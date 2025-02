NDR-Sport Hannover 96 kommt nicht voran - viertes Remis in Folge Stand: 15.02.2025 14:56 Uhr

Hannover 96 tritt in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf der Stelle. Die Niedersachsen mussten sich am Sonnabend beim 1. FC Kaiserslautern mit einem 0:0 begnügen - schon das vierte Remis in Serie.

Von Johannes Freytag

Während die Pfälzer damit den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze verpassten, liegt 96 auf Platz acht mit vier Zählern Rückstand auf die Aufstiegsränge. Mit einem Sieg wären die Niedersachsen wieder dick im Geschäft gewesen, den verdienten Dreier ließ die Elf von Trainer André Breitenreiter aber angesichts zahlreicher hochkarätiger Torchancen fast fahrlässig liegen.

Am kommenden Sonnabend (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) haben die Niedersachsen den SC Paderborn zu Gast.

96 offensiv und zielstrebig

Die rund 47.000 Zuschauer auf dem Betzenberg sahen ein schwungvolles Spiel beider Mannschaften, wobei sich Hannover deutlich zielstrebiger präsentierte. Entstanden die ersten Gelegenheiten zunächst nur nach Lauterer Patzern im Spielaufbau, so war Jessic Ngankams Dribbel-Aktion auf der rechten Seite sehenswert: Mit der Hacke legte er den Ball durch die Beine seines Gegenspielers und passte nach innen, wo Nicolo Tresoldi aus zehn Metern mit seinem Schuss aber das Tor knapp verfehlte (23.).

Gindorf trifft nur die Latte

96 lieferte eine gute Auswärtspartie ab und hatte in einem insgesamt ausgeglichenen Spiel die besseren Torchancen: Lars Gindorf schlenzte den Ball an die Latte (33.), Tresoldi köpfte nach einem Freistoß den Ball in die Maschen, hatte aber im Abseits gestanden (36.).

Defensiv stand Hannover - mit lediglich 22 Gegentoren beste Abwehr der Liga - sicher und unterband das gefürchtete Umschaltspiel der Hausherren sehr gut. Im ersten Durchgang gab es eigentlich nur zwei gute Gelegenheiten für die Pfälzer: Marlon Ritters Schuss wurde von Phil Neumann zur Ecke geklärt (10.), Ragnar Ache köpfte am Tor vorbei (38.).

Hannoveraner Chancenwucher

Keine 30 Sekunden waren nach Wiederanpfiff gespielt, da bewahrte Ron-Robert Zieler sein Team vor einem Rückstand: Mit beiden Fäusten wehrte er einen Distanzschuss von Ritter ab (46.). Auf der Gegenseite war FCK-Keeper Julian Krahl gleich dreimal zur Stelle, als er zweimal gegen Gindorf (49., 55.) und einmal gegen Tresoldi stark parierte (50.).

Die Großchancen beinahe im Minutentakt zeigten aber, dass beide Teams nun mehr ins Risiko gingen und sich nicht mit einem Remis begnügen wollten. Vor allem Hannover betrieb Chancenwucher: Rabbi Matondo (59.), Tresoldi (64.) und Marcel Halstenberg (74.) vergaben das eigentlich längst fällige 1:0 für die Gäste.

Neumann rettet auf der Torlinie

Die "Roten Teufel" hatten ihrerseits auch die eine oder andere Gegenheit, in die Kategorie XXL fielen diese jedoch lange nicht. So lebte diese ansehnliche Partie auch von der Spannung. Würde einer der beiden Mannschaften der "Lucky Punch" gelingen? Beinahe wäre er tatsächlich den Lauterern in der Nachspielzeit geglückt, Phil Neumann klärte per Kopf auf der Torlinie (90.+1), Maximilian Bauer köpfte um weniger Zentimeter drüber (90.+3). So blieb es beim Remis - aus Gästesicht eigentlich enttäuschend.

Spielstatistik 1.FC Kaiserslautern - Hannover 96

22.Spieltag, 15.02.2025 13:00 Uhr

1.FC Kaiserslautern 0 Hannover 96 0

Tore:

1.FC Kaiserslautern: Krahl - J. Elvedi, Sirch, M. Bauer - Gyamerah, Breithaupt (86. Robinson), Kaloc (70. Heuer), Wekesser - Yokota (70. Alidou), Ache (86. Hanslik), Ritter

Hannover 96: Zieler - Neumann, Tomiak, Halstenberg - Dehm, F. Kunze, Leopold, Gindorf, Matondo (60. Oudenne) - Tresoldi (81. Nielsen), Ngankam (81. Voglsammer)

Zuschauer: 45779

