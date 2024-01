2. Fußball-Bundesliga Herber Dämpfer für Holstein Kiel - Torjäger Arp fehlt länger Stand: 03.01.2024 13:25 Uhr

Zweitliga-Herbstmeister Holstein Kiel muss "mittel- bis längerfristig" auf Torjäger Fiete Arp verzichten. Das ist genauso bitter für den Club wie für den Angreifer, der zuletzt nach langer Zeit wieder in Topform spielte.

Die KSV hat sich mit fünf Siegen in Serie und auf Rang eins in die Winterpause verabschiedet. Arp hatte mit fünf Torbeteiligungen großen Anteil am Höhenflug der "Störche". Endlich möchte man meinen - denn der 23-Jährige hatte nach seinem viel beachteten Start beim HSV, schwierige Jahre durchlebt. Insgesamt gelangen Arp in der Hinrunde fünf Treffer für Kiel.

Zum Post bei Twitter

Doch nur einen Tag nach dem Trainingsauftakt zum neuen Jahr folgte nun der Rückschlag: Die Verletzung, die sich Arp beim 3:0 gegen Hannover 96 am 16. Dezember erlitten hatte, hat sich als hartnäckiger herausgestellt, als zunächst gehofft. Nach genaueren Untersuchungen habe sich die Blessur "als Sehnenanriss im Adduktorenbereich herausgestellt. Damit wird er mittel- bis längerfristig ausfallen", teilte die KSV mit.

Individualtraining im Trainingslager

Der gebürtige Segeberger wird trotzdem mit dem Team im Trainingslager in Spanien bleiben. Während sich seine Mitspieler dort in Form für die Rückrunde bringen, bleibt Arp allerdings nur Individualtraining.

Am 6. Januar in Spanien gegen Bundesligist Darmstadt und am 13. Januar bei Ligakonkurrent Hannover stehen noch zwei Testspiele an. Am 19. Januar (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) beginnt dann mit dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig die Zweitliga-Rückrunde, die mit dem erstmaligen Bundesliga-Aufstieg eines Clubs aus Schleswig-Holstein enden soll.

Dieses Thema im Programm:

Schleswig-Holstein Magazin | 03.01.2024 | 19:30 Uhr