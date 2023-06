NDR-Sport Holstein Kiel verpflichtet Japan-Star Shuto Machino Stand: 29.06.2023 09:53 Uhr

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat den japanischen Nationalspieler Shuto Machino verpflichtet. Der 23-Jährige wechselt aus seiner Heimat an die Förde und unterzeichnete bei der KSV einen Vertrag bis 2027.

Beim 9:0-Erfolg der "Störche" am Mittwochabend im Freundschaftsspiel beim Hamburger Landesligisten SSV Rantzau fehlte der Name von Machino noch auf dem Spielberichtsbogen. Am Morgen nach dem Kantersieg beim Amateurclub, zu dem Nachwuchsstürmer Niklas Niehoff drei Treffer beisteuerte, teilte Holstein die Verpflichtung des Weltmeisterschafts-erfahrenen Torjägers dann offiziell mit.

Stöver: "Transfer eine großartige Geschichte"

"Dieser Transfer ist für die KSV Holstein natürlich eine großartige Geschichte. Aber vorrangig ist, dass wir mit Shuto einen dribbel- und kombinationsstarken Stürmer für uns gewinnen konnten, der uns in unserem Offensivspiel sehr variabel macht", erklärte Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver.

Rapp: "Echter Torjäger mit super Abschluss"

Für Machino ist Holstein die erste Auslandsstation. Der 23-Jährige wechselt von Shonan Bellmare aus der J1 League zu den Schleswig-Holsteinern. Sein Kontrakt beim japanischen Erstligisten war ursprünglich noch bis 2024 datiert. Über die Ablösemodalitäten machten die Kieler keine Angaben.

Zum "Schnäppchenpreis" dürfte der Transfer aber wohl nicht zu realisieren gewesen sein. Schließlich buhlten auch andere Clubs um den Stürmer, von dem Coach Marcel Rapp in den höchsten Tönen schwärmt: "Shuto ist ein echter Torjäger mit super Abschluss, sowohl mit rechts, mit links und mit dem Kopf. Dazu hat er den richtigen Tor-Instinkt in der Box. Außerdem ist er von der Mentalität ein absoluter Teamplayer. Ich denke, er wird uns allen viel Freude bereiten."

Dieses Thema im Programm:

Schleswig-Holstein Magazin | 29.06.2023 | 18:00 Uhr