Segeln Herrmann und Casiraghi starten beim Klassiker Admiral's Cup

Nach der Vendée Globe ist vor dem nächsten Segel-Abenteuer: Boris Herrmann nimmt gemeinsam mit seinem Freund Pierre Casiraghi an der Neuauflage des Admiral's Cup teil. Auch weitere Mitglieder des Teams Malizia sind dabei.

Gerade einmal eine gute Woche ist es her, dass der Hamburger Skipper bei der Vendée Globe nach 80 Tagen ins Ziel gekommen ist, aber viel Zeit zum Erholen bleibt dem sechsmaligen Weltumsegler nicht.

Harris und Brauer vom Team Malizia auch dabei

Am 10. August startet in Kiel das Ocean Race Europe. Und nun hat der gebürtige Oldenburger noch einen weiteren Termin im Kalender stehen: Wie der Yacht Club de Monaco bekanntgab, wird Herrmann gemeinsam mit seinem Freund Casiraghi beim Admiral's Cup auf einem Boot segeln. Zudem werden vom Team Malizia, das beide gemeinsam gründeten, noch Co-Skipper Will Harris sowie Cole Brauer unterstützen.

Für die Monegassen ist die Teilnahme eine Premiere. Der Admiral's Cup wird in zwei Klassen ausgetragen. Es starten je zwei Yachten pro Verein und vertreten damit das entsprechende Land. Auf dem zweiten Boot wird Casiraghis und Herrmanns Club-Kumpel Peter Harrison unterwegs sein.

Erster Admiral's Cup seit 2003

Der Wettbewerb findet vom 17. Juli bis zum 1. August in den Gewässern um die südwestenglische Isle of Wight statt. Nach zuvor vielen gescheiterten Versuchen steigt der Admiral's Cup in diesem Jahr zum ersten Mal seit 2003. Die Neuauflage der traditionsreichen Veranstaltung war im vergangenen Jahr vom britischen Royal Ocean Racing Club (RORC) verkündet worden.

13 Teams nehmen bislang teil. Darunter nun auch offiziell der Yacht Club de Monaco, für den Malizia und Herrmann starten. Nach Informationen von yacht.de sind drei deutsche Teams am Start. Carl-Peter Forsters "Red Bandit" und Dirk Clasens "Ginkgo" bilden unter dem Dach des Bayerischen Yacht-Clubs ein Team - zudem Holger Streckenbachs "Imagine" und Walter Watermanns "X-Day" für den Regatta Verein Greifswald. Außerdem wird Daniel Baums "Elida" demnach mit Thomas Reineckes "Edelweiss" eine Hamburger Mannschaft bilden.

Schon viermal haben deutsche Teams das prestigeträchtige Rennen gewinnen können: 1973, 1983, 1985 und zuletzt im Jahr 1993. Damals siegten Willi Illbruck ("Pinta") und Hans-Otto Schümann ("Rubin XII").

