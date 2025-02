NDR-Sport Hockey-Herren starten souverän in die Hallen-WM Stand: 03.02.2025 11:46 Uhr

Die deutschen Hockey-Männer sind mit einem Sieg in die Hallen-Weltmeisterschaft gestartet. Die Mannschaft des Trainerduos Matthias Witthaus und Jan Philipp Rabente setzte sich am Montag zum Auftakt gegen Malaysia souverän mit 12:4 (4:2) durch. In Alec von Schwerin (HTHC) und Anton Boeckel (Club an der Alster) steuerten zwei Hamburger jeweils einen Treffer zum Torreigen bei. n der Gruppe B geht es nun am Dienstag gegen den Iran, zum Abschluss der Vorrunde wartet am Mittwoch Argentinien. | 03.02.2025 11:46