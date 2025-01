NDR-Sport Heimmacht Hansa Rostock will gegen Wehen Wiesbaden nachlegen Stand: 24.01.2025 09:19 Uhr

Hansa Rostock ist in der 3. Fußball-Liga auf dem Weg nach oben. Hält dieser Aufwärtstrend auch am Sonnabend im Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden an? Die Partie um 14 Uhr gibt es live im Sportclub zu sehen und im Livestream auf NDR.de.

Auf die Frage, ob Hansa denn schon ein Spitzenteam der Dritten Liga sei, hatte Trainer Daniel Brinkmann in der Pressekonferenz eine klare Antwort: "Auch heute sage ich wieder: 'Nein!' Ein Spitzenteam hat diese Qualität, Spiele entsprechend zu entscheiden. Aber ein Spitzenteam macht es nicht nur einmal, sondern macht es zweimal, dreimal, viermal, fünfmal und dann ein sechstes und ein siebtes Mal. Und dann geht es immer so weiter. Und dann ist man ein Spitzenteam. Die Situation haben wir noch nicht gehabt", sagte der 38-Jährige.

Zwei Siege, wie das 1:0 gegen Hannover 96 II und das 3:0 am vergangenen Spieltag beim VfB Stuttgart II, reichten demzufolge nicht dafür aus, einen solchen Status zu erlangen.

"Ich glaube schon, dass wir zu Hause eine gewisse Macht ausstrahlen."

— Hansa-Coach Daniel Brinkmann

Mit dem Begriff "Heimmacht" konnte Brinkmann im Vorfeld des Spiels im Ostseestadion gegen den SV Wehen Wiesbaden (Sonnabend, 14 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) dagegen deutlich mehr anfangen: "Wir sind uns unserer Heimstärke auf jeden Fall bewusst. Wir spielen sehr gerne zu Hause, wir haben hier eine wahnsinnige Unterstützung, das weiß jeder. Ich glaube, dass es auch ein Stück weit etwas mit dem Gegner macht", sagte der Coach. "Unser Publikum ist unser zwölfter Mann. Jeder weiß, dass es in Überzahl immer leichter zu spielen ist. Ich glaube schon, dass wir zu Hause eine gewisse Macht ausstrahlen."

Die Zahlen unterstreichen das. Der FC Hansa geht als bestes Heimteam in den 21. Spieltag. Aus zehn Partien wurden 21 Punkte geholt, bei einem Torverhältnis von 18:7. Wehen Wiesbaden stellt mit zehn Zählern in der Auswärtstabelle Mittelmaß dar. Zudem ist die Erinnerung der Hessen an den vergangenen Spieltag nicht gut, kassierten sie an diesem doch eine 0:1-Heimniederlage gegen den SC Verl.

Hansa Rostock ohne Kapitän Pfanne

"Wehen Wiesbaden ist vielleicht ein bisschen angeschlagen durch die Niederlage am vergangenen Wochenende. Ein angeschlagener Boxer - das kennt man ja, das ist immer gefährlich", sagte Brinkmann. Beim Vorhaben, die eigene Heimbilanz auszubauen und dem Status eines Spitzenteams näherzukommen, muss er auf seinen Kapitän verzichten. Abwehrspieler Franz Pfanne fehlt aufgrund der fünften Gelben Karte.

Mögliche Aufstellungen:

Hansa Rostock: Uphoff - Manu, Gürleyen, Rossipal - Neidhart, Schumacher - Harenbrock, Schuster - Lebeau - Naderi, Haugen

SV Wehen Wiesbaden: Stritzel - Mockenhaupt, Carstens, Luckeneder - Goppel, Greilinger - Gözüsirin, Fechner - Bätzner, Kaya - Flotho

