Arabien) gehandelt.

