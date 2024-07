NDR-Sport Geldregen für Hannover 96? Club bestätigt Angebot für Arrey-Mbi Stand: 15.07.2024 14:28 Uhr

Fußball-Zweitligist Hannover 96 könnte Verteidiger Bright Arrey-Mbi verlieren. Der Club bestätigte am Montag ein Angebot für den 21-Jährigen. Ein Verkauf könnte den Niedersachsen einen Millionenbetrag einbringen.

"Es ist so, dass uns ein Angebot vorliegt", sagte 96-Sportdirektor Marcus Mann in einer Mitteilung des Vereins: "Ab einer gewissen Größenordnung ist es auch unsere Verpflichtung, uns damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen - sowohl aus wirtschaftlicher Sicht als auch dem Spieler gegenüber."

Der in Kamerun geborene deutsche U-21-Nationalspieler ist nicht mit den Niedersachsen ins Trainingslager nach Österreich gereist. Zuletzt war er mit einem Wechsel zu Sporting Braga in Verbindung gebracht worden.

Kolportierte Ablöse für Arrey-Mbi bei sechs Millionen

Nach Informationen der "Bild" bietet der portugiesische Erstligist sechs Millionen Euro. Mit einem Wechsel in dieser Größenordnung würde Arrey-Mbi den Niedersachsen so viel Geld in die Kasse spülen wie zuletzt die Transfers von Niclas Füllkrug und Wallace in der Saison 2019/2020.

Mann: "Ausgang völlig offen"

Mann nannte den "Ausgang völlig offen". Man prüfe, "ob die Konstellation für alle passt - und wenn das nicht der Fall ist, dann wird es auch nicht zustandekommen. Es gibt schlussendlich also eine gemeinsame Entscheidung dafür oder dagegen. Und die ist noch nicht gefällt."

Für Arrey-Mbi wäre der Wechsel nach Portugal nach Stationen beim FC Bayern München, beim 1. FC Köln und bei 96 im Profibereich das erste Engagement im Ausland. In der Jugend hatte er unter anderem bei Norwich City und dem FC Chelsea in England gespielt, bevor es in die U19 nach München ging.

In der vergangenen Saison hat Arrey-Mbi 33 Pflichtspiele für die Niedersachsen absolviert.

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 15.07.2024 | 15:17 Uhr