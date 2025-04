NDR-Sport FC St. Pauli punktet gegen Leverkusen - Klassenerhalt ganz nah Stand: 20.04.2025 21:23 Uhr

Der FC St. Pauli hat in der Fußball-Bundesliga einen weiteren Riesenschritt in Richtung Ligaverbleib gemacht. Die Hamburger trotzten Meister Bayer Leverkusen am Sonntag ein Remis ab und haben vier Spieltage vor dem Saisonende acht Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang.

Von Johannes Freytag

Auf den ersten direkten Abstiegsplatz sind es sogar satte zehn Punkte. Das Remis war für die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin hochverdient, zeigte sie gegen den Tabellenzweiten doch ein starkes Zweikampfverhalten, hatte mehr Ballbesitz und lediglich durch einen einzigen Abwehrfehler zurückgelegen - Patrik Schick traf per Kopf. Carlo Boukhalfa glich im zweiten Durchgang für die Kiezkicker aus. Am kommenden Sonntag (17.30 Uhr, im NDR Livecenter) gastieren die Kiezkicker, die sich in der Tabelle an Hoffenheim vorbei auf Rang 14 schoben, im Nordduell bei Werder Bremen.

St. Pauli ohne Irvine, aber mit viel Schwung

St. Pauli, das ohne den verletzten Kapitän Jackson Irvine auskommen musste, begann schwungvoll und schnürte die Gäste mit feinem Kombinationsfußball phasenweise in ihrer eigenen Spielhälfte ein. Wie so oft endete das ansehnliche Spiel dann aber meist am gegnerischen Strafraumrand, sodass hochkarätige Torchancen zunächst ausblieben. Die gab es dann urplötzlich auf der anderen Seite, als Jeremie Frimpong nach einem Konter völlig freistehend weit am Tor vorbeischoss (14.).

Schick trifft per Kopf für Leverkusen

Kurz darauf hatten dann auch die Hausherren ihren ersten guten Abschluss: Lukas Hradecky parierte einen Distanzschuss von Boukhalfa (16.). Nach rund einer halben Stunde aber hatte Leverkusen mehr und mehr die Spielkontrolle übernommen. Die gute Defensive der Hamburger ließ jedoch lange nichts anbrennen.

Und doch führte dann eine Unachtsamkeit zum Gegentor: Bei einer Freistoßflanke von Alejandro Grimaldo in den Fünfmeterraum blieb Nikola Vasilj auf der Linie stehen, sprang Hauke Wahl unter dem Ball durch und ließ Boukhalfa Schick aus den Augen, der mühelos zum 1:0 für die Gäste einköpfte (32.). Kurz vor der Pause war Vasilj dann allerdings auf dem Posten, als er nach einem Freistoß von Florian Wirtz den Ball vor Schick wegfaustete (43.).

Boukhalfa im Gewühl mit dem verdienten Ausgleich

Nach Wiederanpfiff bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild wie zu Beginn der Partie. St. Pauli hatte mehr Ballbesitz, fand jedoch keine Lücke in der Defensive der Leverkusener, die ihrerseits auf schnelle Umschaltmomente lauerten. Erst ein Standard sorgte für die erste Torgelegenheit der Gastgeber: Eric Smiths Freistoß wehrte Hradecky stark zur Ecke ab (60.).

Eine knappe Viertelstunde später lag der Ball im Netz der Gäste, doch nach VAR-Überprüfung und Schiedsrichter-Durchsage verhallte der Jubel schnell. Morgan Guilavogui hatte vor seinem Torschuss den Ball an die Hand bekommen (74.). Aber wenig später war trotzdem beste Stimmung beim braun-weißen Anhang: Hradecky ließ einen Freistoß von Manolis Saliakas abprallen, Boukhalfa setzte nach und traf aus einem Meter per Beinschuss zum 1:1 (78.).

Bayer bemüht, aber St. Pauli hält dagegen

Beinahe wäre Leverkusen mit seinem ersten Torschuss in Hälfte zwei zur erneuten Führung gekommen, doch Vasilj parierte den Fernschuss von Grimaldo (81.). Auch nach der anschließenden Ecke war St. Paulis Keeper zur Stelle und hielt Piero Hincapies Kopfball fest (82.). Den Gästen war anzumerken, dass sie gewillt waren, am Millerntor noch drei Punkte mitzunehmen. St. Pauli verteidigte aber weiterhin bärenstark und durfte sich am Ende zu Recht für den Punktgewinn feiern lassen.

Spielstatistik FC St. Pauli - Bayer 04 Leverkusen

30.Spieltag, 20.04.2025 19:30 Uhr

FC St. Pauli 1 Bayer 04 Leverkusen 1

Tore:

0:1 Schick (32.)

Schick (32.) 1:1 Boukhalfa (78.)

FC St. Pauli: Vasilj - Nemeth, Wahl, Van Der Heyden - Saliakas, Metcalfe (59. Weißhaupt), Smith, Treu, Boukhalfa (84. R. Wagner), Sinani (90. Saad) - Guilavogui (90.+1 Afolayan)

Bayer 04 Leverkusen: Hradecky - Tapsoba (89. Buendía), Tah, Hincapié - Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo - Tella (89. Boniface), Wirtz - Schick (66. Adli)

Zuschauer: 29546 (ausverkauft)

