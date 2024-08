NDR-Sport Hamburg Open: Top-Favoritin Sherif ist ausgeschieden Stand: 08.08.2024 13:33 Uhr

Beim Damen-Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum ist die topgesetzte Mayar Sherif ausgeschieden. Die Ägypterin unterlag am Donnerstag im Viertelfinale gegen die Serbin Olga Danilovic mit 6:3, 2:6, 1:6.

Danilovic hatte am Vortag Vorjahresfinalistin Noma Noha Akugue aus dem Wettbewerb geworfen und sich dabei in einem packenden Match mit 3:6, 6:2, 7:6 (8:6) gegen die Hamburgerin durchgesetzt. Kleiner Trost für Noha Akugue: Im Doppel-Wettbewerb ist sie noch vertreten. Dort trifft sie heute Nachmittag gemeinsam mit Ella Seidel auf die an zwei gesetzten Angelica Moratelli (Italien) und Sabrina Santamaria (USA).

Im Einzelwettbewerb könnte Eva Lys die nächste Gegnerin von Danilovic im Duell um den Einzug ins Endspiel werden. Die Hamburgerin trifft am Nachmittag in ihrem Viertelfinale auf die Ungarin Anna Bondar. Anschließend spielt die Russin Polina Kudermetova gegen Vorjahressiegerin Arantxa Rus (Niederlande), ehe am Abend Lokalmatadorin Tamara Korpatsch mit ihrem Match gegen Elena-Gabriela Ruse (Rumänien) die Runde der letzten Acht abschließt.

