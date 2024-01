NDR-Sport Hansa Rostock zum Selimbegovic-Debüt gleich doppelt unter Druck Stand: 18.01.2024 15:49 Uhr

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock startet beim 1. FC Nürnberg in die Rückrunde. Die Mecklenburger sind seit vier Ligapartien sieglos, der neue Trainer Mersad Selimbegovic will mit dem verunsicherten Team schnell Automatismen entwickeln. Doch auch abseits des Platzes steht der Club unter Druck.

Der 41-Jährige, seit Mitte Dezember im Amt, ist vor seinem Pflichtspieldebüt an der Hansa-Seitenlinie am Sonnabend in Nürnberg (13 Uhr, im NDR Livecenter) darauf bedacht, die Erwartungen an den Rückrundenauftakt nicht zu hoch zu hängen: Man müsse "sehr realistisch sein", sagt der Bosnier.

Dämpfer im Härtetest gegen Lübeck

Der Grund für die Zurückhaltung des neuen Trainers dürfte vor allem den Eindrücken des letzten Härtetests vor dem Liga-Re-Start gegen den VfB Lübeck am vergangenen Wochenende geschuldet sein. Aus Sicht des FC Hansa war trotz einer frühen Führung durch Juan José Perea beim 1:1 gegen den abstiegsbedrohten Drittligisten erschreckend wenig zusammengelaufen.

Die Begegnung wirkte in weiten Teilen wie eine nahtlose Fortsetzung des Schlingerkurses der "Kogge" seit dem fünften Spieltag der Hinrunde. Die war nach starkem Start mit drei Siegen aus vier Partien auf Relegationsrang 16 geendet.

"Das Ziel ist, dass wir uns nach oben bewegen", sagt Selimbegovic. Und wenn das am Ende der Saison nur ein Rang, also Platz 15, bedeute, dann dürfe die Rückrunde als Erfolg gewertet werden. Knallharter Realismus also, kein übertrieben euphorischer Aufbruch an der Ostsee.

"Dass nach zweieinhalb Wochen noch nicht alles funktioniert, ist jedem klar. Das darf aber kein Alibi sein."

— Hansa-Coach Mersad Selimbegovic

Er sei durchaus ein "zuversichtlicher Mensch", fügt Selimbegovic an. Und weil er vor allem daran glaube, dass "Spieler einen Prozess durchlaufen" müssten, "kann man aus der Partie mehr rausnehmen als aus einem 3:0".

In der Vorbereitung habe er "sehr viele gute Sachen gesehen", so der langjährige Trainer des aktuellen Drittligisten Jahn Regensburg. "Dass nach zweieinhalb Wochen noch nicht alles funktioniert, ist jedem klar. Das darf aber kein Alibi sein. Wir müssen gleich da sein und alles dafür tun, um die Punkte zu holen." Mit Blick auf das Spiel bei den Franken stellt er klare Forderungen an sein Team: "Wir müssen mutig und engagiert auftreten, damit Nürnberg Phasen hat, in denen sie reagieren müssen."

Selimbegovic will Automatismen entwickeln

Es gehe alleine "um Punkte für den Klassenerhalt". Der Stil - "ob mit Brechstange oder wie auch immer" - sei dabei zweitrangig. Selimbegovic schlägt damit in dieselbe Kerbe wie Sportchef Kristian Walter, der nach der Entlassung von Alois Schwartz "einen Fußball und eine Trainingsarbeit, die rau ist wie die Küste", gefordert hatte.

Mehr arbeiten, eng zusammenstehen, sich gegenseitig aushelfen: Seine Mannschaft auf diese Tugenden einzuschwören, ist für den Neu-Trainer aktuell eine der Hauptaufgaben. Er wolle, dass die Spieler wieder freier auftreten können, "immer weniger nachdenken" müssen und "immer mehr automatisch agieren". Erschwert wird Selimbegovic' Start allerdings durch die angespannte personelle Situation.

Verletzungssorgen vor dem Nürnberg-Spiel

Hansa muss beim Tabellenzehnten unter anderem auf Torjäger Junior Brumado und Stammkeeper Markus Kolke (beide Rot-Sperre) verzichten. Zudem fallen John Patrick Strauß (Achillessehne), Jonas David (Oberschenkel), Lukas Scherff (Meniskus) und Elias Höftmann (Kreuzbandriss) verletzt aus.

Selimbegovic will die Spannung im Team vor dem Duell hochhalten und sich bezüglich der Startelf nicht in die Karten schauen lassen. Aufgrund des personellen Engpasses aber tut sich beispielsweise im Sturm für Youngster und Rückkehrer Luca Wollschläger die Chance für einen Einsatz auf.

Treffen der Landesregierung mit Hansa- Verantwortlichen

Rund 2.700 Anhänger werden die Mecklenburger nach Nürnberg begleiten. Selimbegovic freut sich über den Zuspruch und möchte "ihnen was zurückgeben". Von Seiten des Vereins hofft man auf einen friedlichen Verlauf der Begegnung. Denn nachdem es bei Spielen des FC Hansa vor der Winterpause wiederholt zu Aussschreitungen gekommen war, die ihren Höhepunkt in der Eskalation in Paderborn fanden, steht der Club auch in dieser Hinsicht zu Beginn des neuen Jahres gehörig unter Druck.

Am Freitagnachmittag kommt es nun zu einem Treffen von Vertretern der Landesregierung und Verantwortlichen des Vereins. Laut Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern werden sich Ministerin Stefanie Drese, Innenminister Christian Pegel und Polizei-Vertreter mit dem Ostsee-Club austauschen. Auf Hansa-Seite werden der Vorstandsvorsitzende Robert Marien und einzelne Mitglieder des Aufsichtsrates erwartet.

Es ist ein in doppelter Hinsicht richtungsweisendes Wochende für die Rostocker.

Mögliche Aufstellungen:

1. FC Nürnberg: Mathenia - Hofmann, Marquez, Gürleyen, Brown - Flick - Castrop, Uzun - Goller, Hayashi - Andersson

FC Hansa Rostock: Körber - Neidhart, Hüsing, Roßbach, Rossipal - Bachmann, Rhein - Pröger, Singh - Perea, Ingelsson

