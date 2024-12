NDR-Sport HSV beendet Hinrunde auf Relegationsplatz drei Stand: 22.12.2024 15:45 Uhr

Der HSV geht als Tabellendritter in die Winterpause der 2. Liga. Nachdem die Hamburger am Sonnabend die SpVgg Greuther Fürth mit 5:0 (3:0) bezwungen hatten und sich vorübergehend auf Platz zwei verbessert hatten, rutschten sie einen Tag später durch den 1:0-Erfolg des 1. FC Köln beim 1. FC Kaiserslautern auf den Relegationsplatz ab. Der Rückstand der Mannschaft des am Sonntag zum Cheftrainer beförderten Merlin Polzin auf Spitzenreiter Köln beträgt allerdings nur drei Zähler. Für Eintracht Braunschweig, das am Vortag mit 0:1 beim 1. FC Nürnberg unterlag, hatten die Sonntagsspiele keine Auswirkungen mehr aufs Klassement. Die Niedersachsen beendeten die Hinrunde auf Rang 17. Ergebnisse und Tabelle | 22.12.2024 15:43