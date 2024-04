NDR-Sport Klarer Sieg in Nürnberg - Holstein Kiel auf Bundesliga-Kurs Stand: 06.04.2024 14:51 Uhr

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel marschiert weiter mit Riesenschritten in Richtung Bundesliga. Der Tabellenzweite gewann am Sonnabend beim 1. FC Nürnberg mit 4:0 (3:0), profitierte dabei auch von einem frühen Platzverweis beim Gegner.

Von Johannes Freytag

FCN-Mittelfeldspieler Joseph Hungbo hatte nach zwei rüden Fouls bereits in der zwölften Minute die Gelb-Rote Karte gesehen. Gegen die dezimierten Nürnberger war das Team von Trainer Marcel Rapp dann klar überlegen. Marko Ivezic, Shuto Machino, Alexander Bernhardsson und Nicolai Remberg sorgten mit ihren Treffern für den bereits neunten Auswärtssieg der KSV.

Satte 30 ihrer nunmehr 55 Punkte haben die Kieler in der Fremde geholt, so viele wie kein anderer Zweitligist. In der Tabelle beträgt der Vorsprung der "Störche" auf Rang drei und den HSV (2:1 gegen Kaiserslautern) sieben Punkte. Sollte Fortuna Düsseldorf am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig gewinnen und wieder am HSV vorbeiziehen, wären es immerhin noch sechs.

Was die Jungs heute abgerissen haben, war schon gut"

— Holstein Kiels Coach Marcel Rapp

"Wir haben es nach der Gelb-Roten Karte so gespielt, wie man es spielen muss", zeigte sich KSV-Coach Rapp zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Weiter geht's für Holstein in einer Woche mit einem Nordduell: Am kommenden Sonnabend (13 Uhr, im NDR Livecenter) gastiert der VfL Osnabrück an der Förde.

Nürnbergs Hungbo legt Holtby zweimal - Gelb-Rot

Schon nach knapp vier Minuten hätte die KSV in Führung gehen müssen: Nürnbergs Keeper Carl Klaus spielte - von Steven Skrzybski unter Druck gesetzt - einen Fehlpass auf Bernhardsson, doch der drosch den Ball über das leere Tor.

Wenig später dezimierten sich die Nürnberger selbst. Hungbo, der schon in der fünften Minute für ein rüdes Foul an Lewis Holtby die Gelbe Karte gesehen hatte, kam gegen Kiels Routinier erneut einen Schritt zu spät und wurde von Schiedsrichter Richard Hempel mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen (12.).

Kiel klar spielbestimmend und treffsicher

In Überzahl wurden die Gäste nun immer dominanter: Timo Becker hatte die nächste Großchance, scheiterte aber am stark parierenden Klaus (18.). Die Kieler Führung war jedoch nur aufgeschoben - denn kurz darauf traf Ivezic nach einem Eckball per Kopf zum 1:0 (20.). Auch in der Folgezeit war es eine einseitige Partie, die Schleswig-Holsteiner erspielten sich eine Chance nach der anderen.

Philipp Sanders Distanzschuss flog knapp über die Latte (26.), Tom Rothe köpfte nur an den Außenpfosten (28.). Machino war es dann vorbehalten, auf 2:0 zu erhöhen: Der Japaner schlenzte den Ball von der Strafraumlinie ins lange Eck (34.). Und auch der nächste Kieler Torschuss saß: Bernhardsson traf sehenswert aus gut 20 Metern in den Winkel - 3:0 (43.).

Ruhige Kugel in Hälfte zwei

Die Gastgeber kamen keineswegs eingeschüchtert, sondern vielmehr mit viel Engagement aus der Pausenkabine. Lukas Schleimer vergab die größte Chance der "Clubberer", KSV-Torhüter Timon Weiner wehrte den Schuss des Nürnberger Angreifers stark zur Ecke ab (50.).

Mehr ließen die routiniert und abgeklärt spielenden Kieler aber nicht zu. Mit vielen langen Ballstafetten erstickten sie den Nürnberger Elan, hin und wieder sorgten sie auch für Torgefahr: Remberg schoss knapp am linken Pfosten vorbei (66.), Holtby scheiterte an Klaus (78.). Mit jeder Minute, die verging, sank auch die Nürnberger Moral. Remberg markierte schließlich den Endstand der längst entschiedenen Partie: Er jagte Erik Wekesser der Ball ab, tauchte frei vor Klaus auf und schob den Ball am Keeper vorbei zum 4:0 ins Netz (79.).

So feierten die "Störche" verdient den vierten Sieg in Folge und blieben dabei zum vierten Mal ohne Gegentor.

Spielstatistik 1. FC Nürnberg - Holstein Kiel

28.Spieltag, 06.04.2024 13:00 Uhr

1. FC Nürnberg 0 Holstein Kiel 4

Tore:

0:1 Ivezic (20.)

Ivezic (20.) 0:2 Machino (34.)

Machino (34.) 0:3 Bernhardsson (43.)

Bernhardsson (43.) 0:4 Remberg (79.)

1. FC Nürnberg: C. Klaus - Gyamerah (69. Valentini), Jeltsch, Horn, Brown - Flick (79. Márquez) - Castrop (72. Duman) - Hungbo, Uzun (46. B. Goller), Okunuki (46. Wekesser) - Schleimer

Holstein Kiel: Weiner - Ivezic, Erras (61. Johansson), Komenda (32. M. Schulz) - T. Becker, Sander, Holtby, Rothe (80. Kirkeskov) - Skrzybski (80. Arp) - Bernhardsson (61. Remberg), Machino

Zuschauer: 31961

Dieses Thema im Programm:

Die NDR 2 Bundesligashow | 06.04.2024 | 13:00 Uhr