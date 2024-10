NDR-Sport Handball-WM 2027 in Hannover und Kiel, aber nicht in Hamburg Stand: 28.10.2024 13:57 Uhr

Vom 13./14. bis zum 31. Januar 2027 findet zum achten Mal eine Handball-WM der Männer in Deutschland statt. Am Montag gab der Deutsche Handballbund (DHB) die Austragungsorte bekannt - aus dem Norden sind Hannover und Kiel dabei.

Elf Arenen hatten sich beworben, den Zuschlag bekamen neben Hannover und Kiel auch München, Stuttgart, Magdeburg und Köln. Berlin und Hamburg, die beide Austragungsorte bei der WM 2019 und der EM 2024 gewesen waren, fehlen. Die Flensburger Campushalle kam wegen ihrer geringen Zuschauerkapazität nicht in Betracht.

"Die Spielorte vereinen vieles, was uns ausmacht: Sie sind Zentren der Bundesliga, sie stehen für Tradition, aber - wie München mit dem neuen SAP Garden - auch für die Moderne. Mit dieser großartigen Infrastruktur sind wir bereit für ein weiteres Highlight im Jahrzehnt des Handballs", erläuterte DHB-Präsident Andreas Michelmann die Auswahl.

Vorrundenspiele in Kiel, Hauptrundenspiele in Hannover

Die acht Vorrundengruppen (zwei pro Spielort) steigen in München, Stuttgart, Kiel und Magdeburg. Das deutsche Nationalteam wird seine erste Turnierphase in der erst vor wenigen Wochen eröffneten Arena in München bestreiten, das steht bereits fest. Die besten drei Mannschaften jeder Vorrundengruppe erreichen die Hauptrunde, die mit je zwei Gruppen à sechs Teams in Köln und Hannover ausgetragen wird.

Das DHB-Team würde im Falle des Weiterkommens mal wieder nach Köln umziehen. Die Finalrunde inklusive der Platzierungs- und Medaillenspiele finden ebenfalls in der Domstadt statt, wo am 31. Januar 2027 und damit 20 Jahre nach dem deutschen Wintermärchen der neue Weltmeister gekürt wird.

