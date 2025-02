NDR-Sport Glückloser FC St. Pauli verliert bei RB Leipzig mit 0:2 Stand: 09.02.2025 19:22 Uhr

Der FC St. Pauli hat in der Fußball-Bundesliga nach zuvor drei Partien ohne Niederlage die erste Pleite der Rückrunde kassiert. Die Hamburger unterlagen am Sonntag bei RB Leipzig mit 0:2 (0:2) und hatten Pech mit dem Aluminium.

Von Martin Schneider

Freud und Leid lagen an diesem Abend im Leipziger Zentralstadion sehr eng beeinander, was die spielentscheidende 16. Minute verdeutlichte: Eine Hereingabe von St. Paulis Stürmer Johannes Eggestein wurde von RB-Verteidiger Castello Lukeba unglücklich an den eigenen Pfosten gelenkt, der Ball sprang aber wieder ins Spiel. Im direkten Gegenzug konterten die Gastgeber die Norddeutschen dann aus und Benjamin Sesko erzielte das 1:0 für die Sachsen.

Spielentscheidend auch deswegen, weil St. Pauli in dieser Spielzeit zwar für seine starke Defensive bekannt ist, aber auch dafür, nach Rückständen nicht mehr zurückzukommen. Elfmal kassierten die Kiezkicker das 0:1, elfmal verließen sich den Platz danach als Verlierer. So auch in Leipzig. In der 35. Minute erhöhte der Niederländer Xavi Simons zum 2:0 für die Gastgeber, die St. Paulis Fehler in dieser Partie gnadenlos bestraften.

"Wir kassieren die Tore zu einfach", sagte Hauke Wahl nach dem Spiel der ARD. "Hier war mehr für uns drin", ergänzte St. Paulis Verteidiger.

Guialvogui und Saliakas fehlen an allen Ecken und Enden

Den Hamburgern war anzumerken, dass die jüngsten personellen Rückschläge Auswirkungen auf ihr Spiel hatten. Dem für den verletzten Griechen Manolis Saliakas in die Anfangsformation gerutschten Siebe Van der Heyden fehlt noch die Bindung zur Mannschaft. Der im Winter vom RCD Mallorca gekommene Belgier saß in Spanien meist auf der Bank und hatte auf seiner Abwehrseite gegen die quirligen und schnellen Spieler von RB seine Probleme.

Deutlich länger im Kader der Braun-Weißen ist Carlo Boukhalfa, der den verletzten Morgan Guilavogui in der Offensive vertreten sollte, dies aber nicht schaffte. Doch vor der Pause hätte ein anderer Winterneuzugang die Gäste beinahe zurück ins Spiel gebracht: Nach einer Standardsituation landete der Ball vor den Füßen von Noah Weißhaupt, der aus kurzer Distanz direkt abzog. Von der Unterkante der Querlatte prallte sein Schuss an den Rücken von RB-Keeper Peter Gulacsi und von dort ins Toraus (45.+2).

RB muss nicht mehr machen als nötig

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Hamburger, einen Weg zurück in die Partie zu finden und steigerten sich von Minute zu Minute. Leipzig lieferte keine spielerische Glanzleistung ab, bekam aber defensiv in den entscheidenden Situationen immer wieder einen Fuß dazwischen. So wie Nicolas Seiwald, der den Schuss des eingewechselten Elias Saad blockte und eine gute Torchance der Gäste im zweiten Durchgang zunichte machte (61.).

Ein Anschlusstreffer wollte den Braun-Weißen, trotz deutlicher Leistungssteigerung in den zweiten 45 Minuten, einfach nicht gelingen. In den letzten 20 Minuten spielten die Kiezkicker sogar in Überzahl, nachdem Willi Orban nach einer Notbremse knapp vor dem Strafraum an Saad mit Rot vom Platz flog (69.). Doch weder Jackson Irvine (86.), Johannes Eggestein (88.) noch Hauke Wahl (89.) konnten ihre Abschlüsse im gegnerischen Tor unterbringen.

In der Tabelle bleiben die Hamburger auf Rang 14 und haben sieben Zähler auf den Relegationsplatz 16. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt acht Zähler. In der kommenden Woche empfangen die Norddeutschen am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) den SC Freiburg.

Spielstatistik RB Leipzig - FC St. Pauli

21.Spieltag, 09.02.2025 17:30 Uhr

RB Leipzig 2 FC St. Pauli 0

Tore:

1:0 Sesko (16.)

Sesko (16.) 2:0 Xavi (35.)

RB Leipzig: Gulácsi - Geertruida (46. Seiwald), W. Orban, Lukeba (83. Klostermann) - Baku, Kampl (73. Bitshiabu), Haidara, Raum - Nusa (73. Baumgartner), Xavi - Sesko (73. Openda)

FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Nemeth (80. Ceesay) - Treu, Irvine, Sands, Van Der Heyden (57. Dzwigala) - Boukhalfa (57. Saad), J. Eggestein, Weißhaupt (80. Banks)

Zuschauer: 46021

