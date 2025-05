NDR-Sport Herber Schlag: Reis will Bundesliga-Aufsteiger HSV verlassen Stand: 26.05.2025 10:40 Uhr

Dem Hamburger SV droht nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga der Verlust von gleich zwei Schlüsselspielern. Die Vertragsverhandlungen mit Torjäger Davie Selke stocken. Und nun droht auch der Abschied von Mittelfeldspieler Ludovit Reis.

Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler will zum belgischen Spitzenclub FC Brügge wechseln und hat dies der Clubführung mitgeteilt, wie HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz dem "kicker" bestätigte: "Ja, Ludo ist mit dem Wunsch an uns herangetreten." Reis hat an der Elbe einen Vertrag bis 2026, nur in diesem Sommer hätten die Hamburger damit die Möglichkeit, eine Ablösesumme für den früheren niederländischen U21-Nationalspieler zu generieren. Doch laut Kuntz soll Reis bleiben: "Er ist einer unser Leistungsträger. Unser Wunsch ist es, mit ihm zu verlängern."

Brügge mit größerer sportlicher Strahlkraft als der HSV

Doch Brügge lockt mit höheren sportlichen Zielen und finanziellen Möglichkeiten. Bereits im April hatte "Het Laatste Nieuws" darüber berichtet, dass der belgische Meister und Champions-League-Teilnehmer ein Auge auf Reis geworfen habe: Von "guten Gesprächen" mit dem Mittelfeldspieler war die Rede und von einer Ablösesumme in Höhe von sechs Millionen Euro. Der "Bild"-Zeitung zufolge hat sich Reis bereits mit Brügge auf einen Vierjahresvertrag verständigt.

Reis war 2021 ablösefrei von der zweiten Mannschaft des FC Barcelona zum HSV gekommen, seitdem absolvierte er 129 Spiele für die Hanseaten, in denen er 20 Tore erzielte und 13 vorbereitete. Zuvor war der Niederländer auch eine Saison lang für den damaligen Zweitligisten VfL Osnabrück aufgelaufen (30 Pflichtspiele, ein Tore).

