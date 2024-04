NDR-Sport HSV Hamburg holt Last-Minute-Punkt gegen THW Kiel Stand: 12.04.2024 21:55 Uhr

Der HSV Hamburg hat sich im "kleinen Nordderby" der Handball-Bundesliga gegen den THW Kiel in letzter Sekunde ein 28:28 (15:16) erkämpft. Dabei hatte die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen zwischenzeitlich bereits mit fünf Toren hintengelegen.

Von Tobias Knaack

Es waren wilde Szenen in der Hamburger Arena: HSVH-Torhüter Johannes Bitter lag, kurz nachdem er beim Stand von 27:28 einen Siebenmeter von Niclas Ekberg gehalten hatte, verletzt und erschöpft am Boden, während am anderen Ende des Feldes Frederik Bo Andersen den Ball zum Ausgleich in den linken Winkel hämmerte - 28:28.

Es war der Schlusspunkt eines hochspannenden "kleinen Nordderbys", in dem die Hamburger stark begonnen, aber zwischenzeitlich auch stark nachgelassen hatten. In dem die "Zebras" bereits wie der sichere Sieger ausgesehen hatten - in dem die "grandiose Mentalität", wie Matchwinner Bitter sagte, dem HSVH am Ende einen Punkt und damit die Ungeschlagen-Serie rettete und auf sechs ausbaute.

HSVH startet stark, Kiel verpennt die Anfangsphase

Bitter war vom Start weg in der Partie gewesen und nahm alleine Rune Dahmke in der Anfangsphase zwei freie Würfe weg. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha benötigte in der Hamburger Arena allerdings gehörig Anlauf: Bis zum 2:4 von Harald Rinkind (8.) lag die Kieler Trefferquote bei gerade einmal 20 Prozent und spielte extrem fahrig. Ganz anders die Gastgeber, die zwar auch zweimal an Samir Bellahcene scheiterten, ansonsten aber die sich ihnen bietenden Chancen eiskalt nutzten - insbesondere der starke Ilic. 6:3 hieß es zwischenzeitlich für den HSVH.

Doch die Schleswig-Holsteiner steigerten sich, weil einerseits Bellahcene immer besser in die Partie fand - und weil andererseits vorne Dahmke sich stabilisierte und Niclas Ekberg das 7:7 erzielte (16.). Nun wogte die Partie hin und her. Auf Hamburger Seite blieben Bitter und Ilic die auffälligsten Akteure - wie in der 21. Minute, als der Torhüter hinten hielt und Ilic vorne die Kieler Abwehr übersprang und den Ball in die Maschen jagte (9:8).

Und doch: Das Pendel schlug nun immer mehr in Richtung des Rekordmeisters, der bis zur Pause immer wieder mit schnellen Angriffen zum Erfolg kam und mit einer 16:15-Führung in Pause gehen konnte.

THW zieht nach der Pause davon

Nach Wiederbeginn setzte Dahmke schnell den Ton für die ersten 15 Minuten der zweiten Hälfte und stellte auf 17:15. In der Folge bauten die Jicha-Schützlinge ihren Vorsprung immer weiter aus. Der für Bellahcene eingewechselte Tomas Mrkva entnervte die Hamburger Schützen, der HSVH leistete sich aber auch immer mehr technische Fehler, alleine in den ersten zwölf Minuten des zweiten Durchgangs waren es vier.

Zu viele, um mit dem THW, der sich nun über Ekberg, Dahmke und Eric Johanssen in einen guten Rhythmus spielte und mit dem 24:20 erstmals auf vier Tore davon zog (43.). Bitter hämmerte die Hände gegen sein Tor, sein Trainer Jansen nahm eine Auszeit und forderte von seiner Mannschaft Energie: "Das wirkt so, als wären wir damit zufrieden."

Bitter und Andersen retten Hamburg den Punkt

Besser wurde es zunächst aber nicht, im Gegenteil: Ekberg verwandelte einen Siebenmeter zum 26:21. Doch mit ein wenig Verzögerung kämpften sich die Gastgeber tatsächlich nochmal mit einem 4:0-Lauf heran - Leif Tissier traf (56.). Es war der Auftakt für eine spannende Schlussphase, in der Bitter und Andersen die letzten Worte hatten und die

