NDR-Sport Flensburg-Handewitt mit Zittersieg gegen Balingen-Weilstetten Stand: 22.12.2023 20:45 Uhr

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben eine Blamage in ihrem letzten Spiel des Jahres verhindert. Der Tabellendritte gewann am Freitag bei Bundesliga-Schlusslicht HBW Balingen-Weilstetten nach großen Problemen mit 34:32 (18:16).

Durch den umkämpften Erfolg bleibt die Mannschaft von SG-Trainer Nicolej Krickau in der Tabelle an den Füchsen Berlin und dem SC Magdeburg dran und verteidigte den dritten Rang erfolgreich. Flensburg hat nach 18 Partien nun 28:8 Zähler auf dem Konto.

Flensburg beginnt effizient, ...

Drei Tage nach dem Heimsieg gegen Lemgo Lippe zeigten sich die Flensburger beim weitest entferntesten Auswärtsspiel der Saison in der Anfangsphase konzentriert und effizient. Nach zwölf Minuten führten die Gäste mit 9:6, Ballingens Torwart Mohamed El-Tayar konnte bis dato keine einzige Parade zeigen. Doch der Wechsel auf Seiten der Gastgeber zu Mario Ruminsky zeigte, dass es an der Torhüterleistung bei den Baden-Württembergern im ersten Durchgang nicht lag.

... aber hält Balingen mit schwacher Defensive im Spiel

Vielmehr lieferten sich beide ein Duell mit offenem Visier - bei dem sich die SG mehr und mehr Fehlwürfe leistete und defensiv stark nachließ. Der HBW nahm die vorweihnachtlichen Geschenke an und konnte nach 26 Minuten durch Lukas Saueressig zum 14:14 ausgleichen. Gäste-Trainer Krickau schimpfte in der folgenden Auszeit: "Es ist viel zu wenig in allem, was wir machen." Dies zeigte Wirkung, bis zur Pause fingen sich die Norddeutschen wieder. Teitur Einarsson und Emil Jakobsen sorgten für die 18:16-Halbzeitführung.

Auch Durchgang zwei eine SG- Achterbahnfahrt

Wer gedacht hatte, die SG wird nun ihrer Favoritenrolle gerecht, der irrte gewaltig. Das Tabellenschlusslicht drehte die Partie gegen vollkommen konfuse Flensburger, die in den ersten zehn Minuten keine Fuß auf den Hallenboden bekamen - nach 42 Minuten führte der HBW mit 25:22. Es drohte die dritte SG-Auswärtspleite der Saison.

Nach einer weiteren Auszeit fanden die Schleswig-Holsteiner dann vorerst wieder in die Spur. Ein 6-0-Lauf bescherte ihnen eine Drei-Tore-Führung (50.). Doch es blieb eng bis zum Schluss, Balingen glich in der 56. Minute erneut zum 31:31 aus. Jakobsen, mit zwölf Treffern an diesem bester Werfer, und Simon Pytlick sicherten der SG am Ende den schmeichelhaften Erfolg.

Dieses Thema im Programm:

NDR 2 Sport | 22.12.2023 | 23:03 Uhr