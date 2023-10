NDR-Sport Kiel gegen Kolstad: Das Duell der launischen Diven Stand: 18.10.2023 09:18 Uhr

Der THW Kiel trifft am Donnerstag in der Handball-Champions-League auf Kolstad IL - und sein ehemaliges Rückraum-Ass Sander Sagosen. Beide Vereine sind zuletzt sehr schwankend in ihren Leistungen. Wer zeigt im direkten Duell welches Gesicht?

Von Jan Kirschner

Während der Start der Kieler in der Bundesliga mit 8:8 Punkten so schlecht ist, wie seit der Saison 2002/2003 nicht, ist in der Gruppe A der Champions League nach vier Spieltagen die Weste weiß. Und das soll sie, geht es nach den "Zebras", auch nach der Partie in Norwegen (Donnerstag, 18.45 Uhr) sein.

Kiels schwankende Leistungen

Normalerweise gehen Spitzenclubs schnell zur Tagesordnung über, blicken auf das nächste Spiel. Doch die 34:35-Niederlage in Leipzig, mit der die Schleswig-Holsteiner endgültig im Bundesliga-Mittelfeld feststecken, schrie nach einer Aufbereitung. „Dieses THW-Trikot wiegt schwer“, meinte Filip Jicha. "Manchmal kommen wir an Grenzen, sodass einige nicht jeden dritten Tag diesem Druck standhalten können."

Der THW-Coach forderte gerade bei Abprallern mehr Wachsamkeit. Rückraumspieler Nikola Bilyk räumte ein: "Wir müssen in der Abwehr einen besseren Zugriff bekommen." Sonst wird sich auch der schöne Blick auf die Champions League, wo der THW nach dem Sieg über Kielce die Gruppe A vor Paris und Aalborg anführt, sehr bald eintrüben.

Erstes Duell von THW und Kolstad

Gegner Kolstad ist aktuell Vierter in der schwierigen Gruppe. Ein Duell zwischen dem THW und dem Verein aus Trondheim hat es bisher noch nicht gegeben. Der Club ist ein ehrgeiziger Emporkömmling, der mit viel Getöse und wirtschaftlicher Potenz mehrere Weltklasse-Akteure unter Vertrag nahm.

Im Sommer allerdings vermeldete der Verein eine finanzielle Schieflage und musste die Gehälter kürzen. "Ich glaube weiter an das Projekt, in unserem Verein arbeiten hinter den Kulissen sehr viele Menschen sehr hart dafür, dass alles wieder ruhig und in geordneten Bahnen läuft", erzählt Sagosen. Der Rückraum-Star kehrte im Sommer nach neun Jahren im Ausland - davon die letzten drei in Kiel - zurück in seine Heimatstadt.

Auch die Norweger zeigen sich launisch

Sagosens neuer alter Club zeigte sich zuletzt launisch: Während in der norwegischen Liga drei überraschende Punktverluste zu notieren sind, überrannte der norwegische Meister in der Champions League den ungarischen Vertreter Szeged mit 37:24. Nur eine Woche zuvor leistete man sich allerdings in Zagreb eine 20:31-Schlappe.

Welches Gesicht wird Kolstad IL dieses Mal zeigen? Eine Frage, die man so ähnlich auch dem THW Kiel nach dem bisherigen Saisonverlauf stellen kann.

