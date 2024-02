2. Fußball-Bundesliga HSV trennt sich von Trainer Walter Stand: 12.02.2024 09:08 Uhr

Fußball-Zweitligist HSV hat Trainer Tim Walter freigestellt. Das bestätigte der Club am Montag wenige Tage nach der 3:4-Niederlage im Nordduell gegen Hannover 96.

Für den 48-Jährigen, dessen Vertrag noch bis Saisonende läuft, endet seine Amtszeit beim Hamburger SV damit nach mehr als zweieinhalb Jahren. Er war im Sommer 2021 zum HSV gekommen und landete in der Zweiten Liga zweimal auf Rang drei.

Zum erhofften Aufstieg konnte er das Team aber nicht führen. 2022 scheiterte der HSV in der Relegation an Hertha BSC (1:0, 0:2), im vergangenen Jahr gegen den VfB Stuttgart (0:3, 1:3).

Schon Weihnachten hatte das Aus gedroht

Vor Weihnachten stand Walter schon einmal auf der Kippe. Da erhielt er von Sportvorstand Jonas Boldt und Sportdirektor Claus Costa aber noch einmal den klaren Auftrag, sein Team zu stabilisieren. Acht Gegentore in den ersten beiden Heimspielen des neuen Jahres gegen den Karlsruher SC (3:4) und Hannover 96 zeigten jedoch: Das bekam der Trainer nicht hin.

In den vergangenen 40 Jahren gab es in Hamburg nur drei Trainer mit einer längeren Amtszeit als Walter: Ernst Happel (1981-1987), Benno Möhlmann (1992-1995) und Frank Pagelsdorf (1997-2001). Walter holte in 103 Spielen im Schnitt 1,82 Punkte pro Partie, was der beste Werte in Hamburgs Zweitligahistorie ist.

