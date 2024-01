NDR-Sport Korpatsch kämpft sich bei Australian Open in zweite Runde Stand: 14.01.2024 09:35 Uhr

Tamara Korpatsch hat erstmals in ihrer Karriere die zweite Runde bei den Australian Open der Tennisprofis in Melbourne erreicht. Die Hamburgerin gewann ihre Auftaktpartie beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres gegen die Britin Jodie Burrage mit 2:6, 6:3, 6:0.

Die 28-Jährige benötigte am frühen Sonntagmorgen (MEZ) 1:51 Stunden für ihren Erfolg gegen ihre vier Jahre jüngere Kontrahentin. Zunächst hatte es dabei so ausgesehen, als sollte Korpatsch wie im Vorjahr bereits an ihrer Auftakthürde in Melbourne scheitern. Im ersten Satz zeigte die Nummer 80 der WTA-Weltrangliste eine schwache Vorstellung.

"Ich war irgendwie noch richtig voll. Ich habe um 9 Uhr gefrühstückt und irgendwie war mir so schlecht", begründete die Hamburgerin ihre anfänglichen Probleme. Erst ab dem 4:2 im zweiten Durchgang habe sie sich besser gefühlt, auch die Nervosität sei dann endlich verflogen. In der Folgezeit unterliefen Korpatsch deutlich weniger leichte Fehler, die 28-Jährige hatte die Partie auf Court 13 im Melbourne Park nun sicher im Griff und zog schließlich zum dritten Mal in Folge bei einem Grand-Slam-Turnier in die zweite Runde ein.

In Runde zwei gegen Mitfavoritin Krejcikova

In der zweiten Runde der mit 53,25 Millionen Euro dotierten Hartplatzveranstaltung trifft Korpatsch auf die an Nummer neun gesetzte Tschechin Barbora Krejcikova zu tun. "Sie ist eine sehr gute Spielerin. Ich habe vor zwei Jahren mal bei den US Open mit ihr trainiert. Sie ist eine Top-Ten-Spielerin, von daher wird es nicht einfach", sagte die Hamburgerin über die French-Open-Siegerin von 2021. "Aber eine Chance ist immer da", ergänzte die Weltranglisten-80., die Ende des vergangenen Jahres im rumänischen Cluj-Napoca ihr erstes WTA-Turnier gewonnen hatte.

Korpatsch will in die Top 50

Den Schwung will sie ins neue Jahr mitnehmen und so schnell wie möglich unter die Top 50. "Das ist das naheliegende Ziel", erklärte Korptasch. "Ich will so viele Punkte wie möglich sammeln, weil ich bis Mai nur sehr wenig Punkte zu verteidigen habe. Damit ich die Top 50 so schnell wie möglich erreiche", sagte die Norddeutsche über ihre Ziele in der ersten Jahreshälfte 2024.

Dieses Thema im Programm:

Aktuell | 14.01.2024 | 09:00 Uhr