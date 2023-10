NDR-Sport Größter Karriere-Erfolg: Korpatsch triumphiert in Cluj Stand: 22.10.2023 18:42 Uhr

Tennisspielerin Tamara Korpatsch hat den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert. Die Hamburgerin bezwang im Finale des Turniers im rumänischen Cluj-Lapoca Lokalmatadorin Elena Gabriela Ruse mit 6:3, 6:4 und gewann damit ihren ersten WTA-Titel.

Durch den Triumph bei den mit 259.303 Dollar dotierten Transylvania Open macht sie zudem in der Weltrangliste von Platz 105 einen großen Sprung nach vorne. Korpatsch bedankte sich nach ihrem Triumph sichtlich emotional bei ihren Eltern. "Danke an meinen Vater, der mein Trainer ist und jeden Tag mit mir trainiert. Und an meine Mutter, die mich immer unterstützt. Ich wüsste nicht, was ich ohne sie machen würde", sagte sie bei der Siegerehrung.

6:3 nach 0:3 im ersten Satz

Anders als im Halbfinale beim Hamburger Duell mit Eva Lys (6:4, 6:3) fand Korpatsch im Endspiel gegen Lokalmatadorin Ruse zu Beginn nicht gut in die Partie und kassierte gleich in den ersten drei Spielen zwei Breaks zum 0:3-Rückstand. Doch dann drehte die 28-Jährige eindrucksvoll auf und entschied den ersten Satz mit sechs gewonnenen Spielen in Folge für sich.

Lob für das Publikum

Zu Beginn des zweiten Satzes gelang es der Weltranglisten-188. Ruse dann aber, den Lauf der Deutschen zu durchbrechen und bis zum 2:2 dranzubleiben. Angefeuert von den Zuschauerinnen und Zuschauern kämpfte die Rumänin um jeden Punkt, am Ende nutzte Korpatsch aber nach 1:50 Stunden ihren ersten Matchball zum Turniersieg. Die Hamburgerin lobte anschließend das Publikum: "Es ist eine wunderbare Atmosphäre hier. Ihr habt einen großartigen Job gemacht."

