liveblog 2. Bundesliga Live-Blog 2. Liga: St. Pauli ist Bundesligist! Braunschweig gerettet! Stand: 12.05.2024 16:26 Uhr

Bundesliga-Aufstieg! Der FC St. Pauli hat es geschafft und folgt Holstein Kiel in die Erste Liga. Eintracht Braunschweig ist gerettet, bleibt in der 2. Liga. Hansa Rostock kann weiter hoffen. News und Hintergründe zum Zweitliga-Saisonendspurt im Live-Blog bei NDR.de.

Hürzeler: "Ich kann zum Feierbiest werden"

Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler lässt aber lieber anderen den Vortritt, kündigt aber Großes an: "Ich bin niemand, der gern im Vordergrund ist. Dafür, was die Mannschaft heute geleistet hat, soll sie auch gebührend gefeiert werden. Ich kann auch mal zum Feierbiest werden und ich glaube, das wird in den nächsten Tagen auch passieren."

St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler feiert auf den Schultern eines Fans den Aufstieg in die Bundesliga.

St.-Pauli-Präsident Göttlich: "Forza St. Pauli"

St. Paulis Päsident Oke Göttlich ist überglücklich, hebt den Aufstieg unter Tränen auf ein höhere Ebene: "Das ist für die Leute, die sich immer positionieren, immer aktiv sind und es deswegen nicht immer allen einfach machen. Ich bin so glücklich über diese ganze Arbeit und Energie, die der sportliche Bereich reingegeben hat. Es ist für alle da draußen, die immer eine andere Meinung haben, die auch mal gegen ein paar Dinge sind, die in dieser Gesellschaft einfach scheiße laufen. Forza St. Pauli."

Love is in the air ... am Millerntor

Küsschen für den Kapitän.

St. Paulis Jackson Irvine und seine Freundin Jemilla Pir geben sich nach dem geschafften Bundesliga-Aufstieg einen Kuss.

Fan-Stimmen zum Bundesliga-Aufstieg des FC St. Pauli

Braunschweigs Hoffmann: "Bin so unfassbar stolz auf den Trainer und die Mannschaft"

"Ich bin komplett leer, habe alles auf dem Feld gelassen. Ich kann meine Gefühle gerade gar nicht beschreiben. Wir sind alle stehend k.o., wir haben alle so viele Körner gelassen in dieser Saison. Aber wir haben seit diesem Trainerwechsel nie aufgehört an uns zu glauben. Ich bin so unfassbar stolz auf den Trainer und die Mannschaft", sagte BTSV-Keeper Ron-Thorben Hoffmann dem NDR.

St.-Pauli-Party am Knust - Grenzenloser Jubel beim Schlusspfiff

Fundkiste! Die Aufstiege des FC St. Pauli

Hürzeler: "Unbeschreiblich - es ist die Krönung einer Saison"

"Das ist unbeschreiblich. Wir konnten den Fans etwas zurückgeben für ihre wahnsinnige Unterstützung. Es ist eine extreme Erleichterung, es ist die Krönung einer Saison", sagte St.-Pauli-Trainer Fabia Hürzeler bei "Sky".

Bürgermeister Tschentscher gratuliert St. Pauli

Gerettet! Eintracht Braunschweig bleibt Zweitligist

Und auch im Eintracht-Stadion brechen jetzt alle Dämme. Braunschweig schlägt Wehen Wiesbaden und bleibt Zweitligist. Gleichzeitig lassen die "Löwen" durch den Sieg Hansa Rostock weiter vom Klassenerhalt träumen. Am letzten Spieltag können die Mecklenburger zumindest noch den Relegationsrang erreichen.

Platzsturm im Eintracht-Stadion

Platzsturm am Millerntor - es brechen alle Dämme

Was für Szenen am Millerntor, der Platz ist von den Fans gestürmt. St. Pauli ist eine einzige Jubeltraube. Menschen über Menschen, es ist kein grün mehr zu sehen. Aufstiegcoach Fabian Hürzeler wird auf Schultern getragen.

Fans des FC St. Pauli stürmen nach dem Schlusspfiff auf das Spielfeld, um den Aufstieg in die Erste Bundesliga zu feiern.

Bundesliga-Aufstieg - Party bei St. Pauli!

Es ist vollbracht - das Millerntor rastet aus! Der FC St. Pauli ist zurück in der Bundesliga. Mit dem Sieg gegen Absteiger VfL Osnabrück haben die Kiezkicker den Aufstieg perfekt gemacht.

Holstein-Fan tritt Fortuna-Keeper Kastenmeier

Fortuna Düsseldorf will nach einem tätlichen Angriff eines Holstein-Kiel-Fans auf Torhüter Florian Kastenmeier keine weiteren Schritte unternehmen. Der Fußball-Zweitligist verurteilte die Aktion aber scharf. "Eine solche Fan-Attacke gegen Florian Kastenmeier ist auch durch den Ausnahmezustand im Kieler Stadion nicht zu entschuldigen", sagte ein Clubsprecher. Kiel hatte mit dem Punktgewinn den erstmaligen Bundesliga-Aufstieg perfekt gemacht.

Ein Kiel-Fan hatte Kastenmeier attackiert, als dieser den mitgereisten Fortuna-Fans danken wollte. "Da der Ordnungsdienst dann aber sofort zur Stelle war, werden wir in Abstimmung mit unserem Spieler auf weitere Schritte in dieser Sache verzichten", sagte der Fortuna-Sprecher weiter.

Ein Kieler Kind namens Lewis... Zu schön, um wahr zu sein

764 Kilometer für St. Pauli

Wird schwierig auf den letzten Drücker, aber wir versuchen es mal hierüber. Helfende Hände werden sicher vor dem Millerntor fündig bei der Suche nach dem Marathonmann.

Fan des FC St. Pauli

Geliebte Bundesliga, komm in meine Arme...

Die St.-Pauli-Fans am Millerntor wären dann soweit und würden die Bundesliga mit offenen Armen empfangen.

Fans des FC St. Pauli

"Nie mehr Zweite Liga" - Holstein Kiel, wie es singt und lacht

Die Fußballer von Holstein Kiel haben nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga die Nacht zum Tag gemacht. Selbst der sonst eher nüchtern daherkommende Erfolgscoach Marcel Rapp wurde zum "Feierbiest". Und Verteidiger Timo Becker kündigte an, drei Tage lang nicht schlafen zu wollen. Bevor er mit seinen Teamkameraden auf Piste ging, klaute er noch rasch ein paar Schuhe.

Die Beginner von Eintracht Braunschweig

"Danke, Mamas!" So viel Zeit muss sein

In knapp einer Stunde rollt am Millerntor und in Braunschweig der Ball. Die Eintracht schnauft noch mal durch und schickt ganz wichtigen Menschen liebe Grüße. Daumen hoch!

St. Paulis Startelf für die Partie

So geht es Osnabrück am Millerntor an

"St. Pauli, St. Pauli" - Busankunft des Teams am Millerntor

Vorfreude à la St. Pauli auf ein Fußballfest

Der VfL Osnabrück ist da...

Fanmarsch in Hamburg: Das sagen die St.-Pauli-Fans vor der Partie

Fußball trifft Musik: St.-Pauli-Spiel live vertont

Sollten die "Kiezkicker" heute aufsteigen, dann auf ganz besondere Art und Weise: live vertont. In der Laeiszhalle spielen das Ensemble Resonanz sowie Matthew Herbert und seine Band die Partie der Hamburger gegen den VfL Osnabrück unter dem Titel "The Game" nach.

Fanmarsch in Hamburg startet am Gänsemarkt

Der Fanmarsch der Anhänger des FC St. Pauli in Hamburg soll am Gänsemarkt starten. Einer der Wege, um dorthin zu kommen, führt offenbar durch den alten Elbtunnel.

Das ist die Ausgangslage

Nicht zur geografischen, sondern zur tabellarischen Orientierung: Das ist die Ausgangslage im Tableau der 2. Liga vor den Sonntagsspielen des 33. Spieltags.

Braunschweig kann sich heute retten - und Hansa helfen

Nicht, dass jetzt alle anfangen zu schielen, doch bei allem Aufstiegstrubel in Kiel und aller Aufstiegseuphorie in Hamburg, richten wir natürlich auch den Blick nach Braunschweig. Denn auch dort wird heute gespielt. Die Eintracht kann ab 13.30 Uhr im Abstiegskracher gegen den SV Wehen Wiesbaden mit einem Sieg den Klassenerhalt perfekt machen.

Auch alle Rostocker werden mit bangen Blicken nach Braunschweig schauen: Sollten die "Löwen" nämlich zumindest nicht verlieren, hätte Hansa am 34. Spieltag im Fernduell mit den Hessen noch die Chance, die Relegation zu erreichen. Gewinnt der SVWW allerdings heute im Eintracht-Stadion, geht es für die Mecklenburger in die Dritte Liga.

Stimmlich starke "Störche" ...

Bei allem, was heute in Hamburg passieren kann, hier noch der Videobeweis, dass es bei den Kielern nicht nur gute Kicker, sondern auch viel musikalisches Talent gibt.

St. Pauli braucht noch einen Punkt - heute kommt Osnabrück

Schon ein Remis reicht St. Pauli heute (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) im Heimspiel gegen den bereits abgestiegenen VfL Osnabrück zum Aufstieg in die Erste Liga.

St. Pauli steigt direkt in die Bundesliga auf ...

... bei einem Sieg oder Remis am Sonntag gegen Osnabrück.

... bei einem Sieg oder Remis am 34. Spieltag beim SV Wehen Wiesbaden.

... bei zwei Niederlagen, wenn Fortuna Düsseldorf am 34. Spieltag nicht gegen den 1. FC Magdeburg gewinnt.

Glückwünsche vom schleswig-holsteinischen Landesvater

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat der KSV zum Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gratuliert. "Was für ein historischer Tag für Holstein Kiel und für unser ganzes Sportland Schleswig-Holstein. Zum ersten Mal in der Bundesliga-Geschichte hat unser Land einen Erstligisten", sagte der CDU-Politiker: "Der ganze Verein hat eine unglaubliche Saison hingelegt und sie heute mit dem Aufstieg ins Oberhaus gekrönt."

Partyzentrale Kiel! So feiert die Stadt ihre Helden

Fotos für die Holstein-Kiel-Ewigkeit

Am Pfingstmontag schon was vor?

"Play me!" Kieler Helden-Interviews satt

Wie sieht es eigentlich in Kiel aus? Wild!

Stöver: "Haben die Kirsche auf die Sahne gebracht"

Aus der Rubrik "Uwe Stöver, Bäcker aus Leidenschaft": "Wenn sie einen Kuchen backen, dann gehört nicht nur die Sahne darauf, sondern auch die Kirsche. Und wir haben heute die Kirsche auf Sahne gebracht", sagte Kiels Geschäftsführer. "Das haben wir 2021 nicht geschafft. Deswegen ist das überragend."

Muttertag! Lewis Holtby bitte einpacken!

Ups, schon nach Mitternacht - also Muttertag. Wir schauen noch mal ganz zurück und müssen Lewis Holtby ("Da muss man schon fit sein") leider daran erinnern, dass jetzt Abpfiff ist.

Trainer Rapp: "Bin nicht das große Feierbiest, aber heute Abend bin ich da"

"Unbeschreiblich, heute war die Krönung einer tollen Saison. Wir sind überglücklich", sagte Aufstiegscoach Marcel Rapp dem NDR. "Die Jungs haben es einfach verdient aufzusteigen, weil sie alles dafür gegeben haben." Und auch für den Trainer der "Störche" heit es heute abheben: "Ich bin jetzt nicht so das große Feierbiest, aber wenn es drauf ankommt, dann bin ich da. Und heute Abend bin ich da."

Holstein Kiel: Gekommen, um zu bleiben

Mit norddeutscher Ruhe und Gelassenheit ist die KSV so weit gekommen. Und wenn alles so läuft wie bisher, dann sind die Kieler gekommen, um zu bleiben, meint NDR Reporter Jan Neumann in seinem Kommentar.

Glückliche Kiel-Fans in der Forstbaumschule

Holtby: "Morgen ist Muttertag, da muss man schon fit sein"

Vollgas? Lewis Holtby ist da schon einen Gedankengang weiter: "Morgen ist Muttertag, deswegen muss man schon fit sein." Na dann...

Kiels Lewis Holtby

Der kleine Fiete möchte aus dem Bizeps-Bällebad abgeholt werden

Darf ich da mal durch?

Kiels Spieler feiern mit den Fans gemeinsam den Aufstieg

Von Stolz, Träumen und einer "sehr geilen Nacht"

"Ich dachte, ich bin im Traum. Jetzt haben wir es geschafft. Als Team. Das zeichnet uns aus, dass jeder für den anderen rennt. Ich werde heute Nacht nicht schlafen. Es wird eine sehr, sehr geile Nacht werden", sagte Philipp Sander. Steven Skrzybski kann sein Glück kaum fassen: "Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, die Worte dafür, die müssen erst noch erschaffen werden. Wir sind einfach unfassbar stolz, stolz auf den ganzen Verein, auf die Mannschaft und auch auf die Fans."

Kiels Philipp Sander (r.) und Steven Skrzybski

Die Holstein-Tore der Saison gefällig?

Kiels Remberg: "Unfassbar! Vollgas heute"

Kiels Nicolai Remberg ist völlig geflasht von den Fans: "Das ist unfassbar. Auch wie die uns schon vor dem Spiel gepusht haben, an unseren Bus geklopft haben. Das hat am Ende glaube ich noch mal den letzten Push gegeben", sagte der Aufsteiger dem NDR. "Und dann stehst du da oben und guckst und alle freuen sich einfach. Es gibt glaube ich als Fußballer nichts schöneres", so Remberg weiter, der eine klare Marschroute für heute hat: "Vollgas".

Günther gratuliert: "Historischer Tag für Holstein Kiel und Schleswig-Holstein"

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) freut sich mit Holstein Kiel. "Was für ein historischer Tag für Holstein Kiel und für unser ganzes Sportland Schleswig-Holstein. Zum ersten Mal in der Bundesliga-Geschichte hat unser Land einen Erstligisten. Der ganze Verein hat eine unglaubliche Saison hingelegt und sie heute mit dem Aufstieg ins Oberhaus gekrönt", so Günther. "Ich fiebere schon jetzt den Duellen mit Deutschlands Fußball-Größen in der kommenden Spielzeit entgegen. Wir werden unsere Mannschaft gebührend feiern."

"Einfach nur geil" - Die Forstbaumschule steht Kopf

Aufstiegsselfie des Jahres?

Wehlmann: "Heute werden alle Bremsen gelöst"

"Bundesliga - das klingt überragend. Höchsten Respekt an alle Beteiligten, die daran gearbeitet haben. Ich bin ja noch nicht so lange dabei", sagte KSV-Sportchef Carsten Wehlmann, der erst Anfang März bei den Kielern als Nachfolger von Uwe Stöver angeheuert hatte, dem NDR. Der 51-Jährige kündigte eine große Party an: "Heute werden alle Bremsen gelöst."

THW Kiel gratuliert Holstein Kiel

Trainer Rapp herzt alle - Mannschaft "flüchtet" aufs Dach der Auswechselbank

Aufstiegscoach Marecl Rapp kann sich vor Umarmungen kaum retten, ist überglücklich. Erfrischungsgetränke in gold-gelblicher Farbe werden gereicht. Die Selfie-Dichte ist am Limit. Jeder will ein Stück von seinen Helden haben. Auch die Tornetze sind vor den Fans nicht sicher. Die Mannschaft hat sich auf das Dach der Auswechselbank "gerettet".

Kiels Spieler feiern mit den Fans gemeinsam den Aufstieg

Grenzenloser Jubel im Holstein-Stadion

Die Fans haben den Rasen gestürmt, feiern mit ihren Helden. Ein Meer von blauer Freude ist im Holstein-Stadion zu sehen.

Bundesliga-Aufstieg! Holstein Kiel hat Historisches geschafft

Aufstieg und Ausnahmezustand im Holstein-Stadion: Kiel hat es geschafft! Durch das 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf steigen die "Störche" in die Bundesliga auf. Historisch! Holstein Kiel ist damit der erste Bundesligist aus Schleswig-Holstein. Im Stadion brechen alle Dämme, die Fans stürmen den Platz.

Kieler Optimismus zur Pause in der Forstbaumschule

Kann jemand St. Pauli behilflich sein?

Pichler trifft - Riesenjubel in der Forstbaumschule

Letzte Eindrücke vor dem Anpfiff

Die Fans von Holstein Kiel sind optimistisch:

Startelf-Debüt für Lasse Rosenboom

Im Vergleich zum 1:0 in Wiesbaden verändert Kiel-Trainer Marcel Rapp seine Startelf auf drei Positionen. Lasse Rosenboom, der sein Startelf-Debüt für die "Störche" gibt, Shuto Machino und Benedikt Pichler rücken in die erste Elf für Timo Becker (Bänderriss), Nicolai Remberg und Fiete Arp (beide Bank).

"Ausverkauftes" Public Viewing in der "Forsti"

Wer nicht im Holstein-Stadion dabei sein kann, hat es sich in der Forstbaumschule beim Public Viewing gemütlich gemacht.

Public Viewing in der Forstbaumschule

So beginnt Fortuna Düsseldorf in Kiel

"Störche"-Startelf da, Becker fällt aus und marschiert mit...

.... beim Fanmarsch mit Komenda

Kieler Fans feiern Busankunft ihrer "Störche" am Stadion

Fortuna Düsseldorf ist da...

Kieler Fans am Stadion angekommen

Im Holstein-Stadion ist alles angerichtet

Feierstimmung beim Kieler Fanmarsch

"Störche"-Fans aus München eingeflogen

Einmal von Süd nach Nord für den großen Traum Bundesliga-Aufstieg der "Störche": Thomas Gayer, Julian Faus und Sebastian Gayer (v.l.) sind aus München angereist, um Holstein Kiel an diesem Tag zu unterstützen.

Drei Holstein-Kiel-Fans beim Fanmarsch

"Auf geht's Holstein, kämpfen und siegen!"

Holstein Kiel läuft... Fanmarsch von der Forstbaumschule gestartet

Los geht's! Der Fanmarsch der Holstein-Anhänger hat sich von der Forstbaumschule aus in Richtung Stadion in Bewegung gesetzt. Laut Polizeiangaben sind es 2.500 bis 3.000 Fans.

Fanmarsch auf dem Weg zum Kieler Stadion

Hansa-Trainer Selimbegovic: "Es ist noch nicht vorbei"

Ist alles vorbei für Hansa Rostock? Für Mersad Selimbegovic nicht: "Vorbei ist es, wenn es vorbei ist, aber es ist noch nicht vorbei", sagte der Coach der "Kogge" nach dem 1:2 auf Schalke dem NDR. Am Sonntag ab 13.30 Uhr wird er auf jeden Fall nicht vor dem Fernseher sitzen. "Ich werde das Spiel von Wehen Wiesbaden nicht verfolgen. Ich glaube, das ist nicht gut für mein Herz", so Selimbegovic. "Ich schaue dann hinterher und hoffe, dass Braunschweig sein Heimspiel gewinnt."

Düsseldorf-Coach Thioune mit "maximaler Coolness"

Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune gibt sich vor dem Aufstiegs-Kracher in Kiel betont gelassen. "Ich versuche, mit maximaler Gelassenheit und Coolness in das Spiel zu gehen", sagte der Couch des Tabellendritten. "Wir können ja jetzt auch gar nichts mehr verlieren. Alles, was jetzt noch kommt, ist Zugabe."

Forstbaumschule in der Hand der Holstein-Fans

Die Sonne scheint, "Alle in blau" und voller Vorfreude: Die Kieler Fans sammeln sich in der Forstbaumschule. Die Stimmung ist ausgelassen, aber einige "Störche"-Fans sind ob des schweren Gegners Fortuna Düsseldorf auch etwas nervös. Ab 17 Uhr soll der Fanmarsch in Richtung Stadion starten. Bei der Polizei sind 1.000 Leute angemeldet, aber es könnten deutlich mehr werden.

Hansas Roßbach und die Angst vor "dieser scheiß Couch"

"Leer, ich bin einfach leer", sagte Hansa Rostocks Damian Roßbach nach der Pleite auf Schalke dem NDR. "Wir hatten uns so viel vorgenommen und dann kassieren wir zwei Standardtore. Das hat uns einfach getötet." Der Blick nach Braunschweig hätte sich der Rostocker auch gerne erspart." Jetzt musst du morgen zu Hause auf dieser scheiß Couch sitzen und gucken, dass Wehen Wiesbaden keinen Punkt holt." Roßbach hat wenig Hoffnung. "Vielleicht schenkt uns der liebe Gott morgen noch mal eine Chance. Aber wenn wir die dann nicht ergreifen, haben wir es auch nicht verdient."

Der frühe Fortune fängt den Wurm...

Derweil in Kiel - fünf Stunden vor dem Anpfiff...!

Hansa-Schmerz lass nach...

Hansa verliert und muss auf Braunschweig hoffen

Nächster Rückschlag für Hansa Rostock im Abstiegskampf der 2. Liga. Das 1:2 auf Schalke ist die fünfte Niederlage in Folge für den Tabellenvorletzten. Gewinnt der SV Wehen Wiesbaden am Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) bei Eintracht Braunschweig, wäre der Abstieg der Mecklenburger in die Dritte Liga besiegelt.

Zu Lande, zu Wasser und in der Luft? Kiel-Fans unterwegs

In Kiel steigt die Vorfreude auf das Heimspiel heute Abend gegen Fortuna Düsseldorf. Viele Fans der "Störche" sind bereits auf dem Weg zum Treffpunkt für den Fanmarsch an der Forstbaumschule. Natürlich "Alle in Blau", und wenn sie vom Ostufer kommen auch mit der Fähre.

Kiel: Holstein-Fans winken auf einer Fähre in die Kamera.

Ausschreitungen vor dem Spiel zwischen Hansa- und Schalke-Fans

Vor dem Zweitliga-Spiel zwischen Schalke 04 und Hansa Rostock ist es zu Ausschreitungen gekommen. Im Nordsternpark kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Fans der beiden Mannschaften, an denen mehrere hundert Gewalttäter beteiligt waren. Das teilte die Polizei Gelsenkirchen am Mittag mit. "Der Vorfall zeigt, dass mit weiteren Auseinandersetzungen im Laufe des Tages zu rechnen ist", sagte Einsatzleiter Peter Both.

Holstein-Euphorie in Kiel: "Alle in Blau"

Mit Flaggen, Fahnen, bemalten Stromkästen und riesigen Bannern über der Autobahn ist Kiel in absoluter Holstein-Euphorie. Für die Partie heute hat die Fanszene der KSV das Motto "Alle in blau" ausgerufen.

St.-Pauli-Coach Hürzeler gönnt Kiel den Aufstieg

Fabian Hürzeler, Trainer "Kiezkicker", gönnt neben seinem eigenen Team auch dem Nordrivalen und direkten Konkurrenten Holstein Kiel den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. "Wer so lange so beständig oben mitspielt, der hat es am Ende des Tages auch verdient, aufzusteigen. Das ist meine Meinung", sagte Hürzeler über die Kieler.

Baumgart: "Müssen schauen, welche Jungs die richtigen sind"

Auf den HSV wartet für die bereits siebte Saison in der 2. Liga viel Arbeit, sagte Trainer Steffen Baumgart im Interview bei "Sky": "Wir müssen schauen: Welche Jungs sind die richtigen, um diesen Angriff auf die Bundesliga wirklich anzugehen, nicht nur davon zu reden. Sondern ganz klar zu sagen: Was brauchen wir, um in Hamburg, an diesem Standort aufzusteigen", sagte der 52-Jährige: "Brauchen wir nur die besten Spieler oder brauchen wir Jungs, die auch andere Qualitäten haben? Darüber reden wir."

Kommentar: Der HSV an einem neuen Tiefpunkt

Der HSV hat auch im sechsten Jahr den Bundesliga-Aufstieg verpasst. Neu ist: Stadtnachbar FC St. Pauli wird Hamburg wohl wieder auf die Landkarte der Beletage des deutschen Fußballs setzen. Es ist ein neuer Tiefpunkt für die "Rothosen", dabei ist das "Worst-Case-Szenario" vor allem eins: selbstverschuldet, meint Tobias Knaack in seinem Kommentar.

HSV-Trainer Baumgart: "Sind alle sehr enttäuscht"

"Wir sind alle sehr enttäuscht", sagte HSV-Coach Steffen Baumgart. "Wir haben alle kein gutes Spiel gemacht, dazu zähle ich mich auch." In puncto Einstellung stellte sich der Trainer vor sein Team: "Wenn ich gesehen habe, wie sich die Jungs den Arsch aufgerissen haben, obwohl sie kein gutes Spiel gemacht haben, ist es das, was du brauchst."

Der Aufstieg ist für ihn schon viel früher als in Paderborn verspielt worden. "Wir waren ja gefühlt schon vor vier Wochen raus, haben uns aber selbst wieder die Hoffnung gegeben. Aber die ist heute nun endgültig weg", so Baumgart.

HSV-Kapitän Schonlau: "Enttäuschung brutal groß"

"Dass die Enttäuschung brutal groß, ist ja gar keine Frage. Wir haben das große Ziel leider wieder verpasst, das tut weh", sagte HSV-Kapitän Sebastian Schonlau und lobte die eigenen Fans. "Unsere Fans sind der absolute Wahnsinn. Die Reaktion nach so einem Moment ist alles andere als selbstverständlich. Da muss man sich schon fragen, ob wir das überhaupt verdient haben."

0:1 in Paderborn - das war's für den HSV

Das war’s für den HSV - wieder einmal! Auch im sechsten Anlauf verpasst der einstige Bundesliga-Dino die angestrebte Rückkehr in die Erste Liga. Nach der 0:1-Pleite beim SC Paderborn haben die Hamburger keine Chance mehr, den Relegationsrang drei zu erreichen.

Derby-Nachspiel - St.-Pauli-Fanladen-Mitarbeiter schwer verletzt

Vor dem Anpfiff in Paderborn machten die Fanprojekte des FC St. Pauli und des HSV in einer gemeinsamen Mitteilung einen Angriff auf einen Mitarbeiter des Fanladens des FC St. Pauli bekannt.

So spielt der SC Paderborn

Die Startaufstellung des HSV

Ludovit Reis, Ignace van der Brempt und Anssi Suhonen sind wieder von Beginn an dabei. Jonas Meffert (gelbgesperrt) und Immanuel Pherai (Prellung) fehlen.

Der HSV-Live-Fahrplan im NDR Livecenter

Ab 18.30 Uhr: Die HSV-Partie in Paderborn in der Audiovollreportage und im Liveticker

Ab 22.30 Uhr: Die Höhepunkte des Spiels im ONE-Videolivestream

Es ist angerichtet für Jatta und Co.

Schiedsrichter Willenborg pfeift Paderborn - HSV

Noch zwei Stunden bis zum Anpfiff in Paderborn. Den wird Schiedsrichter Frank Willenborg aus Osnabrück abgeben. Seine Assistenten an den Seitenlinien sind Marcel Pelgrim (Hamminkeln-Loikum) und Felix Weller (Neunkirchen). Vierter Offizieller ist Oliver Lossius (Sondershausen).

Braunschweig will im "Hexenkessel" letzten Schritt gehen

"Wir sind hundertprozentig bereit für diesen Moment", sagte Eintracht Braunschweigs Trainer Daniel Schening vor dem "Endspiel" am Sonntag zu Hause gegen den SV Wehen Wiesbaden. "Aber ich betone noch einmal: Wir sind nicht durch."