NDR-Sport Hamburg Open: Vorjahresfinalistin Noha Akugue verliert Achtelfinal-Krimi

Vorjahresfinalistin Noma Noha Akugue ist bei den Hamburg Open im Achtelfinale ausgeschieden. Die Lokalmatadorin musste sich der Serbin Olga Danilovic knapp mit 6:3, 2:6, 6:7 (6:8) geschlagen geben. Am Nachmittag kommt es zum Hamburger Duell zwischen Ella Seidel und Eva Lys.

Nach 2:32 Stunden Spielzeit war für Noha Akugue der Traum von einem erneuten Finaleinzug geplatzt. Ihre Gegnerin riss jubelnd die Arme hoch. Der Norddeutschen blieb nur der Stolz auf eine kämpferisch starke Leistung. In einem packenden Match hatte der 20-Jährigen nur wenig gefehlt zum Einzug ins Viertelfinale - genau genommen zwei Punkte im Tiebreak.

Im ersten Spiel des Tages auf dem Center Court war die topgesetzte Mayar Sherif ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Die Ägypterin zog in 1:33 Stunde durch ein 6:1, 6:3 gegen die ukrainische Qualifikantin Anastasiia Sobolieva ins Viertelfinale ein. Auch Vorjahressiegerin Aranxta Rus steht in der Runde der letzten Acht. Die Niederländerin bezwang die Kroatin Lea Boskovic 6:1, 6:1.

Hamburger Duell zwischen Seidel und Lys

Im Achtelfinale kommt es heute noch zum Hamburger Duell zwischen Seidel und Lys, es ist das "Match of the day". Seidel triumphierte am Dienstag in nicht einmal 55 Minuten mit 6:1, 6:1 gegen die Russin Ekaterina Makarova. Lys hatte ihr Erstrunden-Match bei der Sandplatzveranstaltung gegen Julia Middendorf (Vechta) bereits am Montag mit 6:3, 6:1 gewonnen.

Damit kommt es nun zum zweiten Duell zwischen Seidel und Lys auf der WTA-Tour. Den bisher einzigen Vergleich entschied Seidel im Dezember 2023 in Canberra für sich (6:3, 6:2). "Das Hamburger Duell hätte ich mir wesentlich später im Turnier gewünscht. Wir sind beide sehr gut in Form und haben gut gespielt. Ich denke, es kann ein gutes Match werden", sagte Seidel.

Die Hamburgerin Tamara Korpatsch bekommt es am Donnerstag im Viertelfinale mit der Rumänin Elena-Gabriela Ruse, der Hamburg-Siegerin von 2021, zu tun.

