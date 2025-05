Chefcoach beim SC Braga HSV-Aufstiegstrainer Bolz übernimmt Topklub in Portugal Stand: 26.05.2025 17:46 Uhr

Marwin Bolz hat nach seinem Abschied von den Fußballerinnen des HSV eine neue Aufgabe gefunden. Der Aufstiegscoach der Hamburgerinnen übernimmt den portugiesischen Topclub Sporting Clube de Braga und darf mit seinem neuen Verein von der Champions-League-Teilnahme träumen.

Wie der Tabellendritte der abgelaufenen Saison in der Campeonato Nacional Feminino am Montag mitteilte, erhält Bolz einen Vertrag bis 2027. Er folgt beim SC Braga, so die Kurzform des Clubs, auf Miguel Santos, der den Posten niederlegte.

"Ich möchte dem Verein, der Mannschaft und den Spielerinnen das nötige Selbstvertrauen geben, um das Potenzial voll auszuschöpfen", sagte Bolz bei seiner Vorstellung. Der 27-Jährige muss nach dem Abgang von zehn Akteurinnen das Team neu formieren, hat trotz einiger personeller Fragezeichen aber sehr klare Vorstellungen, wie seine neue Equipe agieren soll: "Wir wollen eine Mannschaft sein, die mit Tempo und Zielstrebigkeit agiert, jede Zweikampfsituation annimmt und das Spiel kontrolliert."

Vertrag beim HSV trotz großer Erfolge nicht verlängert

Bolz hatte den HSV in der abgelaufenen Saison als Tabellendritter in die Bundesliga geführt und zudem mit dem Team überraschend das Semifinale des DFB-Poklals erreicht. Dennoch wurde der Vertrag des 27-Jährigen, der seit 2023 für die Hamburgerinnen verantwortlich zeichnete, nicht verlängert. Gemeinsam sei man aber zu dem Entschluss gekommen, "dass es für beide Seiten im Sommer Zeit für eine Veränderung ist", hieß in einer Mitteilung des HSV.

Als Nachfolgerin von Bolz präsentierte der Club unlängst die Brasilianerin Liése Brancao vom SKN St. Pölten. Nun hat auch Bolz eine neue Aufgabe gefunden und sofort ein klares Ziel: den Einzug in die Champions-League-Gruppenphase. Dafür muss der junge Coach mit den Ibererinnen allerdings drei Qualifikationsrunden überstehen.

