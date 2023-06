NDR-Sport Medien: Max Kruse vor Wechsel zum SC Paderborn Stand: 29.06.2023 14:00 Uhr

Der frühere Nationalspieler Max Kruse will seine Karriere nach über halbjähriger Erwerbslosigkeit offenbar beim Zweitligisten SC Paderborn fortsetzen. Damit ist die Zeit des Lotterlebens für den 35 Jahre alten Fußballer, Influencer, Pokerspieler und Rennstall-Besitzer wohl vorbei.

Erst vor wenigen Tagen ist Max Kruse gemeinsam mit seiner Ehefrau Dilara aus dem USA-Urlaub zurückgekehrt. Dort hatte sich das Pärchen unter anderem New York angeschaut und seine mehr oder weniger spannenden Erlebnisse - beispielsweise ein schnödes Abendessen im Hotel - auf dem eigenen Youtube-Chanel hochgeladen. Im Land der angeblich unbegrenzten Möglichkeiten war der im vergangenen Jahr beim VfL Wolfsburg aussortierte Offensivmann zuvor seiner dritten großen Leidenschaft neben dem Fußball und seiner Dilara nachgegangen: dem Pokern.

Gesicht seiner Frau auf die Brust tätowiert

Eine beträchtliche Summe hat der gebürtige Reinbeker beim Kartenspielen bereits gewonnen. Geld, das der Routinier unter anderem in eine neue Körperbemalung investiert hat. In Las Vegas ließ sich der 35-Jährige das Gesicht seiner Frau auf die Brust tätowieren. Das fand Dilara ("Es zeigt, wie sehr er mich liebt") sehr, sehr romantisch. Und es brachte ihrem Mann, den die "Bild" jüngst als "Ohne-Club-Kicker" titulierte, mal wieder Schlagzeilen ein, für die er als Fußballer schon lange nicht mehr gesorgt hat.

Neubeginn in der Fußball-Provinz

Nun aber scheint die Zeit des Privatiers Max Kruse erst einmal vorbei. Nach übereinstimmenden Medienberichten steht der frühere Profi des FC St. Pauli, SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen und VfL Wolfsburg vor der Unterschrift beim SC Paderborn. Am Donnerstagnachmittag stehe für den hochveranlagten Fußballer der Medizincheck bei den Ostwestfalen auf dem Programm, hieß es. Eine offizielle Bestätigung dazu gab es weder vom Verein noch vom sonst auf seinen Social-Media-Kanälen so mitteilungsfreudigen Kruse.

Die Paparazzi dürften an der Pader schon auf der Lauer liegen, um das erste Bild des Ex-Nationalspielers in der rund 150.000 Einwohner zählenden Stadt zu schießen. Dort steht neben ein paar Wahrzeichen wie dem Dom auch die Home-Deluxe-Arena, in der Kruse dann wohl bald auflaufen wird. Sie bietet 15.000 Zuschauern Platz. Es ist also nicht die ganz große Fußball-Welt, die der langjährige Bundesliga-Start in seiner neuen sportlichen Heimat vorfindet.

Kruse würde in Fußstapfen von Effenberg treten

Aber der SC Paderborn ist für den Hamburger Jung eben auch eine Chance, auf ordentlichem Niveau ein Comeback zu feiern. Nachdem ihn Wolfsburgs Coach Niko Kovac im vergangenen Jahr aussortiert hatte und der hochdotierte Vertrag kurz darauf aufgelöst wurde, flatterten offenbar nicht so viele interessante andere Angebote für das Enfant terrible ins Haus. Zuletzt war Kruse auch mit Hannover 96 in Verbindung gebracht worden. Nun soll es anscheinend dessen Rivale Paderborn werden.

Dort haben sie eigentlich nicht die allerbesten Erfahrungen mit früheren großen Stars. In der Saison 2015/2016 scheiterte das Experiment mit Stefan Effenberg als Coach kläglich. Der frühere Nationalspieler hatte nicht nur keinen sportlichen Erfolg, sondern auch vergessen, seine Trainerlizenz zu verlängern. Sein Einwand, er habe ja noch einen Bootsführerschein, wollten die damaligen Verantwortlichen jedenfalls nicht gelten lassen. Sie feuerten den "Tiger" Anfang März 2016.

Eine Chance für beide Seiten

Nun tritt Kruse sozusagen in die Fußstapfen von "Effe". Ob der Wahl-Berliner in der Fußball-Provinz glücklich wird, bleibt abzuwarten. Ein Versuch ist die Zusammenarbeit für beide Seiten aber allemal wert. Denn sportlich bringt der 35-Jährige alles mit, um seinen neuen Club extrem weiterzuhelfen. Und Kruse, der sich monatelang mit Individualtraining fit hielt, kann seinen nach dem Rausschmiss in Wolfsburg nicht mehr allerbesten Ruf aufbessern.

