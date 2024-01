Hannover 96 zögert St. Louis will Torjäger Cedric Teuchert Stand: 23.01.2024 16:43 Uhr

Fußball-Zweitligist Hannover 96 kann zumindest bis Saisonende auf die Dienste seines Top-Torjägers Cedric Teuchert setzen. Der 27-Jährige, dem ein Angebot des US-Clubs St. Louis City vorlag, erklärte, seinen auslaufenden Vertrag bei den Niedersachsen zu erfüllen.

Das teilte Hannover 96 am Dienstag auf der Vereins-Website mit. "Wir hatten heute ein sehr gutes Gespräch, in dem er mir sehr klar seinen Entschluss mitgeteilt hat, bei Hannover 96 zu bleiben und in diesem Winter nicht wechseln zu wollen", erklärte 96-Sportdirektor Marcus Mann.

Teuchert sei "sehr transparent" mit dem Angebot aus den USA umgegangen, so Mann. Daraufhin habe man mit St. Louis gesprochen. Die angebotene Transfersumme habe aber "wirtschaftlich in keinem Verhältnis zum möglichen sportlichen Verlust" gestanden, hatte Hannovers Sportchef bereits am Montag der "Neuen Presse" gesagt. Dem Blatt zufolge bot der Verein aus der Major League Soccer (MLS) 400.000 Euro für Teuchert.

"Wir haben aber auch mit 'Cedi' das Gespräch gesucht und ihm noch einmal deutlich vermittelt, dass wir ihn als wichtigen Teil unserer Mannschaft verstehen und es uns extrem schwerfallen würde, ihn ziehen zu lassen", ergänzte Mann.

Teuchert zum zweiten Mal bei 96

Teuchert ist mit acht Saisontoren erfolgreichster Schütze der Niedersachsen. Nach langer Verletzungspause hatte der 27-Jährige am vergangenen Sonnabend beim Rückrunden-Auftakt bei der SV Elversberg (2:2) sein Comeback gefeiert. Er wurde in der 65. Minute für Andreas Voglsammer eingewechselt.

Der frühere Junioren-Nationalspieler war 2019 das erste Mal auf Leihbasis vom FC Schalke 04 zu den "Roten" gewechselt. Nach einer Saison kehrte er zunächst zu den Gelsenkirchenern zurück, die ihn dann aber sofort an Union Berlin weiterverkauften. Nach zwei Jahren beim Bundesligisten verpflichtete ihn Hannover erneut - diesmal fest. Offen ist, ob Teuchert seinen auslaufenden Vertrag in Hannover verlängert oder den Club nach dieser Saison ablösefrei verlässt.

