NDR-Sport Holstein Kiel: Gegen "eklige" Elversberger oben dranbleiben

Holstein Kiel: Gegen "eklige" Elversberger oben dranbleiben Stand: 06.10.2023 16:20 Uhr

Mit fünf Siegen aus acht Spielen hat Holstein Kiel einen guten Saisonstart in der 2. Liga hingelegt - am Sonntag wollen die "Störche" mit einem weiteren Dreier den Anschluss an die Aufstiegsplätze halten. Die Hoffnungen ruhen auf Topscorer Benedikt Pichler.

Mit drei Saisontoren und zwei Assists ist der Österreicher nicht nur Kiels Topscorer, sondern hat sich auch ins Notizbuch von Nationaltrainer Ralf Rangnick gespielt. Zumindest auf Abruf wurde der 26-Jährige für die anstehenden Länderspiele nominiert - erstmals: "Das freut mich irrsinnig", sagte der Stürmer den Zeitungen des "sh:z". Dennoch würde es noch sehr viel Arbeit benötigen, "um beim Nationalteam richtig ernsthaft anklopfen zu können".

Pichler: "Elversberg eklig zu bespielen"

Hilfreich dürften dabei weitere Tore des Angreifers sein, zuletzt traf er zweimal hintereinander - bei der 2:3-Niederlage gegen Hertha BSC und beim 2:0-Erfolg der KSV in Karlsruhe. Folgt gegen Elversberg am Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) wieder ein Pichler-Treffer? Auf dem Papier sind die Kieler gegen den Aufsteiger Favorit, doch Trainer Marcel Rapp warnt davor, den Aufsteiger zu unterschätzen: "Wenn man den Namen einmal weglässt und darauf schaut, wie sie Fußball spielen, dann sieht man, dass es eine richtig gute Mannschaft ist."

In der Tat sind die Saarländer seit vier Spielen ungeschlagen und kassierten ihre Niederlagen gegen Hansa Rostock oder den 1. FC Kaiserslautern davor auch nur sehr unglücklich. "Wir wissen, wie eklig Elversberg zu bespielen ist", sagte auch Pichler. In ihren bisherigen zwei Partien gegen Elversberg haben die Kieler ebenfalls unangenehme Erfahrungen gemacht. Fast auf den Tag genau vor zehn Jahren gab es in der 3. Liga eine 1:2-Heimniederlage, im Rückspiel reichte es nur zu einem 0:0.

Thema Aufstieg "noch nicht in den Köpfen"

Seitdem ist viel passiert, die Kieler spielen schon seit Jahren eine Liga höher - und oft auch oben mit. Entsprechend ist das Selbstbewusstsein der Schleswig-Holsteiner, die aktuell nur einen Punkt Rückstand auf die beiden direkten Aufstiegsplätze haben. Innenverteidiger Carl Johansson blickt dem weiteren Saisonverlauf zuversichtlich entgegen: "Alles ist möglich. Ich glaube, wir haben ein wirklich gutes Team."

Das Thema Aufstieg blendet Pichler allerdings noch aus: "Das ist überhaupt nicht in den Köpfen. Wie schnell es in beide Richtungen gehen kann, haben wir gerade gesehen. Wenn du ein bisschen weniger das Momentum auf deiner Seite hast, verlierst du Spiele, die du jetzt gewonnen hast und andersherum. In der Liga kann man bis zum Saisonendspurt schwer vorhersagen, wohin es letztlich geht."

Mögliche Aufstellungen:

Holstein Kiel: Weiner - Becker, Kleine-Bekel, Komenda, Rothe - Holtby, Sander - Remberg, Skrzybski, Simakala - Pichler

SV Elversberg: Kristof - Vandermersch, Jäkel, Conrad, Neubauer - Jacobsen, Sahin - Feil, Stock, Rochelt - Schnellbacher

