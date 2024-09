NDR-Sport Handball-Bundesliga: TSV Hannover-Burgdorf kassiert Auftaktniederlage Stand: 05.09.2024 20:47 Uhr

Die TSV Hannover-Burgdorf hat zum Auftakt in die neue Handball-Bundesligasaison eine Heimniederlage hinnehmen müssen. Die "Recken" verloren am Donnerstag gegen den VfL Gummersbach. Der THW Kiel tritt am Abend bei den Rhein-Neckar Löwen an.

Von Matthias Heidrich

Die TSV Hannover-Burgdorf will zurück in den Europapokal - das ist das erklärte Saisonziel. Zum Auftakt vor 7.100 Fans in der heimischen Arena mussten die Niedersachsen dabei einen Dämpfer verkraften. Mit 28:32 (15:15) verlor die Mannschaft von Trainer Christian Prokop, der seinen Vertrag bei den "Recken" gerade bis 2026 verlängert hat.

Birlehm stark, Kuzmanovic sensationell

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte war es vor allem ein Duell der Torhüter. "Recken"-Neuzugang Joel Birlehm legte eine starkes Debüt hin, glänzte mit sieben Paraden in den ersten 30 Minuten. Getopt wurde der 17-malige deutsche Nationalspieler allerdings von Dominik Kuzmanovic. Der Kroate im Tor der Gummersbacher hielt überragende zwölf Bälle.

TSV Hannover-Burgdorf - VfL Gummersbach 28:32 (15:15)

Tore TSV Hannover-Burgdorf: Steinhauser 10/6, Uscins 5, Fischer 3, Edvardsson 2, Michalczik 2, Poulsen 2, Büchner 1, Kulesch 1, Solstad 1, Stutzke 1

VfL Gummersbach: Milos Vujovic 8/5, Blohme 5/1, J. Köster 4, Mahé 4, Vidarsson 3, Häseler 2, Tskhovrebadze 2, Einarsson 1, Horzen 1, Kodrin 1, Schluroff 1

Zuschauer: 7.122

Und auch nach der Pause war an Kuzmanovic kein Vorbeikommen, der am Schluss auf sensationelle 19 Paraden kam. Die "Recken" fanden gegen den Kroaten und die gute Gummersbacher Abwehrarbeit kein rechtes Mittel und veloren verdient.

Dieses Thema im Programm:

ARD Infonacht: Gut informiert durch die Nacht | 05.09.2024 | 22:00 Uhr