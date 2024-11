NDR-Sport Leitl-Jubiläum vermiest: Hannover 96 verliert gegen Darmstadt Stand: 23.11.2024 15:03 Uhr

Hannover 96 ist nicht mehr Tabellenführer in der 2. Liga. Die Niedersachsen verloren am Sonnabend ihr Heimspiel gegen den formstarken SV Darmstadt 98 mit 1:2 (0:0). Trainer Stefan Leitl unterlag damit in seinem 200. Spiel als Profi-Trainer.

Von Martin Schneider

Hannover rutschte in der Tabelle auf den vierten Rang ab und verlor die zweite Partie in Folge. Philipp Förster und Fabian Nürnberger trafen für die Hessen, Hyun-Ju Lee gelang nur der zwischenzeitliche Ausgleich für die "Roten". Darmstadt bleibt unter dem ehemaligen Werder-Trainer Florian Kohfeldt hingegen das Team der Stunde in der 2. Liga - für die Gäste war es das fünfte ungeschlagene Partie in Folge.

"Lilien" zu Beginn schwungvoll, 96 überfordert

Die Gäste präsentierten sich zu Beginn der Partie spiel- und offensivfreudig. Mit ansehnlichen Aktionen kombinierten sie sich flink durchs Mittelfeld und schafften so vor dem gegnerischen Strafraum Überzahlsituationen, die die Abwehr der Niedersachsen vor Probleme stellten. Bereits in der ersten Spielminute hatte "Lilie" Förster die Chance auf die frühe Führung der Gäste, 96-Keeper Ron-Robert Zieler parierte. Zwei Minuten später verzog Förster, sein Schuss landete neben dem Außenpfosten.

Und Darmstadt blieb am Drücker, die "Roten" fanden kaum in die Partie. Killian Corredor hatte in der neunten Minute die dritte Möglichkeit für die Gäste in der Anfangsphase. Die beste Möglichkeit auf die Führung der Hessen hatte Fraser Hornby, der in der 27. Minute Zieler mit einem strammen Schuss aus 18 Metern prüfte.

96 wacht in Durchgang eins spät auf

Und die Hannoveraner? Die wurden zum Ende von Durchgang eins aktiver. Nachdem nach Lees Schlenzer in der neunten Minute lang nichts von den Gastgebern zu sehen war, berappelten sich die "Roten" mit zunehmender Spielzeit. Nicolo Tresoldi mit einem ungenauen Abschluss (26.), Max Christiansen per Kopf nach einer Ecke (31.) und erneut Lee sowie Phil Neumann mit einer Doppelchance (35.) versäumten es, den Spielverlauf auf den Kopf zu stellen. Die Partie war zur Halbzeit ausgeglichen, mit nun leichten Vorteilen für die Niedersachsen.

Förster bestraft die Niedersachsen

Der zweite Durchgang startete allerdings wie der erste - mit Vorteilen für die Gäste. Nachdem Marcel Halstenberg in der 53. Minute ausrutschte, fackelte Darmstadts Isac Lidberg ob des unerwarteten Ballgewinns nicht lange und prüfte Zieler, der erneut zur Stelle war. In der 62. Minute war der Weltmeister von 2014 allerdings machtlos - weil der Darmstädter Förster scharf schoss! Nach einem Solo-Lauf krönte der stark aufspielende 29-Jährige mit einem wuchtigen Schuss zum 1:0 für die Gäste seine gute Leistung.

Lee staubt ab, Momuluh patzt entscheidend

96 war nun gefordert - und kam durch einen Standard zum Ausgleich: Eine Ecke von Enzo Leopold köpfte Neumann wuchtig auf das Tor der Hessen und zwang SVD-Keeper Marcel Schuhen zu einer Parade. Der konnte den Kopfball allerdings nur nach vorne und damit direkt vor die Füße von Lee abprallen lassen. Der Südkoreaner reagierte geistesgegenwärtig und schob zum 1:1-Ausgleich ein (68.).

Mitten hinein in die hoffnungsvolle Stimmung und die zunehmenden Offensivbemühungen der "Roten" leistete sich Thaddäus Momuluh allerdings einen kapitalen Fehler. Der 96-Verteidiger wollte im eigenen Strafraum mit der Hacke klären - und verlor dabei den Ball. Die "Lilien" schalteten blitzschnell, Kai Klefisch bediente den eingewechselten Fynn Lakenmacher, der auf Nürnberger ablegte. Und der ehemalige "Clubberer" traf in der 72. Minute zum 2:1 - es war der entscheidende Treffer der Partie.

Spielstatistik Hannover 96 - SV Darmstadt 98

13.Spieltag, 23.11.2024 13:00 Uhr

Hannover 96 1 SV Darmstadt 98 2

Tore:

0:1 Förster (62.)

Förster (62.) 1:1 H.-j. Lee (68.)

H.-j. Lee (68.) 1:2 Nürnberger (72.)

Hannover 96: Zieler - Muroya, Neumann, Halstenberg, Wdowik - Leopold, Christiansen (83. Rochelt) - Momuluh (83. Oudenne), H.-j. Lee (77. Gindorf) - Tresoldi (63. Ngankam), Voglsammer (63. Nielsen)

SV Darmstadt 98: Schuhen - López (65. M. Thiede), C. Riedel, Vukotic, Nürnberger - Klefisch, A. Müller (46. Papela) - Förster (82. Maglica), Corredor - Lidberg (89. Kempe), Hornby (65. Lakenmacher)

