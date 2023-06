NDR-Sport HSV: Heute Trainingsstart mit Pherai und Öztunali Stand: 30.06.2023 09:15 Uhr

Nur dreieinhalb Wochen nach dem knapp verpassten Bundesliga-Aufstieg beginnt der HSV mit der Vorbereitung auf seine sechste Zweitliga-Saison. Nach den Laktat- und Leistungstests der vergangenen zwei Tage bittet Chefcoach Tim Walter seine Fußballer heute ab 14 Uhr erstmals zum Training.

Auf dem Trainingsgelände neben dem Volksparkstadion dürfen die Fans auch die drei Neuzugänge Immanuel Pherai (Eintracht Braunschweig), Levin Öztunali (Union Berlin) und Guilherme Ramos (Arminia Bielefeld) begrüßen. Letzterer wird jedoch nach seiner Schulterverletzung ebenso dosiert trainieren wie Laszlo Benes (Muskelverletzung) und Andras Nemeth (Knöchelbruch).

Nicht dabei beim Aufgalopp sind Ludovit Reis, Anssi Suhonen, Ransford Königsdörffer und Valon Zumberi, die nach Länderspiel-Einsätzen noch einige Tage Extra-Urlaub haben. Dafür beorderte Walter die Nachwuchsspieler Hannes Herrmann (Tor), Nicolas Kisilowski, Tom Sanne und Omar Megeed zum Profitraining.

Ambrosius nach Osnabrück?

Ein Trio steht bei den Hamburgern vor dem Abschied. Torhüter Marko Johansson, zuletzt an den VfL Bochum ausgeliehen, befindet sich auf Vereinssuche und fehlt daher ebenso wie Stephan Ambrosius. Der Abwehrmann ist aber offenbar schon einen Schritt weiter als der Schwede - dem Vernehmen nach verhandelt er mit Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück.

Robin Meißner, der den HSV ebenfalls verlassen soll, war am Mittwoch und Donnerstag bei den medizinischen Checks dabei. Drittligist Dynamo Dresden soll an dem Angreifer interessiert sein.

Donnerstag ins Trainingslager nach Österreich

Schon am Sonntag bestreiten die Hanseaten ihr erstes Testspiel beim Landesligisten FC Verden 04 (15 Uhr), der vom früheren Werder-Profi und gebürtigen Hamburger Frank Neubarth trainiert wird. Am Donnerstag (6. Juli) reist der HSV-Tross für zehn Tage ins österreichische Trainingslager nach Kitzbühel. Dort stehen zwei Testspiele gegen Viktoria Pilsen (7. Juli) und RB Salzburg (15. Juli) an.

Zweitliga-Start ist schon in vier Wochen (28. - 30. Juli). In der ersten Runde des DFB-Pokal treten die Hamburger am 13. August (13 Uhr) beim Drittligisten Rot-Weiss Essen an.

