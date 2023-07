NDR-Sport Medien: Ducksch verlängert bei Werder Bremen - und Füllkrug? Stand: 03.07.2023 09:50 Uhr

Werder Bremen und Torjäger Marvin Ducksch stehen nach übereinstimmenden Medienberichten unmittelbar vor der Vertragsverlängerung. Damit hätte der Fußball-Bundesligist eine wichtige Baustelle geschlossen.

Seine Bilanz ist beeindruckend: In den knapp zwei Jahren in grün-weiß absolvierte Ducksch 63 Liga-Spiele, erzielte 32 Tore und sammelte 18 Assists in der Ersten und Zweiten Liga. Besonders seine Ausbeute in der Bundesliga (zwölf Treffer/acht Vorlagen) hat im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt.

Sein kongenialer Partner Niclas Füllkrug, der sogar auf 22 Scorerpunkte kam und mit 16 Treffern Torschützen-König wurde, zog die meiste Aufmerksamkeit auf sich. Aber nicht zuletzt weil Ducksch lieferte, als Füllkrug (auch verletzungsbedingt) nicht glänzen konnte, feierte Werder insgesamt souverän den Klassenerhalt.

Werders Fritz: "Wirtschaftliche Komponenten sehen"

Doch wie so oft weckte der Erfolg Begehrlichkeiten: Über den Abgang gleich beider Stürmer wurde diskutiert. "Wir wollen als Verein Qualität in unserem Kader halten. Da gehören sowohl 'Fülle' als auch Marvin dazu, man muss aber auch die wirtschaftliche Komponente sehen", sagte Clemens Fritz noch vor einem Monat auf der SPOBIS Conference in Düsseldorf. Angebote, bei denen Werders Leiter Profifußball schwach werden würde, sind allerdings bisher offenbar nicht eingegangen.

Ducksch vor Vertragsverlängerung bis 2026

Ducksch und sein Berater sollen sich intensiv mit den Möglichkeiten auf dem Transfermarkt auseinandergesetzt haben. Gerüchte gab es eine ganze Menge. Große Hoffnungen könnte sich der gebürtige Dortmunder gemacht haben, dass eine viel diskutierte Rückkehr zum BVB Gestalt annimmt. Doch ausgerechnet an diesen Gerüchten soll nicht viel dran gewesen sein.

Nachdem es in Dortmund (2013/2014), in Paderborn (2014/2015) und in Düsseldorf (2018/2019) nicht mit dem Bundesliga-Durchbruch geklappt hatte, bewies Ducksch in der vergangenen Saison eindrucksvoll seine Klasse. Und diese soll Werder nun in barer Münze honorieren wollen. Die Rede ist von einer Vertragsverlängerung bis 2026, inklusive einer deutlichen Anhebung der Bezüge.

Was wird aus Füllkrug?

Der Kontrakt von Füllkrug läuft ohnehin noch bis 2025. Ob Bayern München, Union Berlin, SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach oder West Ham United und FC Turin - die Liste der (internationalen) Interessenten soll lang sein. Und zunächst deutete vieles auf einen Abschied des Nationalstürmers hin. Fritz äußerte sich zuletzt allerdings optimistisch, dass (auch) "Lücke" bleibt.

Und so könnte es am Ende sein, dass Werder nicht zwei Leistungsträger ersetzen muss, sondern deutlich verstärkt in die neue Saison startet. Mit dem Stürmer Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf) und vor allem Naby Keita (FC Liverpool) hat der Club, der am Mittwoch das Training aufnimmt, schon zwei prominente Neuzugänge präsentiert. Trainer Ole Werner hat zudem seinen Vertrag verlängert. Seinem Beispiel soll nun zunächst Ducksch folgen. Und wer weiß, vielleicht zieht dann auch bald Füllkrug nach.

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 03.07.2023 | 08:17 Uhr