NDR-Sport Holstein Kiel besiegt Karlsruher SC und distanziert den HSV Stand: 09.03.2024 14:52 Uhr

Holstein Kiel hat im Aufstiegsrennen der 2. Liga einen wichtigen Erfolg eingefahren. Die "Störche" gewannen gegen den Karlsruher SC am Sonnabend mit 1:0 (0:0) und distanzierten in der Tabelle den drittplatzierten HSV.

Von Martin Schneider

Riesenjubel an der Kieler Förde! Lewis Holtbys Weitschuss-Tor in der 57. Minute belohnte eine bärenstarke Kieler Druckphase nach der Halbzeit und sicherte den "Störchen" drei verdiente und wichtige Punkte. Denn nach dem Patzer des HSV in Düsseldorf haben die Schleswig-Holsteiner den Nordrivalen in der Tabelle auf fünf Punkte distanziert.

Es war der 14. Saisonsieg der KSV, die auch den Rückstand auf Tabellenführer FC St. Pauli (morgen 13:30 Uhr gegen Hertha BSC im NDR Livecenter) vorerst auf zwei Zähler verkürzte.

Das sind die Früchte der letzten Wochen."

— Holstein Kiels Lewis Holtby

"Kompliment an die Mannschaft. Ich bin stolz auf jeden, der seinen Kopf oder seinen Fuß reinbekommen hat und das Ding unbedingt wuppen wollte", sagte Torschütze Holtby nach dem Spiel dem NDR - und widmete den Treffer seiner Tochter: "Das Tor ging an meine Tochter Hailey: Als ich sie geweckt habe, habe ich gesagt: 'Papa macht heute ein Tor für dich'. Und dann guck hin, ich mache ein Herzchen und Küsschen. Die Liebe hat gesiegt und der Liebe Gott wollte, dass ich ein Tor schieße."

Kiel dominant, aber ohne Zug zum Tor

Die KSV bestimmte bereits die Anfangsphase und versuchte, mit zwei Abschlüssen durch Tom Rothe (3.) und Alexander Bernhardsson (10.) die Gäste zu beeindrucken. Der Schwede hatte zudem in der 34. Minute mit einem Schuss, dem am Ende vor der Torlinie die Luft ausging, die beste Möglichkeit der Gastgeber in Durchgang eins.

Dem Spiel der "Störche" merkte man im ersten Durchgang aber das verletzungsbedingte Fehlen eines Torjägers wie Steven Skrzybski an, der kurzfristig ausfiel. Die Kieler waren überlegen, spielten ansehnlich und waren offensiv ausgerichtet - was fehlte war der Zug zum Tor oder eine besondere Idee. Defensiv hatten die Schleswig-Holsteiner alles im Griff, Gefahr ging seitens des KSC meist nur durch Standards aus. Aber auch da bewies die KSV die Lufthoheit. So blieb es zur Halbzeit bei einem 0:0 der besseren Sorte.

Phänomenale Druckperiode der KSV

Die KSV kam mit Dampf aus der Kabine. Nach Wiederanpfiff dauerte es exakt elf Sekunden, bis Shuto Machino mit einem Schuss Patrick Drewes im Tor der Gäste prüfte. Eine Minute später hätten die "Störche" dann in Führung gehen müssen: KSC-Keeper Drewes tauchte unter einer Rothe-Flanke hindurch und Timo Becker köpfte den Ball am langen Pfosten Zentimeter am Gehäuse vorbei. Die nächste dicke Chance hatte Machino mit einem Schuss aus der Drehung, Karlsruhes Sebastian Jung rettete knapp vor der Linie (48.).

Und damit nicht genug von der Kieler Sturm- und Drangphase: Rothe prüfte ebenfalls Drewes mit einem strammen Schuss, der Schlussmann der Badener konnte erneut parieren und war nun warmgeschossen. Und in der 57. Minute doch geschlagen, was allerdings nicht an ihm lag: Holtbys Schuss aus 20 Metern wurde von Jerome Gondorf abgefälscht und landete zum 1:0 in den Maschen - die Belohnung für die extreme Kieler Druckperiode.

KSC drängt in der Schlussphase auf den Ausgleich

Danach ließen es die Gastgeber etwas ruhiger angehen, verloren aber auch die Kontrolle über die Partie. Der KSC steigerte sich und kam durch Matanovic (71.) und Marvin Wanitzek (76.) zu große Chancen. In der 87. Minute wollte Gondorf seinen "Fehler" wiedergutmachen, zirkelte aber knapp über die Latte. In der 88. Minute lief Karlsruhes Fabian Schleusener frei auf KSV-Schlussmann Timon Weiner zu, doch der Kieler parierte großartig. Und rettete seinem Team dem am Ende glücklichen, aber nicht unverdienten Erfolg.

Spielstatistik Holstein Kiel - Karlsruher SC

25.Spieltag, 09.03.2024 13:00 Uhr

Holstein Kiel 1 Karlsruher SC 0

Tore:

1:0 Holtby (57.)

Holstein Kiel: Weiner - T. Becker, Erras, Komenda (84. Kirkeskov), Rothe - Ivezic - Porath (90.+1 Sterner), Remberg - Holtby - Machino (84. Pichler), Bernhardsson (77. M. Schulz)

Karlsruher SC: Drewes - S. Jung, Bormuth (89. Beifus), Franke, Herold (64. Heise) - N. Rapp (58. M. Thiede), Gondorf (89. Ersungur) - Burnic, L. Jensen (64. Schleusener), Wanitzek - Matanovic

Zuschauer: 15034 (ausverkauft)

Dieses Thema im Programm:

Sportclub | 10.03.2024 | 22:50 Uhr