NDR-Sport FC St. Pauli verpflichtet Luxemburg-Star Danel Sinani

Zweitligist FC St. Pauli hat Außenangreifer Danel Sinani verpflichtet. Luxemburgs "Fußballer des Jahres 2019" wechselt ablösefrei von Norwich City zu den Hamburgern.

Der Club aus der englischen Championship hatte den 26-Jährigen im vergangenen halben Jahr an seinen Ligarivalen Wigan Athletic verliehen. Nun lief der Kontrakt des in Belgrad geborenen Offensivmanns aus, sodass St. Pauli den 55-maligen Nationalspieler zum Nulltarif verpflichten konnte. "Er ist ein erfahrener Außenspieler, der seine Qualitäten bewiesen hat. Danel ist sehr flexibel einsetzbar und kann verschiedene Positionen übernehmen. Damit passt er genau in das Profil, nach dem wir gesucht haben", sagte Sportchef Andreas Bornemann.

Der Luxemburger ist nach den Verteidigern Hauke Wahl und Philipp Treu sowie Angreifer Andreas Albers der dritte Sommerzugang beim Kiezclub. Zudem wurde der bislang ausgeliehene Abwehrspieler Karol Mets fest verpflichtet.

St. Pauli Sanis dritte Auslandsstation

Für Sani ist St. Pauli die dritte Auslandsstation. Nachdem der Sohn goranischer Eltern bis 2020 erfolgreich in Luxemburg gespielt hatte, wechselte er zu Norwich. Bei den "Canaries" wurde der 26-Jährige allerdings nicht glücklich. Der Traditionsclub verlieh ihn in den vergangenen drei Jahren an den belgischen Club Waasland-Beveren sowie die englischen Vereine Huddersfield Town und Wigan Athletic. Mit dem "Latics" stieg er zuletzt aus der Championship ab. Der Wechsel zum Millerntor ist für den Rechtsaußen also ein sportlicher Neubeginn.

"Ich habe mich über den FC St. Pauli informiert und sehr gutes Feedback bekommen, auch die Gespräche mit Sportchef und Trainer haben mir gezeigt, dass ich hier eine tolle Chance habe, anspruchsvollen Fußball zu spielen", erklärte Sani. Über dessen Vertragslaufzeit machten er und sein neuer Arbeitgeber keine Angaben.

