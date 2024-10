NDR-Sport FC St. Pauli verpflichtet vertragslosen Torhüter Oelschlägel Stand: 23.10.2024 10:15 Uhr

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli hat aufgrund der Verletzungssituation bei seinen Torhütern einen neuen Schlussmann geholt. Die Kiezkicker gaben am Dienstag die Verpflichtung des zuvor vertragslosen Eric Oelschlägel bekannt.

Zur Vertragslaufzeit des 29-Jährigen machten die Hamburger keine Angaben. Mit der Verpflichtung Oelschlägels reagieren die Braun-Weißen auf die Verletzungen ihrer Ersatz-Keeper. Hinter dem gesunden Stamm-Torhüter Nikola Vasilj sind mit Ben Voll (Kieferbruch), Sascha Burchert (anhaltende Rückenschmerzen) und Sören Ahlers (Knie-OP) drei Schlussmänner verletzt. Oelschlägel soll die Lücke hinter dem bosnischen Nationaltorhüter schließen.

Bornemann: "Sofort weiterhelfen"

"Mit Eric haben wir einen erfahrenen Torhüter verpflichtet, der uns in dieser herausfordernden Situation sofort weiterhelfen kann", wurde Sportchef Andreas Bornemann in der Club-Mitteilung zitiert. "Nach meiner Zeit in den Niederlanden ist es ein tolles Gefühl, wieder in Deutschland zu spielen, vor allem bei einem so traditionsreichen Verein. Ich bin bereit, meinen Teil dazu beizutragen, dass wir als Team gemeinsam erfolgreich sind", sagte Oelschlägel.

Vergangenheit bei Werder und Dortmund

Der 29-Jährige stand bis zum Sommer beim niederländischen Zweitligisten FC Emmen unter Vertrag. Der in Hoyerswerda geborene Keeper begann seine Laufbahn bei Drittligist Dynamo Dresden und wechselte von dort in die Jugend von Bundesligist Werder Bremen, mit deren zweiter Mannschaft er 2014 den Aufstieg in die Dritte Liga feierte. Der 29-Jährige blickt auf 36 Einsätze in der Eredivisie und 67 Einsätze in der 3. Liga zurück.

Nach einem Wechsel zur U23 von Borussia Dortmund zog es Oelschlägel in die Niederlande, wo er erst für den FC Utrecht und anschließend für Emmen das Tor hütete.

Träger des Silbernen Lorbeerblattes

Eine besondere Ehrung erfuhr der Schlussmann im Jahr 2016. Horst Hrubesch nominierte den gebürten Sachsen als dritten Torwart in den deutschen Kader für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro 2016. Beim verlorenen Finale gegen Brasilien saß er auf der Bank und gewann mit der Mannschaft die anschließend Silbermedaille. Dafür wurde Oelschlägel Anfang November 2016 von Bundespräsident Joachim Gauck mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet.

