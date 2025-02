NDR-Sport Handball-Bundesliga: HSV Hamburg spielt remis gegen Rhein-Neckar Löwen Stand: 09.02.2025 16:42 Uhr

Der HSV Hamburg hat sich am Sonntag in der Handball-Bundesliga ein 30:30 (18:16) gegen die Rhein-Neckar Löwen erkämpft. Die TSV Hannover-Burgdorf empfängt den DHfK Leipzig. Die SG Flensburg-Handewitt tritt beim HC Erlangen an.

Beste Werfer waren Jacob Lassen mit neun Toren für Hamburg und Tim Nothdurft mit sechs Treffern für die Gäste. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Jansen arbeitete sich nach einem schwachen Beginn in die Partie, stellte ihre leichten Fehler ab. So ging die Zwei-Tore-Führung (18:16) der Gastgeber zur Pause durchaus in Ordnung.

Sauter verlängert beim HSV Hamburg

Bereits vor dem Anwurf hatte der HSVH-Anhang Grund zum Jubeln gehabt, als die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Spielmacher Moritz Sauter um drei Jahre verkündet wurde. Das neue Arbeitspapier des 22-Jährigen an der Elbe läuft nun bis zum 30. Juni 2029.

HSV Hamburg - Rhein-Neckar Löwen 30:30 (18:16)

Tore HSV Hamburg: Lassen 9, Mortensen 7/6, Sauter 4, F. B. Andersen 3, Magaard 2, Tissier 2, Weller 2, Walullin 1

Rhein-Neckar Löwen: Nothdurft 6, Forsell Schefvert 5, Jacobsen 4, Martinovic 4, Groetzki 3, Davidsson 2, Jaganjac 2, Lindenchrone Andersen 2, More 2/2

In der zweiten Hälfte war es ein offener, spannender Schlagabtausch zwischen den Hamburgern und den Löwen. In einer dramatischen Schlussphase führten die Hausherren 15 Sekunden vor Schluss 30:29, doch die Gäste kamen noch einmal zurück - Nothdurft traf zum Remis.

